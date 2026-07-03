OmnesViae: Σε λειτουργία το «Google Maps» της αρχαίας Ρώμης - Τι περιλαμβάνει

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ψηφιακό εργαλείο «OmnesViae», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να εξευρενήσουν το οδικό δίκτυο της αρχαίας Ρώμης και να υπολογίσουν τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ αρχαίων πόλεων πριν από περίπου 2.000 χρόνια.

Το OmnesViae δημιουργήθηκε από τον Ολλανδό μηχανικό, Ρενέ Φόορμπουρχ και βασίζεται σε ιστορικούς χάρτες και ακαδημαϊκές πηγές, οι οποίες ανατασκευάζουν το δίκτυο των ρωμαϊκών δρόμων που ένωνε τις επαρχίες της αυτοκρατορίας.

Το έργο στηρίζεται κυρίως στην Tabula Peutingeriana, ένα μεσαιωνικό αντίγραφο ρωμαϊκού χάρτη που απεικόνιζε το cursus publicus, δηλαδή το επίσημο δίκτυο μεταφορών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, επειδή το δυτικό τμήμα του χάρτη έχει χαθεί, οι πληροφορίες για την περιοχή συμπληρώθηκαν από το Ιταράριο του Αντωνίνου, ένα ακόμη σημαντικό ρωμαϊκό γεωγραφικό αρχείο. Για την ανάπτυξη του εργαλείου αξιοποιήθηκαν επίσης οι έρευνες του ιστορικού Richard Talbert και τα δεδομένα του Pleiades Project, ενώ τόσο ο κώδικας όσο και η βάση δεδομένων είναι διαθέσιμα ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

OmnesViae: the Roman Empire’s Google Maps you can use today https://t.co/rIwerJS6Wy — Euronews Culture (@euronewsculture) July 2, 2026

OmnesViae: Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Η χρήση του είναι ιδιαίτερα απλή, περιγράφει το Euronews. Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει σημείο εκκίνησης και προορισμό και το σύστημα υπολογίζει τη συντομότερη διαδρομή σύμφωνα με τις αποστάσεις που καταγράφονται στις αρχαίες πηγές, προβάλλοντάς την πάνω σε σύγχρονο χάρτη. Παράλληλα εμφανίζει τους ενδιάμεσους σταθμούς, πολλοί από τους οποίους αντιστοιχούν σε σημερινούς οικισμούς με διαφορετικά ονόματα.

Για παράδειγμα, αν κάποιος επιλέξει έναν ρωμαϊκό οικισμό κοντά στη Μαδρίτη και το Μιλάνο, το εργαλείο χρησιμοποιεί ως πλησιέστερα ρωμαϊκά σημεία το Miaccum και το Mediolanum, ενώ μεταξύ των τελευταίων στάσεων εμφανίζονται η Augusta Taurinorum, το σημερινό Τορίνο και η Placentia, σημερινή Πιατσέντσα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του OmnesViae, η διαδρομή αυτή θα απαιτούσε 43 ημέρες και περίπου 1.500 ρωμαϊκά μίλια. Σήμερα, η ίδια απόσταση μπορεί να διανυθεί με τα πόδια σε περίπου 14 ημέρες ή με αυτοκίνητο σε περίπου 16 ώρες.

Αξίζει να ειπωθεί πως το OmnesViae δεν είναι το μοναδικό εγχείρημα που επιχειρεί να αναπαραστήσει το συγκοινωνιακό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και άλλα ψηφιακά έργα που υπολογίζουν χρόνους και κόστος μετακινήσεων ανάλογα με την εποχή του χρόνου ή αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χάραξη των ρωμαϊκών δρόμων.

Η νέα έκδοση της πλατφόρμας αποτελεί πλήρη ανασχεδιασμό της αρχικής, η οποία λειτουργούσε από το 2011 έως το 2024, ενώ πλέον αξιοποιεί και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις μεταφράσεις και τις εικονογραφήσεις του ιστότοπου.

Με πληροφορίες από Euronews