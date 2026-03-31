Πανσέληνος Απριλίου 2026: Πότε εμφανίζεται στον ουρανό το «Ροζ Φεγγάρι»

Η πανσέληνος του Απριλίου 2026, γνωστή ως «Ροζ Φεγγάρι», θα κορυφωθεί στις 3:12 τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Απριλίου (ώρα Ελλάδος).

Παρά την ονομασία της, δεν πρόκειται να έχει έντονη ροζ απόχρωση. Το όνομα, όπως και πολλών άλλων πανσελήνων, προέρχεται από παλαιότερες εποχές, όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν φυσικά φαινόμενα για να παρακολουθούν την αλλαγή των εποχών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ονομασία συνδέεται με ένα ροζ λουλούδι της Βόρειας Αμερικής, το φλοξ (είναι ένα γένος που περιλαμβάνει περίπου 68 είδη ετήσιων και πολυετών φυτών, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια Polemoniaceae), που ανθίζει αυτή την περίοδο.

Όσον αφορά τη θέασή της στην Ελλάδα, θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τις δεδομένες καιρικές συνθήκες, καθώς στη χώρα θα μαίνεται η κακοκαρία Erminio.

Πανσέληνος Απριλίου 2026: Πότε θα φανεί στον ουρανό

Το βράδυ της 1ης Απριλίου, η Σελήνη θα ανατείλει χαμηλά στον ορίζοντα και είναι πιο πιθανό να φαίνεται πορτοκαλί παρά ροζ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το φως της περνά μέσα από πιο πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να διαχέονται τα μπλε και μωβ μήκη κύματος και να φτάνουν σε εμάς κυρίως τα πιο «θερμά» χρώματα.

Σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, η πανσέληνος του Απριλίου έχει και άλλες ονομασίες, όπως «Φεγγάρι της Βλάστησης», «Φεγγάρι των Αυγών» ή «Φεγγάρι των Ψαριών», που συνδέονται με την άνοιξη και την αναπαραγωγή της φύσης.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος έχει και ιδιαίτερη σημασία, καθώς καθορίζει την ημερομηνία του Πάσχα. Σύμφωνα με την παράδοση, το Πάσχα πέφτει την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισημερία.

Πανσέληνος Απριλίου 2026: Η σύνδεσή της με το Πάσχα

Φέτος, η ισημερία σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου, ενώ η πρώτη πανσέληνος μετά από αυτή είναι στις 2 Απριλίου. Έτσι, το Καθολικό Πάσχα γιορτάζεται την Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο στις 12 Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ιστορικά χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά ημερολόγια, το Γρηγοριανό και το Ιουλιανό, με αποτέλεσμα να μην συμπίπτει πάντα η ημερομηνία του Πάσχα σε όλο τον κόσμο.

Όσο για τις καιρικές συνθήκες -ακόμη και στην Ελλάδα- η θέαση της πανσελήνου θα εξαρτηθεί από την τοπική νέφωση, με καθαρότερο ουρανό να αναμένεται σε βορειότερες περιοχές, ενώ νοτιότερα ενδέχεται να επικρατήσουν σύννεφα και βροχές.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το βράδυ της Τετάρτης θα αρχίσει να φαίνεται καθώς ανατέλλει από τον ορίζοντα, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:12 ώρα Ελλάδας) αναμένεται η κορύφωση της πανσελήνου.

Με πληροφορίες από BBC