Οι δορυφόροι Starlink του Έλον Μασκ απέφυγαν σύγκρουση με κινεζικούς δορυφόρους

Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι οι δορυφόροι της απέφυγαν παρά λίγο τη σύγκρουση με έναν άλλο διαστημικό δορυφόρο.

Σύμφωνα με την εταιρεία του Μασκ, οι λεγόμενοι δορυφόροι Starlink της SpaceX βρίσκονταν σε τροχιά μόλις 200 μέτρα μακριά από εννέα δορυφόρους που εκτοξεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον κινεζικό ανταγωνιστή CAS Space.

Το περιστατικό ήρθε στο φως μετά την έκφραση απογοήτευσης του Μάικλ Νίκολς, αντιπροέδρου της Starlink Engineering στη SpaceX, για την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χειριστών.

«Όταν οι χειριστές δορυφόρων δεν μοιράζονται τις εφημερίδες των δορυφόρων τους, μπορεί να προκύψουν επικίνδυνες προσεγγίσεις στο διάστημα», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, ιδιοκτησίας του Musk.

Η σημασία των δορυφόρων

Οι δορυφόροι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, υποστηρίζοντας υπηρεσίες όπως το GPS των smartphones, τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Με την τροχιά της Γης να γίνεται όλο και πιο «πολυσύχναστη», τέτοια περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των δορυφόρων.

Το 2023, σύμφωνα με την Space Foundation, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, εκτοξεύτηκαν περίπου 2.800 δορυφόροι, αριθμός ρεκόρ. Η SpaceX είχε σημαντικό μερίδιο σε αυτές τις εκτοξεύσεις μέσω του προγράμματος Starlink.

Ο αριθμός των δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη αναμένεται να αυξηθεί κατά 190% την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που δημοσιεύθηκε το 2024.

Η CAS Space απάντησε στον Νίκολς αρνούμενη την ευθύνη για το περιστατικό, ενώ παράλληλα ζήτησε βελτίωση της συνεργασίας.

«Όλες οι εκτοξεύσεις της CAS Space επιλέγουν τα «παράθυρα» εκτόξευσης χρησιμοποιώντας το επίγειο σύστημα αναγνώρισης διαστημικών αντικειμένων, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις με γνωστούς δορυφόρους/θραύσματα. Αυτή είναι μια υποχρεωτική διαδικασία», δήλωσε η CAS Space μέσω του X την Παρασκευή το βράδυ.

«Εάν επιβεβαιωθεί, το περιστατικό αυτό συνέβη σχεδόν 48 ώρες μετά τον διαχωρισμό του ωφέλιμου φορτίου, οπότε η αποστολή εκτόξευσης είχε ολοκληρωθεί προ πολλού. Η CAS Space θα συντονιστεί με τους χειριστές δορυφόρων για να προχωρήσει. Αυτό απαιτεί την αποκατάσταση της συνεργασίας μεταξύ των δύο συστημάτων New Space», πρόσθεσε η εταιρεία σε άλλη ανάρτηση στο X λίγες ώρες αργότερα.

Ο κίνδυνος σύγκρουσης

Η ανάρτηση του Νίκολς δεν διευκρίνιζε ποιο από αυτά τα διαστημικά σκάφη πέρασε κοντά από τον δορυφόρο Starlink.

«Εκτιμούμε την ανταπόκριση και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για μελλοντικές εκτοξεύσεις», απάντησε ο Νίκολς.

«Η καθιέρωση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ όλων των χειριστών δορυφόρων είναι ζωτικής σημασίας».

Μια σύγκρουση μεταξύ διαστημικών σκαφών θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες θραυσμάτων, διασκορπίζοντας επικίνδυνα κομμάτια στην τροχιά τους. Αυτά τα διαστημικά «σκουπίδια» αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω συγκρούσεων και απειλούν τόσο τους τρέχοντες δορυφόρους όσο και τις μελλοντικές αποστολές.

Οι ειδικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει για την πιθανότητα του «συνδρόμου Kessler», μιας θεωρίας που προτάθηκε από έναν επιστήμονα της NASA και η οποία υποδηλώνει ότι όταν τα διαστημικά «απορρίμματα» φτάσουν σε κρίσιμο επίπεδο, οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλυσιδωτή αντίδραση, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα «σκουπίδια» και καθιστώντας τμήματα της τροχιάς ακατάλληλα για χρήση.

Με πληροφορίες από Euronews