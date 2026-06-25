ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Οι χρήστες των νέων γυαλιών τεχνητής νοημοσύνης της Meta θα ακούνε τη φωνή της Κάιλι Τζένερ

Η χρήση αυτής της δυνατότητας αφορά ένα συγκεκριμένο μοντέλο της νέας σειράς γυαλιών

The LiFO team
The LiFO team
ΚΑΙΛΙ ΤΖΕΝΕΡ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕΤΑ ΦΩΝΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Meta
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Η Meta παρουσίασε μια νέα σειρά έξυπνων γυαλιών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, οι χρήστες των οποίων θα μπορούν να ακούνε την φωνή της Κάιλι Τζένερ.

Τα Meta Glasses διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό το ίδιο υλικό με τα γυαλιά Ray-Ban Meta 2ης γενιάς: τις ίδιες κάμερες, μικρόφωνα και ηχεία, και όπως και η προηγούμενη σειρά, δεν διαθέτουν οθόνη στους φακούς.

Τα νέα γυαλιά με τη φωνή της Κάιλι Τζένερ

Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν βίντεο 3K/30 fps και φωτογραφίες με μια υπερευρυγώνια κάμερα 12 megapixel. Στους χρήστες δίνεται η δυνατότητα να ρωτήσουν το Meta AI για οτιδήποτε.

Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα προς αγορά. Υπάρχουν επίσης τα «Meta Glasses by Kylie», ένας λεπτός οβάλ σκελετός που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Κάιλι Τζένερ και προσφέρει τη δυνατότητα χρήσης της φωνής της για βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη, με επιπλέον κόστος 100 δολαρίων.

Τα γυαλιά διαθέτουν ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης 32 GB, ο οποίος θεωρείται επαρκής για περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες ή 100 βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

Τα γυαλιά μπορούν να παραγγείλουν οι χρήστες και με φακούς συνταγής.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η Meta αφαίρεσε από την εφαρμογή των έξυπνων γυαλιών της σχεδόν όλα τα ίχνη ενός ανενεργού συστήματος αναγνώρισης προσώπου, μία μέρα μετά από αποκάλυψη δημοσιογραφικού μέσου.

Σύμφωνα με ανάλυση του περιοδικού στον κώδικα της νεότερης έκδοσης της εφαρμογής Meta AI, τα τμήματα λογισμικού που συνδέονταν με το σύστημα δεν υπάρχουν πια. Στην προηγούμενη έκδοση, που είχε κυκλοφορήσει την ημέρα του δημοσιεύματος, υπήρχαν βιβλιοθήκες κώδικα με σαφείς αναφορές στην αναγνώριση προσώπου. Στην επόμενη, είχαν αφαιρεθεί.

Το σύστημα, που εσωτερικά στη Meta φέρεται να ονομαζόταν NameTag, δεν είχε ενεργοποιηθεί δημόσια. Όμως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλο μέρος της υποδομής του είχε ήδη ενσωματωθεί στην εφαρμογή Meta AI, η οποία λειτουργεί ως συνοδευτική εφαρμογή για τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας και έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια κινητά.

Η λειτουργία ήταν σχεδιασμένη ώστε να μετατρέπει τα πρόσωπα που κατέγραφαν τα γυαλιά σε μοναδικά βιομετρικά αποτυπώματα και να τα συγκρίνει με βάση δεδομένων αποθηκευμένη στη συσκευή του χρήστη.

Η Meta υποστηρίζει ότι δεν είχε ληφθεί καμία τελική απόφαση.

Τech & Science

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