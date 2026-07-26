Οι καλύτερες αστροφωτογραφίες του ουρανού στη φετινή λίστα του Astronomy Photographer of the Year

Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς ανακοίνωσε τις φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού ZWO Astronomy Photographer of the Year, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αστροφωτογραφίας.

Στη φετινή διοργάνωση υποβλήθηκαν σχεδόν 4.000 συμμετοχές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους 66 χωρών. Οι εικόνες καταγράφουν ουράνια φαινόμενα, πλανήτες, γαλαξίες, νεφελώματα και τοπία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου. Από την επόμενη ημέρα, οι βραβευμένες και οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο της Βρετανίας.

«Σέλας πάνω από την τεχνητή λίμνη Causey», του Samuel Morse (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Σέλας σε σχήμα αετού», της Jennifer Rogers (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Κατακλυσμός από σέλας», του Julien Cadena (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Η πορφυρή δίνη και τα ζαφειρένια άνθη της Ανδρομέδας», των Chuhong Yu και Zuoming Wang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Κοσμικοί γείτονες: Η Πεντάμορφη και το Τέρας», των Yijing Zhu και Xinghan Yang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Η πορεία της υπερσελήνου πάνω από το Παρίσι στο ηλιοβασίλεμα», του Martin Giraud (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Η Σελήνη στη σκιά», του Richard Addis (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Υπό το βλέμμα της Σελήνης», του Jean-François Gely (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Το δέντρο της σαβάνας στον Ήλιο μας», του Rafael Schmall (Ουγγαρία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Δραματική μερική έκλειψη Ηλίου», του James McBeath (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Αιωρούμενο πλάσμα», του Mario Cogo (Ιταλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Χρυσή ανατολή της Σελήνης πάνω από το Σιάτλ», του AJ Smadi (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Χώρα των νεράιδων», του Uroš Fink (Σλοβενία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Δεκαπέντε λεπτά δύσης της Σελήνης και ανατολής του Ήλιου πάνω από τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ», του Fredric Walder (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Δίνη», της Jennifer Rogers (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Ο κομήτης C/2025 A6 (Lemmon) πάνω από τις Ελβετικές Άλπεις», του Jakob Sahner (Γερμανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Ο Άρης το 2025», του Tom Williams (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Ακούω τα αστέρια», του João Yordanov Serralheiro (Πορτογαλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Μονοπάτι προς τα αστέρια», του Matteo Strassera (Ιταλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Βροχή μετεωριτών πάνω από τη Μεγάλη Άρκτο», του ZhiPu Wang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Χιόνι, Σελήνη και άνθη», του Takanobu Kurosaki (Ιαπωνία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Ανατολή της Σελήνης πάνω από τον βράχο Te Hoho», του Evan McKay (Αοτεαρόα/Νέα Ζηλανδία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Η Ουράνια Πύλη», του Yoshiki Abe (Ιαπωνία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«NGC 7293: Το Νεφέλωμα της Έλικας», του Humbert Cédric (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Gum 37: Οι Νότιοι Γυρίνοι ή “Νεφέλωμα της Τσαγιέρας”», του Ani Shastry (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Μια βαθιά ματιά στον πυρήνα του Γαλαξία», του Jakob Sahner (Γερμανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Πολύχρωμο σέλας και καταρράκτης», του Yifan Cao (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

«Ηλιακή καταγραφή 182 ημερών», του Ksawery Wrobel (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year