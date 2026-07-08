OpenAI: Σήμερα η παρουσίαση του GPT-5.6 μετά την αναβολή που ζήτησε η αμερικάνικη κυβέρνηση

Η OpenAI θα παρουσιάσει -σήμερα- δημόσια το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης GPT-5.6, το πιο ισχυρό που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής, έπειτα από την αναβολή της κυκλοφορίας του τον περασμένο μήνα, κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης λόγω ανησυχιών για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυκλοφορία του GPT-5.6 από την OpenAI έρχεται λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές αρχές ήραν τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στα νέα μοντέλα Fable και Mythos της Anthropic. Η εταιρεία είχε κληθεί να αναστείλει προσωρινά τη διάθεσή τους εξαιτίας πιθανών κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία χρόνια η Ουάσιγκτον έχει εντείνει τον έλεγχο στις κυκλοφορίες των πλέον εξελιγμένων μοντέλων AI, εξετάζοντας κατά πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από στρατιωτικές ή υπηρεσίες πληροφοριών χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία.

GPT-5.6 Sol, along with Terra and Luna, will launch publicly this Thursday.



We’re expanding preview access globally now. pic.twitter.com/Uk5HcfSc2e — OpenAI (@OpenAI) July 8, 2026

OpenAI: Τα δύο μοντέλα που θα ανακοινωθούν παράλληλα με το GPT-5.6

Το Axios, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, επικαλούμενο πηγή με γνώση της διαδικασίας, ανέφερε ότι το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου ενέκρινε την ευρεία διάθεση του GPT-5.6 έπειτα από πρόσθετους κυβερνητικούς ελέγχους, στο πλαίσιο του νέου συστήματος εποπτείας για τα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Μέχρι σήμερα, η OpenAI είχε περιορίσει την πρόσβαση στο GPT-5.6 σε μικρό αριθμό επιλεγμένων συνεργατών, τα στοιχεία των οποίων είχαν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές.

Η εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα ότι μαζί με το GPT-5.6 θα παρουσιάσει και δύο ακόμη μοντέλα, τα Terra και Luna. Το GPT-5.6 Sol αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο της OpenAI μέχρι σήμερα, το Terra απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν χαμηλότερο κόστος χρήσης, ενώ το Luna αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή της νέας σειράς.

Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η αυστηρότερη εποπτεία στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησε μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters