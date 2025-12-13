Οι επιβάτες των αεροπλάνων εκτίθενται σε πολύ υψηλή ρύπανση από μικροσκοπικά σωματίδια

Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι η ατμόσφαιρα στα αεροπλάνα δεν είναι τόσο καθαρή όσο φαίνεται.

Μία ομάδα Γάλλων ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων από το Université Paris Cité, χρησιμοποίησε ειδικό εξοπλισμό που τοποθετήθηκε σε άδειες θέσεις μπροστά στην καμπίνα ή στην κουζίνα των αεροπλάνων, παρακολουθώντας την ποιότητα του αέρα από το Παρίσι προς διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Τα μικροσκοπικά σωματίδια είναι αόρατα και συχνά παραμένουν απαρατήρητα από τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης, γι’ αυτό και δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες νομοθεσίες για τη ρύπανση του αέρα.

Το 2021, το Ολλανδικό Συμβούλιο Υγείας και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισαν ότι τα εξαιρετικά μικρά σωματίδια μπορούν να βλάψουν σοβαρά την υγεία, επηρεάζοντας τους πνεύμονες, την πίεση, την καρδιά και ακόμη την ανάπτυξη ενός εμβρύου.

Μια μελέτη σε σχεδόν 11 εκατομμύρια άτομα στην Ολλανδία έδειξε ότι η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά σχετίζεται με πρόωρους θανάτους, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου των πνευμόνων.

Ωστόσο, υπήρξε και μια θετική είδηση για τους επιβάτες. Στην καμπίνα, όταν το αεροπλάνο βρίσκεται σε πτήση σε καθαρό αέρα, τα επίπεδα των σωματιδίων είναι πολύ χαμηλά. Στο έδαφος όμως, η κατάσταση αλλάζει. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καταγράφηκαν κατά την επιβίβαση των αεροσκαφών, με μέσες τιμές πάνω από δύο φορές τα όρια που θεωρεί υψηλά ο ΠΟΥ. Ο μολυσμένος αυτός αέρας, εκτοπίζεται σταδιακά όταν το αεροπλάνο βρίσκεται στον αέρα, αλλά αυξάνεται ξανά κατά την προσέγγιση για προσγείωση, πιθανώς λόγω υψηλών συγκεντρώσεων κοντά στις διαδρομές πτήσης και κατάντη των αεροδρομίων.

Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και για τον μαύρο άνθρακα ή αιθάλη, με τα υψηλότερα επίπεδα επίσης να σημειώνονται όταν τα αεροσκάφη βρίσκονται στο αεροδρόμιο.

Το ζήτημα είναι σοβαρό, καθώς αναμένεται ότι ο αριθμός των επιβατών αεροπλάνων θα ξεπεράσει φέτος τα 5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως. Τα αεροσκάφη παραμένουν σχετικά ρυπογόνα, με περιορισμένο έλεγχο σε σχέση με την οδική κυκλοφορία και τη βιομηχανία.

Μια ξεχωριστή ανασκόπηση των μελετών υγείας μάλιστα, αποκάλυψε έλλειψη έρευνας σχετικά με την έκθεση σε ρύπανση, με την οποία έρχονται αντιμέτωποι πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Guardian