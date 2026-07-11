Οι πιο απρόσμενοι «εχθροί» του wi-fi και πώς θα βελτιώσεις το σήμα σου

Ζούμε σε έναν κόσμο που κινείται στους ρυθμούς του wi-fi, όμως μερικές φορές τα πιο απίθανα εμπόδια μπορούν να μπλοκάρουν τη σύνδεσή σου.

Ο Άλεξ Χιλς θεωρείται πρωτοπόρος στο είδος του, καθώς ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στον πλανήτη που χρειάστηκε να δώσει μια πραγματική «μάχη» με το ασύρματο δίκτυο, προσπαθώντας να τιθασεύσει τα κύματά του.

Ο Χιλς περιγράφει την ιστορία αυτή στο βιβλίο του Wi-Fi and the Bad Boys of Radio. Ο χαρακτηρισμός «κακά παιδιά» αναφέρεται στο όνομα που έδωσε ο ίδιος στα αντικείμενα και τις διαδικασίες που σαμποτάρουν την ομαλή λειτουργία του ασύρματου δικτύου.

Το σπίτι σου μπορεί να είναι γεμάτο από τέτοια «κακά παιδιά» που κάνουν ό,τι μπορούν για να σου χαλάσουν το σερφάρισμα. Ορισμένα εμπόδια είναι αναμενόμενα, όπως οι χοντροί τοίχοι. Άλλα, όμως, είναι τελείως παράξενα. Αν εντοπίσεις αυτά τα προβλήματα, ίσως καταφέρεις να βελτιώσεις τη σύνδεσή σου και ίσως αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις μια από τις σημαντικότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου.

Φούρνοι μικροκυμάτων

Το wi-fi, όπως και οι περισσότερες τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας, μεταδίδει δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων. Οι κυβερνήσεις δεσμεύουν τις περισσότερες ραδιοσυχνότητες για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως για την αστυνομία, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ορισμένες συχνότητες, όμως, είναι ελεύθερες για δημόσια χρήση χωρίς ειδική άδεια.

Για παράδειγμα, η συχνότητα των 2,4 GHz είναι μια από τις πιο διαδεδομένες για τα δίκτυα wi-fi και τις συσκευές Bluetooth. Συμπωματικά, αυτή είναι και η συχνότητα που χρησιμοποιεί ο φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνει το φαγητό σου.

Οι συσκευές αυτές διαθέτουν θωράκιση για να κρατούν τα μικροκύματα στο εσωτερικό τους. Ωστόσο, αν έχεις έναν παλιό ή φθαρμένο φούρνο, ή αν ανοίξεις την πόρτα πριν τελειώσει το ζέσταμα, ο Χιλς εξηγεί ότι τα κύματα αυτά μπορούν να συγκρουστούν με το σήμα του wi-fi.

«Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές πηγές παρεμβολών», αναφέρει ο Χιλς. Αντίστοιχο πρόβλημα μπορεί να προκληθεί και από διαρροή συχνοτήτων από λάμπες φθορισμού ή από τα συστήματα ανάφλεξης των αυτοκινήτων.

«Σήμερα, οι φούρνοι μικροκυμάτων προκαλούν λιγότερα προβλήματα», συμπληρώνει. Κατασκευάζονται καλύτερα, ενώ πλέον το wi-fi μπορεί να λειτουργήσει και στα 5 GHz αντί για τα 2,4 GHz. Αν όμως έχεις παλιό ρούτερ ή μια γερασμένη συσκευή κουζίνας, το ξεπάγωμα του έτοιμου γεύματος μπορεί να σου κόψει το Ίντερνετ.

Ενυδρεία

Αν έχετε ψάρια στο σπίτι, ίσως αυτό να είναι η πηγή του κακού. «Το ραδιοσήμα εξασθενεί φυσικά όσο απομακρύνεται», λέει ο Χιλς. «Μερικές φορές όμως περνά μέσα από ένα αντικείμενο που το αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο. Αυτό το φαινόμενο το ονομάζουμε "σκίαση"».

Το wi-fi και το νερό δεν τα πάνε καλά. Μεταξύ άλλων, τα μόρια του νερού λειτουργούν σαν μικροσκοπικοί μαγνήτες που απορροφούν την ισχύ του σήματος. Αν ανάμεσα σε εσένα και το ρούτερ μεσολαβεί ένα ενυδρείο, μπορεί να δημιουργηθεί μια «νεκρή ζώνη» χωρίς καθόλου σήμα.

