Παιδιά με υψηλή πίεση: Για «εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση» προειδοποιούν οι ειδικοί 

Τα παιδιά και οι έφηβοι που ζουν με υψηλή αρτηριακή πίεση σχεδόν διπλασιάστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παιδιών και εφήβων με υψηλή πίεση σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2020.

Η ραγδαία αύξησή τους οφείλεται στον συνδυασμό της ανθυγιεινής διατροφής, της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας και των αυξημένων ποσοστών παιδικής παχυσαρκίας, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη σχετική ανασκόπηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα, την οποία δημοσίευσε ο Guardian.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι 114 εκατομμύρια παιδιά έχουν εμφανίσει υπέρταση πριν την ενηλικίωση, αντιμετωπίζοντας σοβαρούς και μακροχρόνιους κινδύνους, όπως καρδιαγγειακές και νεφρικές παθήσεις, καθώς και ένα σωρό από άλλες επιπλοκές.

Η συχνότητα υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 19 ετών έχει αυξηθεί στο 6,2%, από 3,2% που ήταν 20 χρόνια πριν. Τα ευρήματα προέρχονται από μετα-ανάλυση 96 μελετών με παιδιά από 21 χώρες, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet Child and Adolescent Health.

Η ανασκόπηση δείχνει ότι η παχυσαρκία αποτελεί τον κύριο παράγοντα που συμβάλλει στην αύξηση της παιδικής υπέρτασης: σχεδόν το 19% των παιδιών με παχυσαρκία έχει υψηλή πίεση, έναντι λιγότερο από 3% σε παιδιά φυσιολογικού βάρους.

«Η σχεδόν διπλάσια αύξηση της υπέρτασης στα παιδιά μέσα σε 20 χρόνια πρέπει να σημάνει συναγερμό», δήλωσε ο καθηγητής Ίγκορ Ρουντάν από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 8,2% των παιδιών και των εφήβων έχουν προϋπέρταση - επίπεδα πίεσης πάνω από το φυσιολογικό, χωρίς να πληρούν ακόμη τα κριτήρια υπέρτασης. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στους εφήβους (11,8%), σε αντίθεση με τα μικρότερα παιδιά (περίπου 7%).

Παιδιά με υψηλή πίεση: Η παχυσαρκία και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Σύμφωνα με τους ειδικούς γιατρούς, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται αισθητά στην πρώιμη εφηβεία και κορυφώνεται γύρω στα 14, ιδίως στα αγόρια - γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία τακτικών ελέγχων σε αυτή τη φάση της ζωής.

Ο πρόεδρος του Βασιλικού Κολλεγίου Παιδιατρικής, καθηγητής Στιβ Τέρνερ, δηλώνει: «Η απότομη αυτή άνοδος είναι εξαιρετικά ανησυχητική και οφείλεται κυρίως στην παιδική παχυσαρκία - μια πλήρως αποτρέψιμη κατάσταση». Όπως τονίζει, οι παιδίατροι βλέπουν όλο και πιο συχνά παιδιά με υπέρταση, διαβήτη τύπου 2, άσθμα και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο κίνδυνος είναι σημαντικός, καθώς η υπέρταση συνδέεται με πρόωρους θανάτους από καρδιαγγειακές βλάβες. «Χωρίς άμεση δράση, οδεύουμε προς μια μεγάλη κρίση στη δημόσια υγεία», προειδοποιεί.

Παιδιά με υψηλή πίεση: Πού οφείλεται η ραγδαία αύξηση

Η ερευνήτρια δρα Πέιτζ Σονγκ εξηγεί ότι η αύξηση οφείλεται «κυρίως σε ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα, μειωμένη άσκηση και την άνοδο της παιδικής παχυσαρκίας». Τονίζει επίσης ότι οι γονείς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην πρόληψη, προωθώντας ισορροπημένη διατροφή, λιγότερο αλάτι και ζάχαρη, περισσότερη φυσική δραστηριότητα και περιορισμό της καθιστικής ζωής και της υπερβολικής χρήσης οθονών.

Επισημαίνει ακόμη, ότι για οικογένειες με ιστορικό υπέρτασης, οι συχνοί έλεγχοι πίεσης στα παιδιά είναι απαραίτητοι, καθώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές. Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος του British Heart Foundation, καθηγητής Μπράιαν Γουίλιαμς, σημειώνει πως η υψηλή πίεση στην παιδική ηλικία συχνά συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού.

Το αισιόδοξο στοιχείο είναι ότι η υπέρταση που σχετίζεται με την παχυσαρκία μπορεί να αντιστραφεί. Ωστόσο, απαιτείται ισχυρή κρατική παρέμβαση, όπως περιορισμός διαφημίσεων ανθυγιεινών προϊόντων και μέτρα που θα ωθήσουν τη βιομηχανία τροφίμων σε πιο υγιεινές επιλογές.

