Πέντε πράγματα που οι άνδρες θα έπρεπε να ρωτάνε για τη σεξουαλική υγεία

Τα προβλήματα σεξουαλικής υγείας είναι συχνά μεταξύ των ανδρών, ακόμα κι αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Και παρότι πολλές καταστάσεις μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι άνδρες συχνά ντρέπονται να τις συζητήσουν με φίλους, την οικογένεια ή ακόμη και με τους γιατρούς τους.

Κανείς δεν θέλει να φαίνεται αδύναμος ή λιγότερο ανδροπρεπής, εξηγεί η Δρ Raevti Bole, ουρολόγος στην Κλινική Cleveland στο Οχάιο. «Μέρος της δουλειάς ενός ουρολόγου είναι να καθησυχάζει τον ασθενή ότι σίγουρα δεν είναι μόνος», προσθέτει η ίδια μιλώντας στους New York Times.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους γιατρούς, πολλοί άνδρες καταφεύγουν στο διαδίκτυο, μόνο για να βρουν λανθασμένες πληροφορίες.

«Θα ήθελα περισσότεροι νέοι άνδρες να αφιερώνουν χρόνο για να συζητήσουν με τον οικογενειακό τους γιατρό θέματα υγείας, αντί να ζητούν συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Δρ Tony Chen, ουρολόγος στο Stanford Medicine της Καλιφόρνια.

Για να βοηθήσουμε στην έναρξη της συζήτησης, ρωτήσαμε τους ειδικούς τι θα ήθελαν οι άνδρες να γνωρίζουν για τα γεννητικά τους όργανα.

Η στυτική δυσλειτουργία μπορεί να αποτελεί ένδειξη χρόνιας νόσου

Περίπου το 50% των ανδρών άνω των 40 ετών θα εμφανίσει στυτική δυσλειτουργία κάποια στιγμή στη ζωή του, ενώ το πρόβλημα μπορεί να αντανακλά ευρύτερα ζητήματα της κυκλοφορίας του αίματος.

Η καλή αιμάτωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη και τη διατήρηση της στύσης — κάτι που προϋποθέτει υγιή καρδιά. Μελέτη του 2008 στην Ολλανδία, στην οποία συμμετείχαν 1.248 άνδρες ηλικίας 50 έως 75 ετών, έδειξε ότι όσοι δήλωσαν πως είχαν στυτική δυσλειτουργία ήταν τουλάχιστον 60% πιο πιθανό να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό μέσα στα έξι χρόνια που ακολούθησαν.

«Σκεφτείτε το πέος ως βαρόμετρο της συνολικής καρδιαγγειακής υγείας ενός ανθρώπου», δήλωσε ο Δρ Matthew Ziegelmann, ουρολόγος στη Mayo Clinic.

Οι δυσκολίες στη σωματική διέγερση μπορεί, για παράδειγμα, να αποτελούν ένδειξη διαβήτη τύπου 2 ή υψηλής χοληστερόλης - καταστάσεις που προκαλούν βλάβες στο εσωτερικό των αρτηριών και αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού ή καρδιακής προσβολής.

«Αν αγνοείτε τη στυτική δυσλειτουργία, χάνετε μια πολύτιμη ευκαιρία πρόληψης της καρδιαγγειακής νόσου», τόνισε ο Δρ Vaibhav Modgil, ουρολόγος και ερευνητής στο University of Manchester στην Αγγλία.

Δώστε προσοχή στο πυελικό έδαφος

Οι μύες του πυελικού εδάφους, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, βρίσκονται πάνω από το περίνεο - την περιοχή ανάμεσα στον πρωκτό και τα γεννητικά όργανα - και λειτουργούν σαν «αιώρα», στηρίζοντας την ουροδόχο κύστη, το έντερο και τα σεξουαλικά όργανα.

Η ενδυνάμωση αυτών των μυών μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης· γι’ αυτό και οι ασκήσεις Kegel (σ.σ. ασκήσεις ενδυνάμωσης του πυελικού εδάφους), όταν εκτελούνται σωστά, συστήνονται συχνά στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό.

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν ορισμένους άνδρες που αντιμετωπίζουν ακράτεια μετά από χειρουργική επέμβαση στον προστάτη, καθώς και να μειώσουν την πρόωρη εκσπερμάτιση.

