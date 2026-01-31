Τοξικά «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» σε μήλα στην Ευρώπη: Ποια χημικά βρέθηκαν

Τοξικά «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» μολύνουν τα μήλα στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις σήμαναν συναγερμό μετά την ανίχνευση «συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων» σε μήλα που πωλούνται σε όλη την Ευρώπη.

Η Pan Europe, ΜΚΟ που αγωνίζεται κατά της χρήσης φυτοφαρμάκων, αγόρασε περίπου 60 μήλα από 13 ευρωπαϊκές χώρες -μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία- και τα ανέλυσε για χημικά κατάλοιπα.

Το 85% των δειγμάτων περιείχε διάφορα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με τις οργανώσεις, ενώ σε ορισμένα μήλα βρέθηκαν ίχνη έως και επτά διαφορετικών χημικών ουσιών.

Η Pan Europe συμβούλεψε τους καταναλωτές να αγοράζουν βιολογικά μήλα ή να ξεφλουδίζουν τα συμβατικά μήλα πριν τα καταναλώσουν.

Στο 71% των περιπτώσεων, η Pan Europe εντόπισε φυτοφάρμακα που κατατάσσονται μεταξύ των πιο επικίνδυνων στην ΕΕ – τα λεγόμενα «υποψήφια για υποκατάσταση» που η Ένωση σκοπεύει να καταργήσει σύντομα.

Τοξικά «κοκτέιλ φυτοφαρμάκων» σε μήλα: Τι βρέθηκε στην ανάλυση

Από την ανάλυση προέκυψε επίσης, ότι το 64% των δειγμάτων περιείχε τουλάχιστον μία ουσία περι- και πολυφθοροαλκυλίου, γνωστή και ως Pfas ή «αιώνια χημικά», τα οποία βρίσκονται σε όλο το περιβάλλον και στα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων επιτρέπονται στην ΕΕ κάτω από ορισμένα ανώτατα όρια. Ωστόσο, η Pan Europe προειδοποίησε για το «φαινόμενο κοκτέιλ», όταν οι καταναλωτές εκτίθενται ταυτόχρονα σε διάφορα φυτοφάρμακα σε ένα μόνο προϊόν.

Ο Martin Dermine, ανώτερο μέλος της ΜΚΟ, επέκρινε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων για την αξιολόγηση των φυτοφαρμάκων μεμονωμένα και όχι για τον κίνδυνο από την «πολλαπλή έκθεση» σε διάφορες ουσίες. «Σε αυτή την έκθεση, δείχνουμε ότι το 85% των μήλων έχει πολλαπλά υπολείμματα και δεν γνωρίζουμε αν είναι ασφαλή για κατανάλωση ή όχι», είπε, επισημαίνοντας πιθανές συνδέσεις με τον καρκίνο και τη στειρότητα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Εάν τα ίδια μήλα πωλούνταν ως επεξεργασμένα παιδικά τρόφιμα, το 93% των δειγμάτων θα απαγορευόταν, σύμφωνα με την Pan Europe, καθώς τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων υπερβαίνουν τα αυστηρότερα όρια που έχουν τεθεί για παιδιά κάτω των τριών ετών. Οι κανόνες της ΕΕ είναι πιο αυστηροί για τα παιδικά τρόφιμα, προκειμένου να προστατεύεται η πρώιμη ανάπτυξη.

Τα μήλα συγκαταλέγονται στα αγαπημένα φρούτα των Ευρωπαίων και είναι τα πιο διαδεδομένα στην ΕΕ, ιδίως στην Πολωνία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Είναι επίσης από τα φρούτα που υποβάλλονται σε πιο εντατική επεξεργασία, με τη χρήση φυτοφαρμάκων κυρίως για την φλούδα του μήλου, την κύρια μυκητιακή απειλής για τους οπωρώνες.

Με πληροφορίες από The Guardian