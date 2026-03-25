Οι συχνότερες εκσπερματώσεις μπορεί να βελτιώσουν τη γονιμότητα των ανδρών

Ενθαρρύνοντας τους άνδρες να εκσπερματώνουν πιο συχνά, μπορεί να ενισχυθεί η γονιμότητά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα που δείχνει ότι το σπέρμα χάνει την ποιότητά του όσο παραμένει στο σώμα.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όσο μεγαλύτερο ήταν το χρονικό διάστημα χωρίς σεξ, τόσο περισσότερα ήταν τα σημάδια βλάβης στο DNA και το οξειδωτικό στρες των σπερματοζωαρίων, ενώ η κινητικότητά τους και η συνολική τους ποιότητα μειωνόταν.

Η έρευνα έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις κλινικές γονιμότητας, καθώς υποδεικνύει ότι οι άνδρες πιθανώς δεν πρέπει να απέχουν από την εκσπερμάτιση για αρκετές ημέρες, όπως προτείνουν οι υπάρχουσες οδηγίες.

«Οι αρνητικές επιπτώσεις που βρήκαμε στη βλάβη του DNA και στο οξειδωτικό στρες των σπερματοζωαρίων είναι σημαντικές και βιολογικά ουσιαστικές», δήλωσε ο Δρ Κρις Σανγκβί, βιολόγος στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επικεφαλής της μελέτης.

Η ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα του σπέρματος

Η μελέτη βασίστηκε σε μετα-ανάλυση 115 ερευνών σε περίπου 55.000 άνδρες, καθώς και 56 μελετών σε 30 μη ανθρώπινα είδη, επιβεβαιώνοντας ότι το σπέρμα τείνει να χειροτερεύει όταν παραμένει αποθηκευμένο στο αρσενικό σώμα, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) προτείνει στους άνδρες να απέχουν 2-7 ημέρες πριν δώσουν σπέρμα για εξετάσεις γονιμότητας ή εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF). Ωστόσο, οι οδηγίες αυτές στόχευαν στην αύξηση του αριθμού σπερματοζωαρίων και όχι απαραίτητα στην καλύτερη ποιότητά τους.

Σε κλινική δοκιμή με 453 ζευγάρια, η σύλληψη μέσω IVF ήταν υψηλότερη (46%) όταν οι άνδρες απέχουν λιγότερο από 48 ώρες, σε σύγκριση με 36% για όσους απέχουν 2-7 ημέρες. Οι ειδικοί προτείνουν ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα του σπέρματος, αντί για παρατεταμένη αποχή.

Ο Allan Pacey, καθηγητής ανδρολογίας στο πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, υπογραμμίζει ότι για θεραπείες όπως η IVF είναι πιο σημαντικό να χρησιμοποιηθεί το «φρέσκο» και υγιές σπέρμα, παρά να διατηρηθεί η ποσότητά του μέσω παρατεταμένης αποχής.

Η έρευνα ανοίγει νέο δρόμο για τη βελτίωση των πρακτικών πριν από θεραπείες γονιμότητας, δείχνοντας ότι η τακτική εκσπερμάτωση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των πιθανοτήτων επιτυχίας.

Με πληροφορίες από Guardian