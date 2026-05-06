Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που «τάισαν» την τεχνητή νοημοσύνη της

Η μάχη ανάμεσα στους εκδότες και τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποκτά νέο, πολύ πιο αιχμηρό κεφάλαιο. Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε παράνομα εκατομμύρια προστατευμένα βιβλία και επιστημονικά άρθρα για την εκπαίδευση του Llama, του γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, φέρει τις υπογραφές των Elsevier, Cengage, Hachette Book Group, Macmillan και McGraw Hill, μαζί με τον Τάροου, και ζητά να αναγνωριστεί ως συλλογική αγωγή. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η Meta χρησιμοποίησε χωρίς άδεια έργα από ένα τεράστιο σώμα βιβλίων, εκπαιδευτικών εκδόσεων, επιστημονικών άρθρων και λογοτεχνικών τίτλων, προκειμένου να αναπτύξει τα μεγάλα γλωσσικά της μοντέλα.

Το πιο βαρύ σημείο της αγωγής είναι ότι οι εκδότες δεν στρέφονται μόνο κατά της εταιρείας, αλλά και προσωπικά κατά του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Σύμφωνα με το Associated Press, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta «ενέκρινε προσωπικά» και ενθάρρυνε την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η διατύπωση αυτή μετατρέπει την υπόθεση από ακόμη μία διαμάχη για την AI σε ευθεία επίθεση στον τρόπο με τον οποίο η Silicon Valley έχτισε τα πιο ισχυρά της εργαλεία.

Στην αγωγή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, έργα που εκτείνονται από σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία μέχρι επιστημονικά άρθρα και μυθιστορήματα. Το Reuters μεταδίδει ότι οι εκδότες κάνουν λόγο για έργα όπως το The Fifth Season της Ν.Κ. Τζέμισιν και το The Wild Robot του Πίτερ Μπράουν, ενώ το AP σημειώνει ότι στους συγγραφείς που εκδίδονται από τους ενάγοντες περιλαμβάνονται ο Τζέιμς Πάτερσον, η Ντόνα Ταρτ, ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και πρόσφατα βραβευμένοι με Πούλιτζερ συγγραφείς.

Η Meta απαντά ότι θα αντιμετωπίσει την αγωγή «επιθετικά». Εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί «μεταμορφωτικές καινοτομίες» και ότι τα δικαστήρια έχουν ήδη κρίνει πως η εκπαίδευση AI σε προστατευμένο υλικό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καλύπτεται από την αρχή της εύλογης χρήσης.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα όλο και μεγαλύτερο κύμα αγωγών κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης από συγγραφείς, εκδότες, καλλιτέχνες, δημοσιογραφικούς οργανισμούς και άλλους δημιουργούς. Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει το ίδιο: μπορεί μια εταιρεία να χρησιμοποιεί τεράστιους όγκους προστατευμένων έργων για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της, χωρίς άδεια και χωρίς αποζημίωση, επειδή το τελικό προϊόν θεωρείται «μεταμορφωτικό»;

Για τον κόσμο του βιβλίου, η απάντηση είναι όχι. Για τη Silicon Valley, από αυτή την απάντηση μπορεί να εξαρτηθεί ένα μεγάλο κομμάτι του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης.

Associated Press, Reuters, Publishers Weekly