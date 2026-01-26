Οι νέες υποχρεώσεις του WhatsApp στην Ευρώπη για την προστασία των χρηστών

Η WhatsApp ταξινομήθηκε επισήμως ως «Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα» (VLOP) στο πλαίσιο του Digital Services Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που ενεργοποιεί τις αυστηρότερες ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την προστασία των χρηστών της.

Με περισσότερους από 51 εκατ. μηνιαίους χρήστες στην ΕΕ (μέσος όρος 51,7 εκατ.), το WhatsApp υπερβαίνει το όριο των 45 εκατ. ενεργών χρηστών που απαιτείται για τον χαρακτηρισμό VLOP, περίπου το 10% του πληθυσμού της Ένωσης. Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα και σηματοδοτεί ενισχυμένη εποπτεία από την European Commission.

Ως VLOP, η πλατφόρμα υποχρεούται να λαμβάνει ενεργά μέτρα για:

την αποτροπή διάδοσης παραπληροφόρησης και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης,

την προστασία της ψυχικής υγείας των χρηστών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους.

Η Κομισιόν θα παρακολουθεί πλέον πιο στενά τις λειτουργίες της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραβάσεων, προβλέπονται πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου. Το WhatsApp έχει προθεσμία έως τα μέσα Μαΐου για να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις.

Στην ίδια κατηγορία VLOP έχουν ενταχθεί και άλλες μεγάλες πλατφόρμες, όπως τα Instagram, Facebook (ιδιοκτησίας Meta), καθώς και τα YouTube, LinkedIn, Snapchat, Shein, η Wikipedia, αλλά και πλήθος ιστοσελίδων πορνογραφικού περιεχομένου.

Παράλληλα, η Κομισιόν διερευνά ήδη τις Facebook και Instagram για πιθανές παραβιάσεις των υποχρεώσεων προστασίας ανηλίκων. Έχει επίσης ανοίξει φάκελο έρευνας κατά της πλατφόρμας X του Έλον Μασκ, με αφορμή λειτουργία του ενσωματωμένου chatbot Grok («spicy mode»), που επέτρεπε τη δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων, ακόμη και ανηλίκων.

Συνολικά, το WhatsApp γίνεται η 26η πλατφόρμα που εντάσσεται στο καθεστώς VLOP βάσει του DSA, επιβεβαιώνοντας ότι η ΕΕ περνά σε φάση σκληρής ρύθμισης των μεγάλων ψηφιακών υπηρεσιών με στόχο την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από Euronews