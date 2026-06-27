Οι ελβετικοί παγετώνες αντιμετωπίζουν δραστική απώλεια λόγω της ανόδου των θερμοκρασιών

Οι ελβετικοί παγετώνες αναμένεται να χάσουν τεράστια ποσότητα πάγου λόγω του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, όπως δήλωσε στην AFP ο επικεφαλής του Οργανισμού Παρακολούθησης Παγετώνων της Ελβετίας (GLAMOS).

Το χιόνι και ο πάγος που συσσωρεύτηκαν τον περασμένο χειμώνα στους ελβετικούς παγετώνες αναμένεται να έχουν λιώσει πλήρως μέχρι τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την ανησυχητική δεύτερη νωρίτερη εμφάνιση που έχει καταγραφεί ποτέ του κρίσιμου σημείου που είναι γνωστό ως «ημέρα απώλειας των παγετώνων».

Κάθε περαιτέρω τήξη από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του μεγέθους των παγετώνων στις Ελβετικές Άλπεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που χρονολογούνται από το 2000, η μόνη φορά που το σημείο καμπής σημειώθηκε ακόμη νωρίτερα ήταν το 2022, όταν έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου.

Αυτό το ζοφερό σενάριο οφείλεται στον τρέχοντα καύσωνα, καθώς και σε αυτόν του Μαΐου — και οι δύο ακολούθησαν έναν ακόμη χειμώνα με ελάχιστες χιονοπτώσεις.

«Παρατηρούμε τεράστια αποσάθρωση, καθώς και ρυθμούς τήξης πάγου και χιονιού σε όλες τις Άλπεις», δήλωσε την Παρασκευή στην AFP ο επικεφαλής του δικτύου GLAMOS, Ματίας Χους, καθώς πολλοί ελβετικοί μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν νέα ιστορικά ρεκόρ.

«Είμαστε τρεις μήνες νωρίτερα σε σύγκριση με μια φυσιολογική κατάσταση».

Αυτόν τον αιώνα, το σημείο καμπής, κατά μέσο όρο, σημειώνεται στα μέσα Αυγούστου — κάτι που από μόνο του αποτελεί ήδη κακή είδηση για τους παγετώνες της χώρας, οι οποίοι συρρικνώνονται με συγκλονιστικό ρυθμό.

Απαισιοδοξία για τους παγετώνες της Ελβετίας

Μεγάλο μέρος του νερού που ρέει στον Ρήνο και στον Ροδανό, δύο από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ευρώπης, προέρχεται από τους παγετώνες των Άλπεων.

Ο Χους είπε ότι μόλις είχε επιστρέψει από τον παγετώνα του Ροδανού και ότι, στα 10 ημέρες που είχαν μεσολαβήσει από την προηγούμενη επίσκεψή του, «ένα μέτρο πάγου είχε λιώσει κάθετα — ένα μέτρο τήξης μόλις μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες».

«Είναι πολύ ανησυχητικό να το βλέπεις, και αυτό είναι απλώς η επίδραση του καύσωνα».

Ωστόσο, όπως είπε ο Χους, «ένας καύσωνας από μόνος του δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους παγετώνες».

«Το πρόβλημα είναι μάλλον ότι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

«Όσο περισσότερες ημέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες προστίθενται — ανεξάρτητα από το αν είναι 35 °C ή 40 °C — τόσο πιο επιζήμιο είναι αυτό για τους παγετώνες».

Ο Χους ανέφερε ότι η «πολύ κακή κατάσταση των παγετώνων αυτή τη στιγμή» οφείλεται σε έναν «συνδυασμό δυσμενών συνθηκών», μεταξύ των οποίων η μειωμένη χιονόπτωση και η άφιξη σκόνης από την έρημο της Σαχάρας τον Μάρτιο.

Ανέφερε ότι το 2026 ήταν «εκπληκτικά παρόμοιο» με το 2022, το οποίο για τους παγετώνες ήταν «μακράν η πιο ακραία χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στις Άλπεις, με ρυθμούς τήξης που ξεπέρασαν κατά πολύ ό,τι είχαμε δει μέχρι τότε».

Το λιώσιμο των παγετώνων

Ανέφερε ότι φέτος η χιονόπτωση που ανανέωσε την επιφάνεια των παγετώνων ήταν κατά 25% μικρότερη σε σύγκριση με τα στοιχεία της περιόδου 2010-2020.

Παράλληλα, ο Μάιος ήταν ζεστός, με αποτέλεσμα το στρώμα χιονιού να εξαφανιστεί νωρίτερα.

Μόλις η κάλυψη χιονιού του χειμώνα εξαφανιστεί από την κορυφή του παγετώνα, αποκαλύπτεται η πιο σκούρα, πιο απορροφητική γκρίζα επιφάνεια του γυμνού πάγου.

Αυτή απορροφά την ακτινοβολία πιο γρήγορα, πράγμα που σημαίνει ότι η ακραία τήξη επιταχύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αν και η πλήρης έκταση των φετινών ζημιών θα μετρηθεί τον Σεπτέμβριο, «είναι ήδη σαφές ότι και φέτος θα έχουμε πολύ μεγάλη απώλεια πάγου».

Οι παγετώνες στις Ελβετικές Άλπεις άρχισαν να υποχωρούν πριν από περίπου 170 χρόνια.

Η υποχώρηση ήταν αρχικά μέτρια, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες η τήξη έχει επιταχυνθεί σημαντικά λόγω της κλιματικής θέρμανσης.

Ο όγκος των ελβετικών παγετώνων συρρικνώθηκε κατά 38% μεταξύ του 2000 και του 2024.

Ο Χους ανέφερε ότι η Ελβετία είχε ήδη χάσει 1.200 παγετώνες τα τελευταία 50 χρόνια, και πλέον απομένουν μόνο 1.300.

«Αυτοί που χάθηκαν ήταν μικροί παγετώνες, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν σημασία στις περιφερειακές περιοχές των Άλπεων», δήλωσε ο ίδιος.

«Αν η αύξηση της θερμοκρασίας συνεχιστεί όπως τις τελευταίες δεκαετίες, μέχρι το 2100 θα μας έχουν απομείνει μόνο μερικά μικρά υπολείμματα πάγου».

Με πληροφορίες από AFP