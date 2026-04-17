OpenAI: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο GPT-Rosalind

Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο να υποστηρίζει την έρευνα στη βιολογία, την ανακάλυψη φαρμάκων και τη μεταφραστική ιατρική.

Το νέο εργαλείο, με την ονομασία GPT-Rosalind, πήρε το όνομά του από τη Rosalind Franklin, τη Βρετανίδα επιστήμονα που έγινε γνωστή για τον ρόλο της στην ανακάλυψη της δομής του DNA.

Η σειρά μοντέλων GPT-Rosalind για τις βιοεπιστήμες έχει σχεδιαστεί για σύγχρονη επιστημονική εργασία, καλύπτοντας δημοσιευμένα δεδομένα, βάσεις πληροφοριών, εργαλεία και πειράματα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Παρασκευή.

Η OpenAI στρέφει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον της στον τομέα της υγείας και της ιατρικής έρευνας, αναπτύσσοντας νέα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και συνεργαζόμενη με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.

Πρόκειται για έναν τομέα που ήδη μετασχηματίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βοηθά τους ερευνητές και τις φαρμακευτικές εταιρείες να εντοπίζουν ταχύτερα υποσχόμενες ουσίες και να επιταχύνουν τη μετάβαση από την έρευνα στην κλινική εφαρμογή.

GPT-Rosalind: Πού αποδίδει καλύτερα;

Η πρόοδος στις βιοεπιστήμες περιορίζεται όχι μόνο από τη δυσκολία της επιστήμης, αλλά και από την πολυπλοκότητα των ίδιων των ερευνητικών διαδικασιών, σημειώνει η OpenAI.

«Πιστεύουμε ότι τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κινούνται ταχύτερα μέσα σε αυτές τις διαδικασίες - όχι μόνο κάνοντας την υπάρχουσα εργασία πιο αποδοτική, αλλά βοηθώντας τους επιστήμονες να εξερευνούν περισσότερες δυνατότητες, να εντοπίζουν συνδέσεις που διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες και να διαμορφώνουν καλύτερες υποθέσεις πιο γρήγορα», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την OpenAI, το μοντέλο αποδίδει ιδιαίτερα καλά σε εργασίες που απαιτούν συλλογισμό πάνω σε μόρια, πρωτεΐνες, γονίδια, βιολογικά μονοπάτια και ασθένειες.

Επιπλέον, είναι πιο αποτελεσματικό στη χρήση επιστημονικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων σε πολύπλοκες διαδικασίες πολλαπλών βημάτων, όπως η ανασκόπηση βιβλιογραφίας, η ερμηνεία σχέσης αλληλουχίας-λειτουργίας, ο σχεδιασμός πειραμάτων και η ανάλυση δεδομένων.

Μετά την πρώτη αυτή κυκλοφορία της σειράς GPT-Rosalind, η OpenAI σκοπεύει να επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες βιοχημικού συλλογισμού του μοντέλου σε σύνθετες και μακροχρόνιες επιστημονικές διαδικασίες.

«Το βλέπουμε ως την αρχή μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη σε τομείς που έχουν βαθιά σημασία για την κοινωνία, από την ανθρώπινη υγεία έως τη γενικότερη βιολογική έρευνα», ανέφερε η εταιρεία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Η OpenAI δήλωσε ότι συνεργάζεται με εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμακευτικές, καθώς και με ερευνητικά κέντρα όπως η Amgen, η Moderna, το Allen Institute και η Thermo Fisher Scientific, προκειμένου να αξιοποιήσει το GPT-Rosalind σε διαδικασίες που επιταχύνουν την έρευνα και την ανακάλυψη.

«Το GPT-Rosalind αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να βοηθήσει τις επιστημονικές ομάδες να χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη ώστε να αναλύουν σύνθετα βιολογικά δεδομένα και διαδικασίες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, Stéphane Bancel.

«Στη Moderna βλέπουμε ήδη πώς μπορεί να συνθέτει πολύπλοκα δεδομένα και να μετατρέπει αυτά τα ευρήματα σε πειραματικές διαδικασίες, με τη δυνατότητα να επιταχύνει τον ρυθμό έρευνας και ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Στις 14 Απριλίου, η OpenAI ανακοίνωσε συνεργασία με τη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, με στόχο «να βοηθήσει την εταιρεία να φέρει νέες και καλύτερες θεραπείες στους ασθενείς πιο γρήγορα».

«Η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τις βιομηχανίες και στις βιοεπιστήμες μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα και περισσότερο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Τα πιλοτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η παραγωγή και οι εμπορικές λειτουργίες, με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση έως το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από euronews.com