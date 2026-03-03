OpenAI τροποποιεί τη συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά τις αντιδράσεις – «Έμοιαζε ευκαιριακή και πρόχειρη», λέει ο Σαμ Άλτμαν

Η OpenAI αναθεωρεί τη συμφωνία που υπέγραψε με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για την παροχή τεχνητής νοημοσύνης, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις ανησυχίες ότι η τεχνολογία της θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση εντός των ΗΠΑ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν, παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε η συμφωνία «έμοιαζε ευκαιριακός και πρόχειρος», σημειώνοντας ότι η απόφαση ελήφθη βιαστικά μετά την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, Anthropic, από το σχετικό συμβόλαιο του Πενταγώνου.

Σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, ο Άλτμαν ανέφερε ότι η OpenAI «δεν θα έπρεπε να είχε σπεύσει» να ανακοινώσει τη συμφωνία και ότι τα ζητήματα που εγείρονται είναι «εξαιρετικά σύνθετα» και απαιτούν σαφή επικοινωνία.

Οι νέοι όροι της OpenAI

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε, η OpenAI διευκρίνισε ότι η τεχνολογία της δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαζική επιτήρηση πολιτών εντός των ΗΠΑ ούτε για προγράμματα συλλογής δεδομένων από υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, η εταιρεία δεν απέκλεισε τη συνεργασία με το Πεντάγωνο σε στρατιωτικές ή επιχειρησιακές εφαρμογές, επιμένοντας ότι θέτει συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές» μόνο ως προς την εγχώρια παρακολούθηση και τα αυτόνομα οπλικά συστήματα.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT που μετρά περισσότερους από 900 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, είχε υποστηρίξει αρχικά ότι η νέα σύμβαση περιλαμβάνει «περισσότερες δικλείδες ασφαλείας από οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία για διαβαθμισμένες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο, σχολιαστές και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα συνέδεσαν τη συμφωνία με το σκάνδαλο Σνόουντεν του 2013, όταν αποκαλύφθηκε ότι η NSA προχωρούσε σε μαζική συλλογή τηλεφωνικών και διαδικτυακών δεδομένων.

Αντιδράσεις και εσωτερικές πιέσεις

Η συμφωνία προκάλεσε διαδικτυακή εκστρατεία με σύνθημα «delete ChatGPT», ενώ η εφαρμογή Claude της Anthropic κατέγραψε άνοδο στα charts του App Store.

Περίπου 900 εργαζόμενοι των OpenAI και Google κάλεσαν, μέσω ανοιχτής επιστολής, τις διοικήσεις των εταιρειών να απορρίψουν οποιαδήποτε συνεργασία που θα οδηγούσε σε μαζική παρακολούθηση ή σε αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο.

Στην επιστολή τους τονίζουν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για «εγχώρια μαζική επιτήρηση και αυτόνομη θανάτωση χωρίς ανθρώπινη εποπτεία» είναι ασύμβατη με τις δημοκρατικές αρχές.

Η OpenAI έχει δηλώσει ότι μία από τις «κόκκινες γραμμές» της είναι η μη χρήση της τεχνολογίας της για τον έλεγχο αυτόνομων οπλικών συστημάτων.

Η ρήξη με την Anthropic και η πολιτική διάσταση

Η Anthropic είχε απορρίψει τη χρήση των συστημάτων της για μαζική επιτήρηση, χαρακτηρίζοντάς την ασύμβατη με τις δημοκρατικές αξίες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «αριστερούς φανατικούς» και δίνοντας εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διακόψουν τη χρήση της τεχνολογίας της.

Στο μεταξύ, τρία ακόμη αμερικανικά υπουργεία – Εξωτερικών, Οικονομικών και Υγείας – ξεκίνησαν τη σταδιακή διακοπή συνεργασίας με την Anthropic, μετά τον χαρακτηρισμό της ως «ρίσκου εφοδιαστικής αλυσίδας» από το υπουργείο Άμυνας

Ο Miles Brundage, πρώην επικεφαλής πολιτικής έρευνας της OpenAI, εξέφρασε δημόσια σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο η εταιρεία εξασφάλισε ουσιαστικές εγγυήσεις στη συμφωνία με το Πεντάγωνο.

Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η «προεπιλεγμένη υπόθεση» για τους εργαζόμενους θα έπρεπε να είναι πως η OpenAI «υπέκυψε και το παρουσίασε ως μη υποχώρηση», ενώ παράλληλα «έφερε σε δύσκολη θέση» την Anthropic, η οποία είχε αρνηθεί να επιτρέψει χρήση των συστημάτων της για μαζική επιτήρηση.

Ο Brundage σημείωσε ότι η OpenAI είναι «ένας σύνθετος οργανισμός» και ότι πολλοί εντός της εταιρείας εργάστηκαν με καλή πίστη για να επιτύχουν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, άφησε σαφείς αιχμές για πρόσωπα που χειρίζονται τις σχέσεις με την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι δεν τους εμπιστεύεται «ιδιαίτερα σε ζητήματα που άπτονται πολιτικής και κρατικής εξουσίας».

Σε ξεχωριστή τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι θα «προτιμούσε να πάει φυλακή» παρά να εκτελέσει μια αντισυνταγματική εντολή της κυβέρνησης, προσθέτοντας πως οι αποφάσεις που επηρεάζουν τη δημοκρατία και τα δικαιώματα πρέπει να λαμβάνονται μέσω θεσμικών και δημοκρατικών διαδικασιών.

Με πληροφορίες από Guardian