Πιο συχνά, ωστόσο, οι άνδρες αντιμετωπίζουν το αντίθετο πρόβλημα: οι μύες είναι υπερβολικά σφιγμένοι, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή, στυτική δυσλειτουργία ή δυσκολία στην κένωση της ουροδόχου κύστης ή του εντέρου.

«Οι μύες αυτοί συσπώνται ρυθμικά σε συγκεκριμένα σημεία κατά τη διάρκεια του σεξουαλικού κύκλου», εξήγησε ο Δρ Matthew Ziegelmann. «Αν όμως είναι ήδη σφιγμένοι και σε ένταση, πρόκειται για έναν μυ “πιασμένο” που προσπαθείς να κινήσεις πολύ γρήγορα - κάτι που μπορεί να είναι επώδυνο».

Ήπιες διατάσεις στους γοφούς, τους γλουτούς και τους οπίσθιους μηριαίους μπορούν να βοηθήσουν στη χαλάρωση αυτών των μυών, όπως και η διαφραγματική αναπνοή. Αν, ωστόσο, τα συμπτώματα είναι σοβαρά και μακροχρόνια, ο Δρ Ziegelmann συνιστά να απευθυνθεί κανείς σε φυσικοθεραπευτή εξειδικευμένο στο πυελικό έδαφος, ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει στις καταλληλότερες τεχνικές χαλάρωσης.

«Η γονιμότητα είναι ομαδικό άθλημα»

Πολλοί ειδικοί δήλωσαν ότι θα ήθελαν περισσότεροι άνδρες να γνωρίζουν πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλικία στη γονιμότητα.

«Υπάρχει η εσφαλμένη αντίληψη ότι, αν μπορείς να έχεις στύση και εκσπερμάτιση, τότε είσαι και γόνιμος», ανέφερε ο Δρ Michael Carroll, επιστήμονας Αναπαραγωγής στο Manchester Metropolitan University στην Αγγλία.

Η ποιότητα του σπέρματος τείνει να επιδεινώνεται με την ηλικία, επηρεάζοντας την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να κινούνται, προκαλώντας βλάβες στο DNA που μεταφέρουν και αυξάνοντας ακόμη και τον κίνδυνο επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, εξήγησε ο Δρ Tony Chen.

Δεν υπάρχει σαφές ηλικιακό όριο, καθώς οι βλάβες στο DNA συσσωρεύονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός άνδρα. Μελέτη έδειξε ότι ο κίνδυνος αποβολής ήταν 43% υψηλότερος όταν ο πατέρας ήταν άνω των 45 ετών, σε σύγκριση με πατέρες στα τέλη της δεκαετίας των 20.

Οι ουρολόγοι προτρέπουν τους άνδρες να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία τους όταν σχεδιάζουν οικογένεια, όπως ακριβώς κάνουν ήδη πολλές γυναίκες.

«Η γονιμότητα είναι ομαδικό άθλημα», δήλωσε ο Δρ Chen. «Και οι άνδρες έχουν πολύ μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα».

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος;

Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η διατροφή παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική λειτουργία. Μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά και ζάχαρη οδηγεί σε αύξηση ορισμένων χημικών ουσιών - γνωστών ως αντιδραστικά είδη οξυγόνου - που προκαλούν φθορά στα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των όρχεων.

Ο Δρ Michael Carroll επισήμανε ότι η μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει τρόφιμα με υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών, έχει συσχετιστεί με υγιέστερο σπέρμα.

Η παχυσαρκία αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου, ανέφερε ο Δρ Channa Jayasena, ενδοκρινολόγος στο Imperial College London. Τα λιποκύτταρα παράγουν ένα ένζυμο που ονομάζεται αρωματάση, το οποίο μετατρέπει την τεστοστερόνη σε οιστρογόνα.

Τα χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης δυσκολεύουν τη διατήρηση της στύσης και επιβραδύνουν την παραγωγή σπέρματος. Σύμφωνα με μελέτη της Harvard T.H. Chan School of Public Health, κάθε αύξηση 2,5 εκατοστών (μία ίντσα) στην περίμετρο της μέσης ενός άνδρα έχει συσχετιστεί με περίπου 3% μείωση στη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι προγράμματα απώλειας βάρους μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων σε άτομα με παχυσαρκία.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης την αποφυγή θεραπείας με τεστοστερόνη, εκτός αν υπάρχει ιατρική εξέταση που να επιβεβαιώνει πραγματική ανεπάρκεια.

