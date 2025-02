Οι μπονόμπο μπορούν να επικοινωνούν με ανθρώπους για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους

Οι μπονόμπο, ένας από τους στενότερους συγγενείς του ανθρώπου στο ζωικό βασίλειο, αποδεικνύονται ικανοί να κατανοούν πότε ένας άνθρωπος δεν γνωρίζει κάτι και να επικοινωνούν μαζί του ώστε να τον βοηθήσουν να αλλάξει τη συμπεριφορά του, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι οι μπονόμπο μπορούν να αναγνωρίζουν κενά στη γνώση ενός ανθρώπου και να παρέχουν πληροφορίες για να τον καθοδηγήσουν.

Στο πείραμα, οι ερευνητές έκρυβαν λιχουδιές κάτω από τρία κύπελλα, ενώ ο ερευνητής Λουκ Τάουνροου είτε ήξερε την τοποθεσία της λιχουδιάς είτε όχι. Όταν ο ερευνητής δεν γνώριζε, οι μπονόμπο έδειχναν το σωστό κύπελλο, αποδεικνύοντας ότι επικοινωνούσαν με σκοπό τη συνεργασία.

«Πρόκειται για μία από τις πιο σαφείς αποδείξεις ότι ένας μη ανθρώπινος πρωτεύων κατανοεί πότε κάποιος άλλος είναι αδαής», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Κρις Κρουπένιε.

Η ανακάλυψη ενισχύει τη θεωρία ότι η "θεωρία του νου", δηλαδή η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάποιος τις γνώσεις και τις προθέσεις άλλων, δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Οι ερευνητές σκοπεύουν να συνεχίσουν τις μελέτες τους για να εξετάσουν τα κίνητρα των μπονόμπο και αν επικοινωνούν για να επηρεάσουν όχι μόνο τη συμπεριφορά, αλλά και τη νοητική κατάσταση των άλλων.

Με πληροφορίες από CNN