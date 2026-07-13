Ολική έκλειψη Ηλίου 2026: Η πρώτη που θα δει η Ευρώπη μετά από 27 χρόνια

Στις 12 Αυγούστου 2026 θα σημειωθεί η ολική έκλειψη Ηλίου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό, καθώς η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και την Ισπανία, μετατρέποντας για λίγα λεπτά τη μέρα σε νύχτα για όσους βρεθούν μέσα στη ζώνη της ολικότητας.

Για τους Ευρωπαίους λάτρεις της αστρονομίας πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, καθώς θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου -ορατή από την Ευρώπη- μετά το 1999.

Πού θα είναι ορατή η ολική έκλειψη Ηλίου;

Όπως έχει γίνει, μέχρι στιγμής, γνωστό, η ολική έκλειψη Ηλίου θα γίνει ορατή στη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τη βόρεια Ισπανία, ενώ η μέγιστη διάρκεια της ολικής φάσης θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Η Ισπανία αναμένεται να αποτελέσει τον δημοφιλέστερο προορισμό χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως τον Αύγουστο. Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα, καθώς κατά τη διάρκεια της ολικότητας ο Ήλιος θα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, επομένως οι παρατηρητές θα πρέπει να επιλέξουν σημείο με ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά.

Ενδεικτικές τοποθεσίες όπου θα είναι ορατή η ολικότητα

Σκόρσμπι Σαντ, Γροιλανδία

Διάρκεια ολικότητας: 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα

Ώρα: 16:35 (τοπική ώρα)

Ύψος Ήλιου: 24° πάνω από τον δυτικό ορίζοντα

Ρέικιαβικ, Ισλανδία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 1 δευτερόλεπτο

Ώρα: 17:48

Ύψος Ήλιου: 25°

Εθνικό Πάρκο Σναίφελσγιοκουτλ, Ισλανδία

Διάρκεια: 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα

Ώρα: 17:45

Ύψος Ήλιου: 25°

Χιχόν, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:26

Ύψος Ήλιου: 10°

Λα Κορούνια, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:27

Ύψος Ήλιου: 12°

Παλένθια, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:29

Ύψος Ήλιου: 9°

Μπούργος, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:28

Ύψος Ήλιου: 8°

Σεγκόβια, Ισπανία

Διάρκεια: 54 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:31

Ύψος Ήλιου: 8°

Sigüenza, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:30

Ύψος Ήλιου: 7°

Μαγιόρκα, Ισπανία

Διάρκεια: 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα

Ώρα: 20:31

Ύψος Ήλιου: μόλις 2,7°

Με πληροφορίες από Space