Η σκίαση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δίκτυα wi-fi, τονίζει ο Χιλς και όχι μόνο εξαιτίας των ενυδρείων. Τα ραδιοκύματα διαπερνούν σχετικά εύκολα υλικά όπως το ξύλο και η γυψοσανίδα. Αν όμως οι τοίχοι είναι από συμπαγή υλικά, όπως τούβλα ή μπετόν, τα πράγματα δυσκολεύουν.

«Φαντάσου μια ευθεία γραμμή που ενώνει το ρούτερ με τη συσκευή σου», λέει ο Χιλς. Το σήμα μπορεί να κάνει ανακλάσεις μέσα στο δωμάτιο και να βρει άλλες διόδους, αλλά όσο περισσότερα εμπόδια παρεμβάλλονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Η μικρότερη απόσταση βοηθάει επίσης την κατάσταση. Μια καλή αρχή είναι να τοποθετήσεις το ρούτερ στο κέντρο του σπιτιού και όσο το δυνατόν πιο ψηλά.

Διαφορετικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις έναν ενισχυτή σήματος (wi-fi extender) ή να αντικαταστήσεις το ρούτερ με ένα σύστημα mesh, το οποίο μοιράζει το Ίντερνετ στον χώρο μέσα από μια σειρά μικρών συσκευών. Έτσι, δεν θα χρειαστεί να αλλάξεις θέση και στα ψάρια σου.

Καθρέφτες

Οι φούρνοι μικροκυμάτων προκαλούν παρεμβολές και τα ενυδρεία «καταπίνουν» το σήμα. Υπάρχει όμως και ένας άλλος συχνός εχθρός: η ανάκλαση. Τα ραδιοκύματα είναι μια μορφή φωτός. Και όπως ακριβώς το φως αντανακλάται σε καθρέφτες, το ίδιο συμβαίνει και με το σήμα του wi-fi.

Κάθε επίπεδη, αντανακλαστική επιφάνεια, όπως μια μεγάλη τηλεόραση, μπορεί να προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα. Αν υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι όπου το Ίντερνετ δεν πιάνει, σκέψου την ευθεία γραμμή που σε χωρίζει από το ρούτερ. Υπάρχει εκεί κοντά κάποιος καθρέφτης ή μια μεγάλη οθόνη που μπορεί να εκτρέπει το σήμα;

Μια λύση είναι να αλλάξεις θέση στις ανακλαστικές επιφάνειες. Αν όμως δεν θέλεις να ανακατέψεις τη διαρρύθμιση του σπιτιού, οι ενισχυτές σήματος μπορούν και εδώ να δώσουν τη λύση.

Οι καιρικές συνθήκες

Η βροχή δεν επηρεάζει το wi-fi σου, εκτός αν συνδέεσαι με δίκτυο που βρίσκεται σε άλλο κτίριο και μεσολαβεί ανοιχτός χώρος. Όταν όμως ο καιρός αγριεύει για τα καλά, τα πράγματα αλλάζουν. Η έντονη χιονόπτωση μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τις υποδομές που εξυπηρετούν ένα σπίτι, μια γειτονιά ή και μια ολόκληρη πόλη, είτε επειδή το υπερβολικό κρύο κάνει ζημιά στα μέταλλα των καλωδίων, είτε επειδή το χιόνι συσσωρεύεται και μπλοκάρει τα δορυφορικά σήματα.

Ανάλογα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει και ο καύσωνας. Ακόμα όμως κι αν δεν φταίει άμεσα ο καιρός, τα δίκτυα υπερφορτώνονται όταν όλοι κλείνονται στο σπίτι λόγω κακοκαιρίας και βλέπουν ταυτόχρονα βίντεο στο YouTube.

Οι δορυφορικές υπηρεσίες Ίντερνετ έχουν διευκολύνει πολύ αυτό το έργο, αλλά φέρνουν και αυτές τα δικά τους «κακά παιδιά». Μερικές φορές, όταν μια χιονοθύελλα καλύπτει το δορυφορικό πιάτο, η μόνη λύση είναι να πιάσεις το φτυάρι.

Με πληροφορίες από το BBC