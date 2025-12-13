Οι ψυχεδελικές θεραπείες ανοίγουν νέο δρόμο στη θεραπεία του OCD, σύμφωνα με μελέτη

Οι ψυχεδελικές θεραπείες, που γίνονται από τις αντίστοιχες ουσίες, φαίνεται πως είναι αρκετά «ελπιδοφόρες» για τη θεραπεία της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής (OCD), όπως προέκυψε από σχετική μελέτη.

Στην ίδια επιστημονική ανασκόπηση προέκυψε ότι η κάνναβη δεν παρουσιάζει αντίστοιχα οφέλη συγκριτικά με τις ψυχεδελικές ουσίες, με τη μελέτη να δημοσιεύεται στο Journal of Psychiatric Research και εξετάζει εναλλακτικές θεραπείες για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μελέτης, καθηγητή Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο McMaster του Καναδά, Μάικλ Βαν Άμερινγκεν, περίπου το 40% έως 60% των ασθενών με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή εμφανίζουν ελάχιστη ή μηδενική βελτίωση με τις υπάρχουσες θεραπείες, όπως τα αντικαταθλιπτικά τύπου SSRI και η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία με πρόληψη αντίδρασης.

Ψυχεδελικές θεραπείες: Η ψιλοκυβίνη από τα μανιτάρια

Η ανασκόπηση συγκρίνει τα αποτελέσματα ψυχεδελικών ουσιών -όπως η ψιλοκυβίνη, το δραστικό συστατικό των «μαγικών μανιταριών»- με εκείνα της κάνναβης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ψυχεδελικές θεραπείες εμφανίζουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση των συμπτωμάτων της OCD, σε αντίθεση με την κάνναβη, η οποία όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επιδεινώνει τα συμπτώματα.

Ο Βαν Άμερινγκεν εκτιμά ότι η διαφορά σχετίζεται με τον τρόπο που οι ουσίες αυτές αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Τα ψυχεδελικά φαίνεται να «απορυθμίζουν» παθολογικά μοτίβα σκέψης και να αυξάνουν τη Ψυχεδελικές θεραπείες, ενώ η κάνναβη δρα διαφορετικά στο ενδοκανναβινοειδές σύστημα, χωρίς να επιφέρει θεραπευτική αλλαγή στον πυρήνα της διαταραχής.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες κλινικές δοκιμές πριν οι ψυχεδελικές θεραπείες ενταχθούν επίσημα στην ψυχιατρική πρακτική.

Ωστόσο, τα ευρήματα ενισχύουν τη συζήτηση γύρω από τις ψυχεδελικές ουσίες ως πιθανό εργαλείο για ψυχικές διαταραχές που μέχρι σήμερα παραμένουν δύσκολα αντιμετωπίσιμες.

Ψυχεδελικές θεραπείες: Τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ – OCD) είναι μια αγχώδης ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επίμονες, ανεπιθύμητες σκέψεις και από επαναλαμβανόμενες πράξεις ή τελετουργίες που το άτομο νιώθει υποχρεωμένο να κάνει για να ανακουφιστεί.

Στην πράξη, ο άνθρωπος με ΙΨΔ παγιδεύεται σε έναν φαύλο κύκλο: μια σκέψη προκαλεί έντονο άγχος και, για να το μειώσει, καταφεύγει σε μια συμπεριφορά που προσφέρει μόνο προσωρινή ανακούφιση.

Οι ιδεοληψίες είναι σκέψεις, εικόνες ή παρορμήσεις που εμφανίζονται ξαφνικά και επαναλαμβάνονται, όπως φόβος για μικρόβια, εμμονή με τη συμμετρία, αμφιβολίες ότι κάτι κακό θα συμβεί ή έντονη ανάγκη ελέγχου. Οι ψυχαναγκασμοί είναι οι πράξεις που ακολουθούν: υπερβολικό πλύσιμο χεριών, συνεχείς έλεγχοι (πόρτες, μάτια κουζίνας), μέτρημα, τακτοποίηση ή επανάληψη λέξεων και κινήσεων.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με ΙΨΔ γνωρίζουν ότι οι σκέψεις τους είναι υπερβολικές ή παράλογες, όμως δυσκολεύονται να τις ελέγξουν. Η διαταραχή μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητα, τη δουλειά, τις σχέσεις και την ποιότητα ζωής.

Η ΙΨΔ αντιμετωπίζεται κυρίως με ψυχοθεραπεία (ιδίως γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία) και, σε αρκετές περιπτώσεις, με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις υπάρχουσες θεραπείες, γεγονός που εξηγεί γιατί η επιστημονική έρευνα εξετάζει νέες προσεγγίσεις.

Με πληροφορίες από The Guardian