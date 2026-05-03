Πέντε «εύκολα» δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου - Τα οφέλη τους

Εκτός από την αισθητική τους, τα φυτά εσωτερικού χώρου φαίνεται πως συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας σε σπίτια, γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία.

Έρευνες δείχνουν ότι τα μεγαλύτερα οφέλη των φυτών εσωτερικού χώρου εστιάζουν στη βελτίωση της ευεξίας και της παραγωγικότητας, ενώ εξετάζεται και η επίδρασή τους στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες για τον ακριβή αριθμό των φυτών που απαιτούνται, όπως τονίζει ο μεγαλύτερος οργανισμός κηπουρικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, Royal Horticultural Society.

Η RHS προτείνει πέντε φυτά εσωτερικού χώρου, τα οποία ξεχωρίζει για όσους δεν διαθέτουν πολύ χρόνο ή την κατάλληλη εμπειρία, για να ασχοληθούν με αυτά, καθώς απαιτούν ελάχιστη φροντίδα, προσαρμόζονται εύκολα σε εσωτερικούς χώρους και βελτιώνουν την αίσθηση του χώρου και τη διάθεση.

Πέντε εύκολα φυτά για το σπίτι

1. Dracaena marginata (Δράκαινα)

Ένα κομψό φυτό με λεπτά, μακριά φύλλα που δίνει ύψος και στυλ στον χώρο. Αντέχει σε χαμηλό φως και δεν χρειάζεται συχνό πότισμα.

2. Ficus elastica (Φίκος – rubber plant)

Με τα γυαλιστερά, σκούρα φύλλα του, είναι από τα πιο εντυπωσιακά φυτά εσωτερικού χώρου. Προσαρμόζεται εύκολα και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις.

3. Hedera helix (Αγγλικός κισσός)

Ιδανικός για ράφια ή κρεμαστές γλάστρες, καθώς «πέφτει» όμορφα προς τα κάτω. Είναι ανθεκτικός και βοηθά να «μαλακώσει» αισθητικά τον χώρο.

4. Nephrolepis exaltata (Φτέρη Βοστώνης)

Κλασική επιλογή για εσωτερικούς χώρους, με πλούσιο φύλλωμα που δημιουργεί αίσθηση φρεσκάδας. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε χώρους με υγρασία, όπως το μπάνιο.

5. Sansevieria trifasciata (Σανσεβιέρια)

Ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά που υπάρχουν. Αντέχει σε χαμηλό φως και χρειάζεται ελάχιστο πότισμα, γι’ αυτό θεωρείται ιδανικό για όσους «ξεχνούν» τα φυτά τους.

Με πληροφορίες από RHS