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Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Τα οφέλη στο βρέφος αλλά και στη μητέρα

Γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας

The LiFO team
The LiFO team
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Ποια είναι τα οφέλη του θηλασμού για τη μητέρα και το βρέφος / Φωτ.: Unslash
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Διανύοντας την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού (από 1η έως 7 Αυγούστου), η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής υπενθυμίζει, τη σύνδεση του μητρικού θηλασμού με τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, εξηγεί γιατί ο θηλασμός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, καθώς εκτός από ιδανική διατροφή του βρέφους, αποτελεί και έναν φυσικό μηχανισμό προστασίας, ανάπτυξης και μακροχρόνιας επένδυσης στην υγεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την UNICEF, περίπου το 47% των βρεφών παγκοσμίως θηλάζουν αποκλειστικά μέχρι την ηλικία των έξι μηνών, ενώ ο στόχος σε διεθνές επίπεδο είναι ποσοστό άνω του 60% έως το 2030. Υπολογίζεται ότι η ευρύτερη εφαρμογή των συστάσεων για τον μητρικό θηλασμό θα μπορούσε να αποτρέψει περισσότερους από 400.000 θανάτους παιδιών κάτω των πέντε ετών κάθε χρόνο, αναδεικνύοντας τον θηλασμό ως μία από τις πιο αποδοτικές παρεμβάσεις πρόληψης στη δημόσια υγεία.

Θηλασμός: Είναι πολλά περισσότερα από μια τροφή

Σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, το μητρικό γάλα δεν αποτελεί απλώς μια πηγή θρεπτικών συστατικών. Είναι παράλληλα ένας ζωντανός βιολογικός ιστός που περιέχει αντισώματα, ανοσοκύτταρα, αυξητικούς παράγοντες, ορμόνες, ένζυμα, μικροRNA, ανθρώπινους ολιγοσακχαρίτες (HMOs) και ωφέλιμους μικροοργανισμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανθρώπινοι ολιγοσακχαρίτες, οι οποίοι δεν τρέφουν το ίδιο το βρέφος αλλά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου του, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός υγιούς μικροβιώματος. Πλέον, είναι γνωστό ότι το μικροβίωμα παίζει καθοριστικό ρόλο στην ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος, στην προστασία από λοιμώξεις και στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εντέρου.

Δημοσιεύσεις του Nature Reviews έχουν αναδείξει τον ρόλο του μητρικού θηλασμού στη διαμόρφωση του μικροβιώματος κατά τους πρώτους μήνες ζωής, μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για τον λεγόμενο άξονα εντέρου-εγκεφάλου (gut-brain axis).

Θηλασμός: Οφέλη που διαρκούν μια ζωή

Τα παιδιά που θηλάζουν, παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, γαστρεντερίτιδας, μέσης ωτίτιδας και νοσηλειών κατά τη βρεφική ηλικία. Μεγάλες επιστημονικές μελέτες δείχνουν παράλληλα, ότι ο μητρικός θηλασμός συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο παιδικής παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων αλλεργικών νοσημάτων αργότερα στη ζωή.

Οφέλη και για τη μητέρα

Τα οφέλη του θηλασμού περνούν και στη μητέρα, αφού έχει συσχετισθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών, καθώς και με καλύτερη μεταβολική και καρδιαγγειακή υγεία.

Ενισχύεται επίσης, η συναισθηματική ευεξία της μητέρας λόγω της επαφής με το βρέφος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
 
 
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