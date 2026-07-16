OpenAI: Ετοιμάζει οικιακή συσκευή χωρίς οθόνη που θα φέρει το ChatGPT στο σπίτι

Η OpenAI ετοιμάζει την πρώτη της μεγάλη κίνηση στις καταναλωτικές συσκευές με ένα φορητό, έξυπνο ηχείο χωρίς οθόνη, το οποίο σχεδιάζεται ως ένας νέος τύπος οικιακού υπολογιστή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η συσκευή βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη και προορίζεται να λειτουργεί ως ένας πιο ανθρώπινος AI σύντροφος μέσα στο σπίτι. Θα μπορεί να ελέγχει έξυπνες οικιακές συσκευές, να παίζει μουσική και άλλο περιεχόμενο, να απαντά σε ερωτήσεις, να διαχειρίζεται μηνύματα και να αξιοποιεί τις δυνατότητες του ChatGPT.

Το προϊόν θεωρείται κρίσιμο επόμενο βήμα για την OpenAI, η οποία επιχειρεί να περάσει από το λογισμικό και τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε μια δική της κατηγορία hardware. Η κίνηση τη φέρνει πιο κοντά στον ανταγωνισμό με εταιρείες όπως η Apple, η Amazon και η Google, σε μια αγορά όπου οι έξυπνες οικιακές συσκευές δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τον ρόλο που πολλοί περίμεναν.

Η προσπάθεια, ωστόσο, ξεκινά σε περιβάλλον έντασης. Η Apple κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε εμπορικά μυστικά για να επιταχύνει την ανάπτυξη συσκευών. Η OpenAI, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θεωρεί ότι το υπό ανάπτυξη προϊόν διαφέρει σημαντικά από οτιδήποτε διαθέτει σήμερα η Apple στην αγορά και ότι δεν παραβιάζει εμπορικά μυστικά της εταιρείας.

Το νέο ηχείο δεν αντιμετωπίζεται εσωτερικά ως ένα ακόμη smart speaker. Η OpenAI το περιγράφει ως έναν υπολογιστή σχεδιασμένο εξαρχής γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο να βοηθά τους χρήστες να γίνονται πιο παραγωγικοί στην καθημερινότητά τους.

Η βασική διαφορά θα είναι η προσωπικότητα της συσκευής και η ικανότητά της να επικοινωνεί με τον χρήστη με πιο ανθρώπινο τρόπο. Το ηχείο θα μπορεί να γίνεται σταδιακά πιο προσωπικό και πιο προληπτικό, καθώς θα μαθαίνει περισσότερα για τον ιδιοκτήτη του.

Η OpenAI θέλει η συσκευή να προβλέπει ανάγκες, να εμφανίζει πληροφορίες πριν της ζητηθούν και να λειτουργεί σαν ένας προσωπικός βοηθός που γνωρίζει καλά τον χρήστη. Για να το πετύχει αυτό, θα μπορεί να αξιοποιεί προσωπικές πληροφορίες, όπως email, ώστε να κατανοεί καλύτερα το πλαίσιο της καθημερινότητας.

Το προϊόν θα βασίζεται σε μια πιο προηγμένη εκδοχή του ChatGPT Voice Mode, με την ονομασία GPT-Live, την οποία η OpenAI παρουσίασε αυτόν τον μήνα. Το νέο φωνητικό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να μοιάζει περισσότερο με ανθρώπινη συνομιλία. Μπορεί να ακούει και να μιλά ταυτόχρονα, να προσαρμόζεται πιο φυσικά στην εξέλιξη μιας συζήτησης και να επεξεργάζεται γρήγορα πληροφορίες.

OpenAI: Πώς θα μοιάζει η νέα συσκευή

Παρότι μοιάζει με ηχείο, η συσκευή θα διαθέτει κάμερα και άλλους αισθητήρες, ώστε να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης. Θα έχει επίσης επαναφορτιζόμενη μπαταρία, ώστε να μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Έτσι, ο χρήστης θα μπορεί να την παίρνει μαζί του στην κουζίνα για βοήθεια στο μαγείρεμα, στο πλυσταριό για δουλειές ή στο σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα για μουσική και συνομιλία. Αν θέλει, θα μπορεί επίσης να τη διατηρεί μόνιμα συνδεδεμένη σε ένα δωμάτιο.

Για να χτίσει το νέο τμήμα συσκευών, η OpenAI εξαγόρασε πέρυσι, έναντι 6,5 δισ. δολαρίων, την io Products, startup που είχε συνιδρύσει ο Τζόνι Άιβ, ο πρώην επικεφαλής σχεδιαστής της Apple.

Το στούντιο του Άιβ, LoveFrom, συμμετέχει επίσης στον σχεδιασμό της νέας σειράς προϊόντων. Στο εγχείρημα εργάζονται πολλοί πρώην σχεδιαστές και μηχανικοί της Apple, οι οποίοι είχαν συμβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων όπως το iPhone και το Mac.

Στην αγωγή της, η Apple υποστηρίζει ότι η OpenAI χρησιμοποίησε εμπορικά μυστικά για να επιταχύνει την ανάπτυξη των συσκευών της. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Τανγκ Ταν, συνιδρυτής της io Products, σημερινός επικεφαλής hardware της OpenAI και πρώην επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων iPhone στην Apple.

Η OpenAI απορρίπτει τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν έχει «κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών» και ότι δεν γνωρίζει στοιχεία που να στηρίζουν την καταγγελία. Η Apple, από την πλευρά της, έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την πώληση των συσκευών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το τμήμα hardware της OpenAI δουλεύει πάνω σε περίπου πέντε προϊόντα, όμως σκοπεύει να ξεκινήσει με το έξυπνο ηχείο. Στόχος είναι να παρουσιαστεί μέσα στη χρονιά και να κυκλοφορήσει το 2027, αν και το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αλλάξει λόγω της δικαστικής διαδικασίας.

Σε δεύτερο χρόνο, η OpenAI εξετάζει την ανάπτυξη μιας φορητής συσκευής τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε κάποτε να αντικαταστήσει το smartphone. Έχει επίσης διερευνήσει wearable προϊόντα, όπως ένα μενταγιόν, καθώς και εφαρμογές στην οικιακή ρομποτική.

Με πληροφορίες από Bloomberg