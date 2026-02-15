Οι μπονόμπο φαίνεται ότι μπορούν να προσποιούνται, κάτι που θεωρούνταν κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι οι μπονόμπο ίσως διαθέτουν μια μορφή φαντασίας, καθώς μπορούν να παρακολουθούν τι «υποτίθεται» ότι συμβαίνει σε μια σκηνή ακόμη κι όταν δεν υπάρχει πραγματικό αντικείμενο

Οι ερευνητές μελέτησαν τον μπονόμπο Κάνζι και του έκαναν δοκιμές όπου έπρεπε να παρακολουθεί κάτι που δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Για παράδειγμα, έκαναν πως έριχναν χυμό από μια άδεια κανάτα σε ένα από δύο άδεια φλιτζάνια. Ακόμη κι όταν τα φλιτζάνια άλλαζαν θέση, ο Κάνζι έδειχνε σωστά ποιο θεωρητικά περιείχε τον χυμό.

Σε άλλο πείραμα, οι επιστήμονες έκαναν πως έπαιρναν ένα σταφύλι από ένα άδειο δοχείο και το έβαζαν σε ένα βάζο. Ο Κάνζι παρακολουθούσε τη διαδικασία και εντόπιζε πού είχε «μπει» το σταφύλι.

Για να διαπιστώσουν αν ξεχωρίζει το αληθινό από το φανταστικό, οι ερευνητές τοποθέτησαν δίπλα δίπλα ένα ποτήρι με κανονικό χυμό και ένα ποτήρι στο οποίο είχαν κάνει πως έβαζαν χυμό. Όταν του ζήτησαν να διαλέξει, ο Κάνζι επέλεγε σχεδόν πάντα το πραγματικό ποτό.

Ο Κρίστοφερ Κρουπένιε από το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, που συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η φαντασία θεωρείται συχνά καθαρά ανθρώπινη ικανότητα. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι οι στενότεροι συγγενείς μας μπορεί να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα κοινό παιχνίδι φαντασίας με άνθρωπο.

Οι συγγραφείς της μελέτης συνδέουν το παιχνίδι ρόλων με πιθανά οφέλη για την κοινωνική ζωή. Η Αμάλια Μπάστος, συγκριτική ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους και συνυπογράφουσα, αναφέρει ότι στα παιδιά η φαντασία λειτουργεί ως τρόπος εξάσκησης κοινωνικών σεναρίων. Όσο καλύτερα καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να αντιλαμβάνονται ή να πιστεύουν οι άλλοι, τόσο πιο αποτελεσματικά αλληλεπιδρά μαζί τους, λέει.

Η μελέτη βασίστηκε σε έναν μόνο μπονόμπο, γεγονός που κάνει ορισμένους επιστήμονες επιφυλακτικούς για το αν τα αποτελέσματα ισχύουν για όλο το είδος. Παρ’ όλα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ότι είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους συμπεριφορά εξετάζεται συστηματικά σε μη ανθρώπινο είδος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal