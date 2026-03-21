Οι λόγοι που πρέπει να εντάξετε στη ρουτίνα σας έναν δεκάλεπτο περίπατο

Πριν από μερικά χρόνια, η Τζένι Μάρτιν άρχισε να κάνει σύντομους «περιπάτους για σκέψη» (think walks). Η συνήθεια αυτή προέκυψε εν μέρει από ανάγκη - έχει δύο μικρά παιδιά και έναν εγκέφαλο που δύσκολα ηρεμεί - και εν μέρει γιατί οι έρευνες γίνονταν πολύ πειστικές για να τις αγνοήσει.

Συνέχεια διάβαζε ότι ένα ενεργό διάλειμμα μόλις 10 λεπτών αρκεί για να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και τη διαύγεια του νου.

«Τα δέκα λεπτά αποδείχτηκαν μια απροσδόκητα χρήσιμη μονάδα χρόνου», λέει η Μάρτιν, ψυχολόγος και ιδρύτρια της Gemstone Wellness στο Σικάγο. «Είναι αρκετά για να σχηματιστεί πλήρως μια σκέψη, και ταυτόχρονα αρκετά σύντομα ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία να μην τα κάνεις».

Σε αντίθεση με τα περπάτηματα που γίνονται μόνο για άσκηση, οι «περίπατοι για σκέψη» έχουν στόχο να αποσυνδεθείτε από την τεχνολογία, να επεξεργαστείτε τις σκέψεις σας, να διεγείρετε τη δημιουργικότητα και να λύσετε προβλήματα.

Τα ψυχικά οφέλη

Πριν αρχίσει να εργάζεται από το σπίτι, η Μάρτιν είχε μόλις 10 λεπτά ανάμεσα σε συνεδρίες με πελάτες και έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποφορτίζεται. Έτσι σχεδίασε μια σύντομη διαδρομή στους διαδρόμους και τις σκάλες του γραφείου της, ώστε να κάνει ένα μικρό reset πριν από το επόμενο ραντεβού.

«Με τα χρόνια κατάλαβα ότι 10 λεπτά μπορούν να κάνουν θαύματα, αν τα χρησιμοποιήσεις με πρόθεση και σκοπό», λέει. «Αυτά τα λεπτά είναι πολύτιμα και ισχυρά».

Σήμερα, η Μάρτιν περπατά συνήθως έξω, αν και διαθέτει διάδρομο για τις μέρες με άσχημο καιρό. Για να αφήσει το μυαλό της να περιπλανηθεί ελεύθερα, αποφεύγει podcasts, audiobooks, μουσική και κλήσεις - ό,τι συνήθως συνοδεύει το περπάτημα.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εγκέφαλός της αποκτά χώρο για επεξεργασία σκέψεων, στοχασμό και τη γέννηση νέων ιδεών. «Αφήνω το σώμα μου να θυμηθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς οθόνες και παθητικά ερεθίσματα», λέει. «Με την πάροδο του χρόνου, τα οφέλη έγιναν προφανή: άμεση βελτίωση της διάθεσης, περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία και ζωντάνια. Τώρα το περιμένω με ανυπομονησία, γιατί το έχω κάνει τελετουργία».

Η επιστήμη επιβεβαιώνει την εμπειρία της. Ακόμη και σύντομοι περίπατοι έχουν αποδειχθεί ότι βελτιώνουν τη διάθεση, μειώνουν το στρες και ανακουφίζουν το άγχος και την κατάθλιψη. Τα οφέλη προέρχονται από φυσιολογικές αλλαγές: η κίνηση αυξάνει τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και διεγείρει την έκκριση νευροδιαβιβαστών, όπως ενδορφίνες και ντοπαμίνη, που σχετίζονται με την ευεξία. Ακόμη και 10 λεπτά περπατήματος μπορούν να προσφέρουν σαφή βελτίωση της διάθεσης, καθαρότερη σκέψη και αίσθηση ηρεμίας.

Τα σωματικά οφέλη

Σκέφτεστε ότι 10 λεπτά περπάτημα δεν κάνουν διαφορά; Στην πραγματικότητα, ακόμη και ένα σύντομο περπάτημα μπορεί να έχει ισχυρά οφέλη. Σε μια μετα-ανάλυση 17 μελετών που περιλάμβαναν περίπου 227.000 άτομα, κάθε επιπλέον 1.000 βήματα ημερησίως συνδέθηκαν με μείωση κατά 15% του κινδύνου θνησιμότητας από οποιαδήποτε αιτία, ενώ κάθε αύξηση 500 βημάτων σχετίστηκε με μείωση κατά 7% του καρδιαγγειακού κινδύνου θανάτου.

Μια σταθερή ρουτίνα περπατήματος μπορεί επίσης να μειώσει το βάρος και να βελτιώσει τη σύσταση του σώματος, ειδικά όταν γίνεται με γρήγορο ρυθμό που ανεβάζει τον καρδιακό ρυθμό σε μέτριο επίπεδο. Για τις γυναίκες, ιδιαίτερα στη μέση ηλικία και μετά, η συνήθεια αυτή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία της μακροχρόνιας κινητικότητας, σύμφωνα με τη Μίλικα ΜακΝτάουελ, φυσιοθεραπεύτρια και συγγραφέα.

Οι δραστηριότητες με βάρος σώματος, όπως το περπάτημα, ενισχύουν τα οστά και τους μυς, μειώνοντας τον κίνδυνο καταγμάτων και πτώσεων με την πάροδο των χρόνων. Το καλύτερο; Η συνήθεια δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, γυμναστήριο ή εκμάθηση νέων τεχνικών. «Το περπάτημα είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα "φάρμακα" του 21ου αιώνα», λέει η ΜακΝτάουελ. «Αν το αντιμετωπίσεις σαν βιταμίνη και το εντάξεις καθημερινά στη ζωή σου, γίνεται αναπόσπαστο μέρος της ημέρας σου».

Με πληροφορίες από Time Magazine