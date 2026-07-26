Οι καλύτερες αστροφωτογραφίες του ουρανού στη φετινή λίστα του Astronomy Photographer of the Year

Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς ανακοίνωσε τις φωτογραφίες που προκρίθηκαν στην τελική φάση του διαγωνισμού ZWO Astronomy Photographer of the Year, ενός από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αστροφωτογραφίας.

Στη φετινή διοργάνωση υποβλήθηκαν σχεδόν 4.000 συμμετοχές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους 66 χωρών. Οι εικόνες καταγράφουν ουράνια φαινόμενα, πλανήτες, γαλαξίες, νεφελώματα και τοπία κάτω από τον νυχτερινό ουρανό.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 17 Σεπτεμβρίου. Από την επόμενη ημέρα, οι βραβευμένες και οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο Εθνικό Ναυτικό Μουσείο της Βρετανίας.

Facebook Twitter «Σέλας πάνω από την τεχνητή λίμνη Causey», του Samuel Morse (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Σέλας σε σχήμα αετού», της Jennifer Rogers (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Κατακλυσμός από σέλας», του Julien Cadena (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Η πορφυρή δίνη και τα ζαφειρένια άνθη της Ανδρομέδας», των Chuhong Yu και Zuoming Wang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Κοσμικοί γείτονες: Η Πεντάμορφη και το Τέρας», των Yijing Zhu και Xinghan Yang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Η πορεία της υπερσελήνου πάνω από το Παρίσι στο ηλιοβασίλεμα», του Martin Giraud (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Η Σελήνη στη σκιά», του Richard Addis (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Υπό το βλέμμα της Σελήνης», του Jean-François Gely (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Το δέντρο της σαβάνας στον Ήλιο μας», του Rafael Schmall (Ουγγαρία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Δραματική μερική έκλειψη Ηλίου», του James McBeath (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Αιωρούμενο πλάσμα», του Mario Cogo (Ιταλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Χρυσή ανατολή της Σελήνης πάνω από το Σιάτλ», του AJ Smadi (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Χώρα των νεράιδων», του Uroš Fink (Σλοβενία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Δεκαπέντε λεπτά δύσης της Σελήνης και ανατολής του Ήλιου πάνω από τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ», του Fredric Walder (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Δίνη», της Jennifer Rogers (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Ο κομήτης C/2025 A6 (Lemmon) πάνω από τις Ελβετικές Άλπεις», του Jakob Sahner (Γερμανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Ο Άρης το 2025», του Tom Williams (Βρετανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Ακούω τα αστέρια», του João Yordanov Serralheiro (Πορτογαλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Μονοπάτι προς τα αστέρια», του Matteo Strassera (Ιταλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Βροχή μετεωριτών πάνω από τη Μεγάλη Άρκτο», του ZhiPu Wang (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Χιόνι, Σελήνη και άνθη», του Takanobu Kurosaki (Ιαπωνία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Ανατολή της Σελήνης πάνω από τον βράχο Te Hoho», του Evan McKay (Αοτεαρόα/Νέα Ζηλανδία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Η Ουράνια Πύλη», του Yoshiki Abe (Ιαπωνία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «NGC 7293: Το Νεφέλωμα της Έλικας», του Humbert Cédric (Γαλλία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Gum 37: Οι Νότιοι Γυρίνοι ή “Νεφέλωμα της Τσαγιέρας”», του Ani Shastry (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Μια βαθιά ματιά στον πυρήνα του Γαλαξία», του Jakob Sahner (Γερμανία) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Πολύχρωμο σέλας και καταρράκτης», του Yifan Cao (Κίνα) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year

Facebook Twitter «Ηλιακή καταγραφή 182 ημερών», του Ksawery Wrobel (ΗΠΑ) / Φωτ.: Astronomy Photographer of the Year