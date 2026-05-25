Πειράματα με έμβρυα και καλλιέργειες ρυζιού στο διάστημα: Τι θα δοκιμάσει η Κίνα στην αποστολή Shenzhou-23

Η Κίνα εκτόξευσε το Σαββατοκύριακο την αποστολή Shenzhou-23 προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες, εκ των οποίων ο ένας αναμένεται να παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο, στο πλαίσιο του πιο φιλόδοξου μέχρι σήμερα κινεζικού προγράμματος μακράς παραμονής στο Διάστημα.

Το διαστημόπλοιο απογειώθηκε από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Jiuquan, στην έρημο Γκόμπι της βορειοδυτικής Κίνας, με πλήρωμα τους Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan και Lai Ka-ying. Οι τρεις αστροναύτες θα αντικαταστήσουν το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-21, το οποίο βρίσκεται ήδη περισσότερο από 200 ημέρες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό.

Η νέα αποστολή εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας για την ενίσχυση του επανδρωμένου διαστημικού της προγράμματος, καθώς το Πεκίνο έχει θέσει ως στόχο την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση έως το 2030.

Κεντρικό στοιχείο της αποστολής είναι η πρώτη κινεζική έρευνα μεγάλης διάρκειας σχετικά με τις επιπτώσεις της παραμονής στο Διάστημα στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους τρεις αστροναύτες θα συμμετάσχει σε πείραμα διάρκειας ενός έτους σε τροχιά, με στόχο τη συλλογή ιατρικών δεδομένων για μελλοντικές αποστολές βαθύτερα στο Διάστημα.

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη συνεχόμενη παραμονή Κινέζου αστροναύτη σε τροχιά ήταν οι 204 ημέρες της αποστολής Shenzhou-21. Το παγκόσμιο ρεκόρ παραμένει στις 437 ημέρες και ανήκει στον Ρώσο κοσμοναύτη Valeri Polyakov.

Κίνα: Τα πειράματα που θα κάνουν οι αστροναύτες στο διάστημα

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση ιατρικών και προστατευτικών συστημάτων εντός διαστημοπλοίων, ενώ στόχος της αποστολής είναι να μελετηθούν «τα όρια της ανθρώπινης προσαρμογής και απόδοσης» σε συνθήκες παρατεταμένης διαστημικής παραμονής.

Παράλληλα, το πλήρωμα της Shenzhou-23 θα πραγματοποιήσει περισσότερα από 100 επιστημονικά πειράματα στον διαστημικό σταθμό Tiangong, με έμφαση στη βιολογία, τη γενετική και την ανάπτυξη οργανισμών σε συνθήκες μικροβαρύτητας.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα πειράματα περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός συστήματος «τεχνητών εμβρύων» στο Διάστημα, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να αναπτυχθεί νέα ζωή σε τροχιά. Οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν έμβρυα ποντικών και zebrafish, ενός είδους μικρού ψαριού που χρησιμοποιείται συχνά στη βιοϊατρική έρευνα, προκειμένου να εξετάσουν πώς επηρεάζει η μικροβαρύτητα την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών ζωής.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι επιστήμονες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο «σύστημα εμβρυϊκής έρευνας στο Διάστημα», το οποίο θα επιτρέψει τη μελέτη οργανισμών από διαφορετικές κατηγορίες του ζωικού βασιλείου, από ασπόνδυλα έως θηλαστικά.

Στον διαστημικό σταθμό θα μεταφερθούν επίσης σπόροι ρυζιού, τους οποίους οι ερευνητές θα καλλιεργήσουν σε τροχιά για να μελετήσουν πώς οι συνθήκες του Διαστήματος επηρεάζουν τα φυτά σε βάθος χρόνου.

Οι αστροναύτες της αποστολής Shenzhou-23 / Φωτ.: EPA

Για πρώτη φορά, οι Κινέζοι επιστήμονες σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν δύο διαδοχικές γενιές ρυζιού εξ ολοκλήρου στο Διάστημα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν η μακροχρόνια έκθεση στη μικροβαρύτητα προκαλεί γενετικές μεταβολές ή επηρεάζει τη σταθερότητα των φυτών.

Οι αστροναύτες θα πραγματοποιήσουν επίσης βιολογικά πειράματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μικροβαρύτητα επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των ηπατικών κυττάρων και στον μεταβολισμό του λίπους. Σύμφωνα με κρατικά μέσα, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη της λιπώδους νόσου του ήπατος σε μελλοντικές αποστολές μεγάλης διάρκειας.

Πέρα από τα επιστημονικά πειράματα, το πλήρωμα της Shenzhou-23 θα αναλάβει και την καθημερινή λειτουργία του διαστημικού σταθμού Tiangong, συμμετέχοντας στη μεταφορά φορτίων, στη συντήρηση των συστημάτων του σταθμού και σε διαστημικούς περιπάτους.

Μέρος των πειραμάτων αφορά επίσης την έκθεση σπόρων φυτών σε κοσμική ακτινοβολία εκτός του διαστημοπλοίου για διάστημα έως και πέντε μηνών, προκειμένου οι επιστήμονες να εξετάσουν πώς η ακτινοβολία επηρεάζει την ανάπτυξη και την προσαρμογή των φυτών στο περιβάλλον του Διαστήματος.

Η αποστολή θεωρείται ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει την αυτόνομη παρουσία της στο Διάστημα και να αποκτήσει τεχνογνωσία για επανδρωμένες αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της σχεδιαζόμενης αποστολής στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Με πληροφορίες από Euronews