«Προωθείται σε νεότερους άνδρες με το μήνυμα: "Αν θέλεις μεγάλους μυς, αν θέλεις στύσεις που διαρκούν για πάντα, αν θέλεις να μοιάζεις με αληθινό άνδρα, πάρε τεστοστερόνη"», δήλωσε ο Δρ Vaibhav Modgil. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι μπορεί επίσης να διαταράξει την παραγωγή σπέρματος και να μειώσει δυνητικά τη γονιμότητα.

Άσκηση με μέτρο όταν προσπαθείτε να δημιουργήσετε οικογένεια

Η τακτική σωματική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει τη γονιμότητα, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν να αποφεύγονται τα ακραία προγράμματα προπόνησης όταν υπάρχει προσπάθεια σύλληψης.

Σύμφωνα με τον Δρ Michael Carroll, υπάρχουν ενδείξεις ότι η υψηλής έντασης άσκηση μπορεί να προκαλέσει στρες στον οργανισμό, η οποία διαταράσσει την παραγωγή τεστοστερόνης και μειώνει την παραγωγή σπέρματος. Η υπερβολική καταπόνηση μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγή χημικών ουσιών που βλάπτουν το DNA.

Η ποδηλασία ενδέχεται να ενέχει επιπλέον κινδύνους, σημείωσε η Δρ Raevti Bole. «Υπάρχει συμπίεση του οσχέου για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνήθως στενά ρούχα, κάτι που μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία των όρχεων», εξήγησε. Πρόσθεσε ότι οι σύντομες, ψυχαγωγικές βόλτες με ποδήλατο δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν πρόβλημα, όμως η πολύωρη προπόνηση μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψετε την ποδηλασία ή τη φυσική άσκηση. Αν όμως σας απασχολεί η γονιμότητα, προτιμήστε πιο ήπια, μέτρια άσκηση, τόνισε ο Δρ Carroll. Υπενθυμίζεται ότι χρειάζονται περίπου δύο μήνες για να ωριμάσουν πλήρως τα νεοπαραγόμενα σπερματοζωάρια, επομένως οι αλλαγές στον τρόπο ζωής δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα.

Η δειλία είναι εχθρός της υγείας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απροθυμία πολλών ανδρών να μιλήσουν για τα ιδιωτικά τους μέρη μπορεί να τους αποτρέψει από το να επισκεφθούν ουρολόγο και να υποβληθούν σε εξετάσεις, όπως για παράδειγμα για καρκίνο των όρχεων.

«Όταν διαγνωστεί έγκαιρα, έχει ποσοστό ίασης σχεδόν 98%», δήλωσε ο δρ Juan Andino, ουρολόγος στο UCLA Health, ο οποίος προτρέπει τους άνδρες να συνηθίσουν να ελέγχουν τακτικά την ανατομία τους.

Ένας συχνός λόγος που κάποιοι άνδρες αποφεύγουν τον προληπτικό έλεγχο είναι οι ανησυχίες σχετικά με το μέγεθος ή το σχήμα του πέους, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τέτοιοι προβληματισμοί μπορούν να συμβάλουν σε άγχος, κατάθλιψη και σεξουαλική δυσλειτουργία. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να εξελιχθούν σε μορφή δυσμορφίας σώματος που επηρεάζει σοβαρά την καθημερινή ζωή, ανέφερε ο δρ Michael Carroll.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πορνογραφία συχνά δημιουργεί μη ρεαλιστικά πρότυπα, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους με αίσθημα ανεπάρκειας. Όπως είπε, συχνά καθησυχάζει τους άνδρες το γεγονός ότι το μέσο μήκος σε στύση είναι μικρότερο απ’ όσο νομίζουν πολλοί: περίπου 13,2 εκατοστά.

Παράλληλα, προειδοποίησε για θεραπείες που ισχυρίζονται ότι αυξάνουν το μέγεθος του πέους και επισήμανε ότι ακόμη και το απλό κούρεμα της ηβικής τρίχας μπορεί να κάνει ορισμένους άνδρες να αισθάνονται πιο σίγουροι για το σώμα τους.

Με πληροφορίες από The New York Times