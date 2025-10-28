PayPal: Συμφώνησε με την OpenAI να γίνει το πρώτο ψηφιακό πορτοφόλι στο ChatGPT

Η PayPal υπέγραψε συμφωνία με την OpenAI, για να γίνει το πρώτο ψηφιακό πορτοφόλι στο ChatGPT.

Το ψηφιακό πορτοφόλι της PayPal θα ενσωματωθεί στο ChatGPT, επιτρέποντας στους χρήστες να πληρώνουν για προϊόντα που βρίσκουν μέσω του κορυφαίου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποκάλυψε η εταιρεία αποκλειστικά στο CNBC.

Μάλιστα, οι μετοχές της σημείωσαν άνοδο περίπου 4% μετά την ανακοίνωση. Η συμφωνία, που ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο, σημαίνει ότι από το επόμενο έτος οι χρήστες της PayPal θα μπορούν να αγοράζουν προϊόντα μέσω της OpenAI, ενώ οι έμποροι της θα μπορούν να πωλούν μέσω αυτής, με τα προϊόντα τους να εμφανίζονται απευθείας εκεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της PayPal, Alex Chriss.

«Έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια πιστούς κατόχους πορτοφολιών PayPal, οι οποίοι τώρα θα μπορούν να πατούν το κουμπί ‘Buy with PayPal’ στο ChatGPT και να απολαμβάνουν μια ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία πληρωμής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση αυτή καθιστά την PayPal έναν από τους πρώτους συνεργάτες της OpenAI, στην προσπάθεια να επεκτείνει τη χρήση του ChatGPT στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η λογική είναι ότι οι πάνω από 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίοι χρήστες του ChatGPT, μπορούν να βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να βρίσκουν προϊόντα, όπως θα έκανε ένας προσωπικός αγοραστής.

Τον περασμένο μήνα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι οι χρήστες της θα μπορούσαν να αγοράζουν προϊόντα από εμπόρους του Shopify και του Etsy, ενώ πριν από δύο εβδομάδες γνωστοποίησε συνεργασία στο ηλεκτρονικό εμπόριο με τη Walmart. «Πρόκειται για ένα εντελώς νέο παράδειγμα αγορών. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το λεγόμενο agentic commerce (οι αγορές μέσω “έξυπνων πρακτόρων”) δεν θα αποτελέσει μεγάλο κομμάτι του μέλλοντος», συνέχισε.

Η PayPal προσπαθεί να τοποθετηθεί ως ο πυρήνας των πληρωμών στη νέα εποχή των αγορών με τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας πρόσφατα ανακοινώσει συνεργασίες με την Google και την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι θα αναλάβει τη διαχείριση της δρομολόγησης συναλλαγών, την επαλήθευση πληρωμών και άλλες τεχνικές διαδικασίες για τους εμπόρους που χρησιμοποιούν την PayPal μέσα από το ChatGPT, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συνάπτουν ξεχωριστές συμφωνίες με την OpenAI.

Ο Alex Chriss τόνισε παράλληλα ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι έχουν επαληθευθεί από την PayPal, γεγονός που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο απάτης. Οι χρήστες μπορούν να πληρώνουν είτε με συνδεδεμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ή κάρτες, είτε με υπόλοιπο του πορτοφολιού τους, ενώ απολαμβάνουν προστασία αγορών, παρακολούθηση αποστολών και επίλυση διαφορών.

«Δεν είναι απλώς ότι μπορεί να γίνει μια συναλλαγή. Πρόκειται για ένα δίκτυο αξιόπιστων εμπόρων, το μεγαλύτερο στον κόσμο, που είναι επαληθευμένοι, όπως και οι εκατοντάδες εκατομμύρια επαληθευμένοι καταναλωτές της PayPal», κατέληξε.

Με πληροφορίες από CNBC