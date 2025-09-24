OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν δηλώνει πως η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βρίσκεται κοντά στη θεραπεία του καρκίνου

Ο Σαμ Άλτμαν, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI δήλωσε ότι η τρέχουσα πορεία ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δείχνει πως θα μπορούσε να βρίσκεται κοντά στη θεραπεία του καρκίνου.

Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό του την Τρίτη, με τίτλο «Άφθονη Νοημοσύνη» (Abundant Intelligence), ο δισεκατομμυριούχος προέβλεψε ότι με 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδο που θα έλυνε μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου.

Ο Άλτμαν είπε επίσης ότι η εταιρεία του στοχεύει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο ικανό να παράγει ένα γιγαβάτ νέας υποδομής ΑΙ κάθε εβδομάδα, αν και πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια για να επιτευχθεί αυτός ο ρυθμός παραγωγής.

«Αν η τεχνητή νοημοσύνη παραμείνει στην πορεία που πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει, τότε θα είναι δυνατά εκπληκτικά πράγματα», έγραψε.

«Ίσως με 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος, η ΑΙ να μπορέσει να βρει πώς να θεραπεύσει τον καρκίνο. Ή με 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος, η ΑΙ να μπορέσει να προσφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία σε κάθε μαθητή στη Γη.»,αναφέρει επιπλέον στην ανάρτησή του.

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ήδη την ΑΙ για πραγματικές επιστημονικές ανακαλύψεις, με το εργαλείο AlphaFold της Google DeepMind να συμβάλλει στην επιτάχυνση της έρευνας για εμβόλια και φάρμακα.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επίσης βοηθήσει στη βελτίωση της διάγνωσης του καρκίνου, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να θεραπεύσει καμία ασθένεια ολοκληρωτικά.

Η δυσκολία με τον καρκίνο είναι ότι δεν πρόκειται για μία μόνο ασθένεια αλλά για εκατοντάδες, και ακόμη και μια υπερανθρώπινης ικανότητας τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσε να ανιχνεύει συσχετίσεις, δεν θα ήταν απαραίτητα σε θέση να κατανοήσει τους υποκείμενους μηχανισμούς που απαιτούνται για τη θεραπεία ακόμη και ενός μόνο τύπου καρκίνου.

Τα σχόλια του Άλτμαν έγιναν μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από την OpenAI μιας ιστορικής συμφωνίας υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με την Nvidia, η οποία θα χρηματοδοτήσει κέντρα δεδομένων για την τροφοδοσία της επόμενης γενιάς ΑΙ.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο υποδομών ΑΙ στην ιστορία», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

«Αυτή η συνεργασία αφορά τη δημιουργία υποδομών ΑΙ που θα επιτρέψουν στην τεχνητή νοημοσύνη να περάσει από τα εργαστήρια στον κόσμο.», εξήγησε.

Τα πρώτα κέντρα δεδομένων της OpenAI που θα κατασκευαστούν με συστήματα της Nvidia αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στο δεύτερο μισό του επόμενου έτους.

«Στην ουσία πρόκειται να συνδέσουμε τη νοημοσύνη με κάθε εφαρμογή, με κάθε χρήση, με κάθε συσκευή και αυτό είναι μόνο η αρχή», είπε ο Χουάνγκ. «Αυτά είναι τα πρώτα 10 γιγαβάτ, σας το διαβεβαιώνω.»

Με πληροφορίες από The Independent