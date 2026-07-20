Οι εταιρείες στρέφονται στην Κίνα για φτηνότερη τεχνητή νοημοσύνη

Εταιρείες από τη Σίλικον Βάλεϊ έως την Ευρώπη στρέφονται προς κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προσπαθούν να μειώσουν το κόστος χρήσης της τεχνολογίας και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Οι DoorDash, Siemens και Airbnb συγκαταλέγονται μεταξύ των ομίλων που έχουν υιοθετήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατασκευασμένα στην Κίνα. O λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί τα μοντέλα αυτά είναι φθηνότερα, όλο και πιο ικανά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευκολότερα να λειτουργήσουν στην δική τους υποδομή.

Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, από εταιρείες όπως η DeepSeek και η Z.ai, ξεπέρασαν ταχύτατα φέτος τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους στον όγκο πληροφοριών που επεξεργάζονται. Αυτό προκύπτει από το OpenRouter, μια πλατφόρμα που καταγράφει πόσα «κομμάτια» κειμένου, κώδικα ή δεδομένων (τα λεγόμενα tokens) «διαβάζουν» και παράγουν αυτά τα μεγάλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες θέλουν ποικιλία στα μοντέλα που χρησιμοποιούν

H αλλαγή αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τα διογκούμενα έξοδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, στην Ευρώπη η κατάσταση έχει αποκτήσει μια πιο έντονη γεωπολιτική διάσταση, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα ελέγχους στις εξαγωγές των μοντέλων «Mythos» και «Fable» της Anthropic, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενέχει η εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία.

Ο συνιδρυτής της DoorDash, Andy Fang, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία του, που δραστηριοποιείται στην παράδοση φαγητού, αναθέτει πλέον τις «εργασίες χαμηλότερου επιπέδου» στο Kimi K2.6, ένα μοντέλο της κινεζικής startup Moonshot AI, και χρησιμοποιεί το Fable της Anthropic αποκλειστικά για «τις πιο δύσκολες εργασίες».

Η Siemens δήλωσε στους Financial Times ότι επιθυμεί «ευελιξία» όσον αφορά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί. Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία από τις κινεζικές εταιρείες DeepSeek και Z.ai, παράλληλα με μοντέλα από τα αμερικανικά εργαστήρια Frontier Labs και την Nvidia, καθώς και από την γαλλική Mistral.

Η Airbnb δήλωσε ότι χρησιμοποίησε «περιορισμένο αριθμό μοντέλων προέλευσης Κίνας» και κατάφερε να προστατεύσει τα δεδομένα και τις λειτουργίες της, εκτελώντας τα «αποκλειστικά μέσω εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών με έδρα τις ΗΠΑ».

Μπορεί οι περισσότερες εταιρείες να χρησιμοποιούν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και από τις ΗΠΑ, αλλά δεν λείπουν και εκείνες που έχουν υιοθετήσει πλήρως την κινεζική τεχνολογία. Η νεοφυής επιχείρηση Lindy, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει μεταβεί από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic στο μοντέλο V4 της DeepSeek.

Θυμίζουμε ότι η DeepSeek είχε προκαλέσει «σεισμό» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όταν το μοντέλο της είχε αποδειχθεί εξίσου ισχυρό, και σε μερικές περιπτώσεις ισχυρότερο από τα αμερικανικά που είχαν τριπλάσιο κόστος παραγωγής.

Με πληροφορίες από Financial Times