Πάνω από 220 εκατομμύρια παιδιά ενδέχεται να είναι παχύσαρκα έως το 2040, προειδοποιεί έρευνα

Περισσότερα από 220 εκατομμύρια παιδιά θα μπορούσαν να είναι παχύσαρκα έως το 2040, αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα, προειδοποιεί μια διεθνής έκθεση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2025 περίπου 180 εκατομμύρια παιδιά ήταν παχύσαρκα. Ωστόσο, νέα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας υποδηλώνουν ότι έως το 2040, περίπου 227 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών θα πάσχουν από παχυσαρκία και περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο θα είναι υπέρβαρα.

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο άτλαντα παχυσαρκίας του 2026 της ομοσπονδίας, αυτό θα σήμαινε ότι τουλάχιστον 120 εκατομμύρια παιδιά σχολικής ηλικίας θα παρουσίαζαν πρώιμα σημάδια χρόνιων ασθενειών που προκαλούνται από τον υψηλό δείκτη μάζας σώματός (ΔΜΣ) τους.

Τα στοιχεία για την παχυσαρκία στα παιδιά

Η Τζοάνα Ράλστον, διευθύνουσα σύμβουλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας, δήλωσε ότι η αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας σε όλο τον κόσμο δείχνει την αποτυχία να ληφθεί σοβαρά υπόψη η ασθένεια. «Δεν είναι σωστό να καταδικάζουμε μια γενιά στην παχυσαρκία και στις χρόνιες και δυνητικά θανατηφόρες μη μεταδοτικές ασθένειες που συχνά την συνοδεύουν», είπε.

Σύμφωνα με την έκθεση, 27 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών στις ΗΠΑ έχουν υψηλό ΔΜΣ, πίσω μόνο από την Κίνα (62 εκατομμύρια) και την Ινδία (41 εκατομμύρια). Αυτό σημαίνει ότι δύο στα πέντε παιδιά στις ΗΠΑ είναι παχύσαρκα ή υπέρβαρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 3,8 εκατομμύρια παιδιά έχουν υψηλό ΔΜΣ, ένα ρεκόρ που το καθιστά ένα από τα χειρότερα κράτη της Ευρώπης, με περίπου διπλάσιο αριθμό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία.

Η έκθεση εκτιμά ότι μέχρι το 2040, 370.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παρουσιάσουν σημάδια καρδιαγγειακής νόσου και 271.000 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν σημάδια υπέρτασης.

Η έκθεση εντοπίζει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες. Οι 10 χώρες όπου περισσότερα από τα μισά παιδιά σχολικής ηλικίας είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα βρίσκονται όλες στην περιοχή του δυτικού Ειρηνικού ή της Αμερικής, ενώ η ταχύτερη αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας παρατηρείται κυρίως σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Η έκθεση καλεί για μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία υγιεινών περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένων φόρων επί της ζάχαρης, περιορισμών στη διαφήμιση πρόχειρου φαγητού και πολιτικών που βοηθούν τα παιδιά να ζουν πιο ενεργητικά.

Απαραίτητες οι δραστικές λύσεις

Παγκόσμιοι εμπειρογνώμονες χαιρέτισαν τα ευρήματα. Ο Δρ Κρέμλιν Βικραμασίνγκιε, περιφερειακός σύμβουλος για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την παχυσαρκία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Ευρώπη, δήλωσε ότι η παιδική παχυσαρκία αποτελεί «αποτυχία του περιβάλλοντος».

Ζήτησε υποχρεωτικούς, και όχι εθελοντικούς, περιορισμούς στο εμπόριο ή στην επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. «Η πλειονότητα των κυβερνήσεων – συμπεριλαμβανομένων πολλών στην Ευρώπη – επιτρέπουν στη βιομηχανία τροφίμων να στοχεύει τα παιδιά χωρίς περιορισμούς», είπε. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η πολιτική βούληση να αναλάβουμε δράση και να αντισταθούμε στην παρέμβαση της βιομηχανίας».

Η Κάθριν Τζένερ, εκτελεστική διευθύντρια της Obesity Health Alliance, δήλωσε ότι η παιδική παχυσαρκία «δεν είναι αναπόφευκτη». «Η προβλεπόμενη αύξηση των πρώιμων συμπτωμάτων καρδιακών παθήσεων και υπέρτασης πρέπει να αποτελέσει ένα σήμα κινδύνου για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της συνεχιζόμενης αδράνειας της κυβέρνησης», δήλωσε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας δήλωσε: «Περιορίζουμε τη διαφήμιση πρόχειρου φαγητού στην τηλεόραση πριν από τις 9 μ.μ. και ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο – μια κίνηση που αναμένεται να αφαιρέσει έως και 7,2 δισεκατομμύρια θερμίδες ετησίως από τη διατροφή των παιδιών – ενώ παράλληλα δίνουμε στις τοπικές αρχές ισχυρότερες εξουσίες για να εμποδίσουν το άνοιγμα καταστημάτων γρήγορου φαγητού κοντά σε σχολεία».

Με πληροφορίες από Guardian