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Ολική έκλειψη ηλίου αυτό το καλοκαίρι: Πότε θα γίνει

Η προηγούμενη, εντυπωσιακή, ολική έκλειψη ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2024

The LiFO team
The LiFO team
ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ ΠΟΤΕ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
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Πλησιάζει ο μήνας με την ολική έκλειψη ηλίου.

Η ολική έκλειψη ηλίου θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι και συγκεκριμένα, στις 12 Αυγούστου. Η προηγούμενη, εντυπωσιακή, ολική έκλειψη ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2024. Η φετινή λοιπόν, είναι η πρώτη εδώ και πάνω από δύο χρόνια.

«Μια ολική ηλιακή έκλειψη είναι μια από εκείνες τις σπάνιες στιγμές που εκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να κοιτάξουν ψηλά μαζί και να νιώσουν τόσο θαυμασμό όσο και περιέργεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Carole Mundell, διευθύντρια επιστημών της ESA. «Είναι μια κοινή στιγμή που μας συνδέει με το Σύμπαν και μας υπενθυμίζει ότι η επιθυμία για εξερεύνηση και κατανόηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά σημεία της ανθρωπότητας».

Ολική έκλειψη ηλίου αυτό το καλοκαίρι: Για ποιους θα είναι ορατή

Η ολική έκλειψη ηλίου 2026 θα είναι ορατή σε μέρη της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας, της βόρειας Ισπανίας και της βορειοανατολικής Πορτογαλίας με αποτέλεσμα να μπορούν να δουν τον ουρανό να σκοτεινιάζει στιγμιαία καθώς ο ήλιος εξαφανίζεται εντελώς.

Εν τω μεταξύ, μια μερική έκλειψη θα είναι ορατή σε μέρη της Ευρώπης, της Αφρικής και της Βόρειας Αμερικής.

Υπενθυμίζεται πως η ολική έκλειψη ηλίου 2024 ήταν ορατή από το Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τον Απρίλιο του 2024, αλλά η τελευταία που παρατηρήθηκε από την ηπειρωτική Ευρώπη συνέβη το 2006, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος.

Η ολική έκλειψη ηλίου του Αυγούστου είναι η πρώτη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ισπανία από το 1905. Και είναι η πρώτη από τις τρεις ηλιακές εκλείψεις που θα δει η χώρα (σσ. Ισπανία) από τώρα έως το 2028, σύμφωνα με την ESA.

Για να δείτε πότε είναι η επόμενη έκλειψη ηλίου, πατήστε εδώ.

Σημειώνεται πως η ολική έκλειψη ηλίου 2026 δεν θα είναι ορατή στην Ελλάδα. Πιθανότητες να είναι ορατές έχουν δύο επόμενες εκλείψεις: η μία στις 2 Αυγούστου 2027 και η άλλη στις αρχές του καλοκαιριού του 2030.

Με πληροφορίες από CNN

Τech & Science

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