Οι τεχνο-ολιγάρχες που ονειρεύονται έναν κόσμο χωρίς δημοκρατία

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου Contra la Ilustración Oscura από τις εκδόσεις Arpa, ο Ισπανός φιλόσοφος Κάρλος Φερνάντεθ Λίρια μιλά στο για ένα από τα πιο ανησυχητικά ρεύματα σκέψης της νέας τεχνολογικής Δεξιάς: τη «Σκοτεινή Διαφώτιση».

Ο όρος μπορεί να ακούγεται σαν περιθωριακή θεωρία του διαδικτύου, όμως ο Λίρια επιμένει ότι αφορά κάτι πολύ πιο πρακτικό και πολιτικά επικίνδυνο. Η Dark Enlightenment, ή Νεοαντίδραση, είναι το ρεύμα που φαντάζεται το τέλος της δημοκρατίας και την αντικατάστασή της από ένα τεχνο-φεουδαρχικό μοντέλο, όπου τα κράτη θα διοικούνται σαν εταιρείες και στην κορυφή τους θα βρίσκεται ένας ηγέτης-CEO.

Στο φόντο αυτής της σκέψης βρίσκονται ονόματα όπως ο Κέρτις Γιάρβιν και ο Νικ Λαντ, ενώ το πολιτικό και οικονομικό της βάρος συνδέεται συχνά με τεχνολογικούς δισεκατομμυριούχους όπως ο Πίτερ Τιλ. Η υπόσχεση μοιάζει φουτουριστική: αθανασία, αποικίες στον Άρη, ψηφιακοί παράδεισοι, υπέρβαση του ανθρώπινου σώματος. Για τον Λίρια, όμως, πίσω από αυτή τη γλώσσα κρύβεται κάτι πολύ πιο γνώριμο: μια αναρχοκαπιταλιστική επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς.

«Μέχρι να φτάσουν αυτές οι ουτοπίες, εφαρμόζουν τις συνταγές της παγκόσμιας άκρας δεξιάς», λέει ο Λίρια, συνδέοντας το φαινόμενο με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Χαβιέρ Μιλέι και τον Ίλον Μασκ. Κατά τον ίδιο, το πραγματικό πρόγραμμα δεν είναι η τεχνολογική απελευθέρωση της ανθρωπότητας, αλλά η διάλυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας υγείας, του εργατικού δικαίου και κάθε κρατικής ρύθμισης που περιορίζει την απόλυτη ισχύ του κεφαλαίου.

Το πιο επικίνδυνο σημείο, σύμφωνα με τον Ισπανό φιλόσοφο, είναι ότι οι τεχνο-ολιγάρχες δεν μένουν στη θεωρία. Έχουν τα χρήματα, τις πλατφόρμες, τις υποδομές και την πολιτική πρόσβαση για να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε πραγματικότητα. Όταν ένας δισεκατομμυριούχος ελέγχει τεχνολογικά δίκτυα, μέσα ενημέρωσης, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ή κρίσιμες υποδομές, η πολιτική του φαντασίωση δεν μένει σε κάποιο βιβλίο· μπορεί να γίνει κανόνας λειτουργίας του κόσμου.

Ο Λίρια υπερασπίζεται μια ρεπουμπλικανική ανάγνωση της Διαφώτισης, αλλά και του Μαρξ, όχι ως άρνηση του φιλελευθερισμού, αλλά ως προσπάθεια να ληφθεί στα σοβαρά η πολιτική υπόσχεση της ελευθερίας. Για τον ίδιο, ελευθερία δεν υπάρχει όταν ο άνθρωπος εξαρτάται πλήρως από την αγορά εργασίας για να επιβιώσει. «Όποιος εξαρτάται από την αγορά εργασίας δεν είναι πολίτης, είναι προλετάριος», λέει, υποστηρίζοντας ότι η δημοκρατία χρειάζεται υλικές προϋποθέσεις: χρόνο, παιδεία, ανεξαρτησία, θεσμούς και συμμετοχή.

Από εκεί προκύπτει και η πιο αιχμηρή του θέση: οι μεγάλες οικονομικές ανισότητες είναι ασύμβατες με τη δημοκρατία. Όχι επειδή ο πλούτος είναι ηθικά ενοχλητικός, αλλά επειδή οι τεράστιες περιουσίες παραμορφώνουν την ίδια την πολιτική πραγματικότητα. Επικαλούμενος τον Εβγκένι Μορόζοφ, ο Λίρια λέει ότι οι περιουσίες ανθρώπων όπως ο Πίτερ Τιλ ή ο Μαρκ Άντρισεν στρεβλώνουν τα όρια της πραγματικότητας όπως μια μαύρη τρύπα στρεβλώνει τους φυσικούς νόμους.

Η τεχνολογία, για τον Λίρια, δεν ταυτίζεται αυτομάτως με την πρόοδο. Πρόοδος, λέει, έχει νόημα μόνο αν είναι ηθική και πολιτική: αν κάνει τους ανθρώπους πιο ελεύθερους, πιο ικανούς να ζουν μαζί, να θεσπίζουν καλύτερους νόμους και να συμμετέχουν σε μια κοινή ζωή. Το κινητό τηλέφωνο, τα κοινωνικά δίκτυα ή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι από μόνα τους πρόοδος, αν τελικά ενισχύουν την εξάρτηση, την επιτήρηση ή την ισχύ μιας μικρής ομάδας.

Γι’ αυτό και η «Σκοτεινή Διαφώτιση» δεν είναι απλώς μια παράξενη φιλοσοφική μόδα. Είναι μια ιδεολογία που εμφανίζεται με γλώσσα τεχνολογικής ουτοπίας, αλλά καταλήγει να βλέπει τη δημοκρατία ως εμπόδιο, το κράτος ως εταιρεία, τον πολίτη ως υπάλληλο και την κοινωνία ως αγορά χωρίς όρια.

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι ότι κάποιοι τεχνο-ολιγάρχες ονειρεύονται έναν κόσμο χωρίς δημοκρατία. Είναι ότι έχουν πια αρκετή δύναμη για να προσπαθήσουν να τον χτίσουν.

με στοιχεία από El Pais