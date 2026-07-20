ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Οι εταιρείες στρέφονται στην Κίνα για φτηνότερη τεχνητή νοημοσύνη

Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν ταχύτατα φέτος τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους στον όγκο πληροφοριών που επεξεργάζονται

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΟΝΤΕΛΑ Facebook Twitter
Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης / Φωτ. Unsplash
0

Εταιρείες από τη Σίλικον Βάλεϊ έως την Ευρώπη στρέφονται προς κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προσπαθούν να μειώσουν το κόστος χρήσης της τεχνολογίας και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Οι DoorDash, Siemens και Airbnb συγκαταλέγονται μεταξύ των ομίλων που έχουν υιοθετήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κατασκευασμένα στην Κίνα. O λόγος που το κάνουν αυτό είναι γιατί τα μοντέλα αυτά είναι φθηνότερα, όλο και πιο ικανά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευκολότερα να λειτουργήσουν στην δική τους υποδομή.

Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, από εταιρείες όπως η DeepSeek και η Z.ai, ξεπέρασαν ταχύτατα φέτος τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους στον όγκο πληροφοριών που επεξεργάζονται. Αυτό προκύπτει από το OpenRouter, μια πλατφόρμα που καταγράφει πόσα «κομμάτια» κειμένου, κώδικα ή δεδομένων (τα λεγόμενα tokens) «διαβάζουν» και παράγουν αυτά τα μεγάλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εταιρείες θέλουν ποικιλία στα μοντέλα που χρησιμοποιούν 

H αλλαγή αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να περιορίσουν τα διογκούμενα έξοδα για την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, στην Ευρώπη η κατάσταση έχει αποκτήσει μια πιο έντονη γεωπολιτική διάσταση, αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τον περασμένο μήνα ελέγχους στις εξαγωγές των μοντέλων «Mythos» και «Fable» της Anthropic, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που ενέχει η εξάρτηση από την αμερικανική τεχνολογία.

Ο συνιδρυτής της DoorDash, Andy Fang, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία του, που δραστηριοποιείται στην παράδοση φαγητού, αναθέτει πλέον τις «εργασίες χαμηλότερου επιπέδου» στο Kimi K2.6, ένα μοντέλο της κινεζικής startup  Moonshot AI, και χρησιμοποιεί το Fable της Anthropic αποκλειστικά για «τις πιο δύσκολες εργασίες».

Η Siemens δήλωσε στους Financial Times ότι επιθυμεί «ευελιξία» όσον αφορά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί. Πρόσθεσε ότι χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει εργαλεία από τις κινεζικές εταιρείες DeepSeek και Z.ai, παράλληλα με μοντέλα από τα αμερικανικά εργαστήρια Frontier Labs και την Nvidia, καθώς και από την γαλλική Mistral.

Η Airbnb δήλωσε ότι χρησιμοποίησε «περιορισμένο αριθμό μοντέλων προέλευσης Κίνας» και κατάφερε να προστατεύσει τα δεδομένα και τις λειτουργίες της, εκτελώντας τα «αποκλειστικά μέσω εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών με έδρα τις ΗΠΑ».

Μπορεί οι περισσότερες εταιρείες να χρησιμοποιούν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και από τις ΗΠΑ, αλλά δεν λείπουν και εκείνες που έχουν υιοθετήσει πλήρως την κινεζική τεχνολογία. Η νεοφυής επιχείρηση Lindy, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει μεταβεί από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic στο μοντέλο V4 της DeepSeek.

Θυμίζουμε ότι η DeepSeek είχε προκαλέσει «σεισμό» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης όταν το μοντέλο της είχε αποδειχθεί εξίσου ισχυρό, και σε μερικές περιπτώσεις ισχυρότερο από τα αμερικανικά που είχαν τριπλάσιο κόστος παραγωγής.  

 Με πληροφορίες από Financial Times 

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΙΝΑ ΠΕΚΙΝΟ ΗΠΑ GOOGLE OPENAI ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ AI

Τech & Science / Google και OpenAI πουλάνε τα μοντέλα τους σε κινεζικές εταιρείες που είναι στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Παρόλο που οι πωλήσεις αυτές είναι νόμιμες, έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
GOOGLE ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τech & Science / Χρησιμοποιεί η Google τις αναζητήσεις σας για να εκπαιδεύσει τα AI μοντέλα της;

Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε δεδομένα που συλλέγονται από το διαδίκτυο, οι εταιρείες αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις ψηφιακές υπηρεσίες για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τα ψεύτικα πουλιά της AI μπερδεύουν τους επιστήμονες

Τech & Science / Τα ψεύτικα πουλιά της AI μπερδεύουν τους επιστήμονες

Οι «βελτιωμένες» με τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες πουλιών αρχίζουν να μολύνουν πλατφόρμες επιστήμης των πολιτών, δημιουργώντας ψεύτικες θεάσεις ειδών και νέα προβλήματα για την έρευνα της βιοποικιλότητας.
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τech & Science / Λιωμένο αλάτι και ανθρώπινος ιδρώτας: Οι μπαταρίες που θα μπορούσαν να αποθηκεύσουν ανανεώσιμη ενέργεια

Από τη Νεβάδα μέχρι το Μάντσεστερ, οι κατασκευαστές δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πρόκλησης στον τομέα της καθαρής ενέργειας
THE LIFO TEAM
 
 