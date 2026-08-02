Οι διαταραχές ύπνου δεν προκαλούν μόνο εξάντληση αλλά και αλλαγές στον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα έρευνα

Οι διαταραχές ύπνου συνδέονται με κοινές αλλά διακριτές δομικές μεταβολές σε εγκεφαλικά συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τον συναισθηματικό έλεγχο.

Μια κακή ποιότητα ύπνου μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερα από τα επίπεδα ενέργειας της επόμενης ημέρας. Νέα έρευνα του Florida International University (FIU) συνδέει τις διαταραχές ύπνου με δομικές μεταβολές σε περιοχές του εγκεφάλου που συμβάλλουν στον έλεγχο της προσοχής, των κινήτρων και της λήψης αποφάσεων.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, αποτελεί μία από τις πιο εκτεταμένες συγκριτικές αναλύσεις μέχρι σήμερα σχετικά με το πώς διαφορετικές διαταραχές ύπνου σχετίζονται με τη δομή του εγκεφάλου. Τα ευρήματα ενδέχεται στο μέλλον να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και στην ανάπτυξη πιο εξατομικευμένων θεραπειών.

Πολλές διαταραχές ύπνου παρουσιάζουν κοινές μεταβολές στον εγκέφαλο

Υπολογίζεται ότι 50 έως 70 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν με κάποια διαταραχή ύπνου. Στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν κοινά νευρολογικά πρότυπα, ερευνητές του Center for Children and Families του FIU πραγματοποίησαν ανάλυση συνδυάζοντας τα αποτελέσματα 57 μελετών νευροαπεικόνισης.

Αντί να εξετάσουν κάθε πάθηση ξεχωριστά, οι επιστήμονες συνέκριναν δύο βασικές κατηγορίες διαταραχών. Οι δυσυπνίες (dyssomnias), όπως η αϋπνία και η υπνική άπνοια, δυσκολεύουν την έλευση ή τη διατήρηση του ύπνου. Οι παραϋπνίες (parasomnias), όπως η υπνοβασία, η διαταραχή εφιαλτών και οι νυχτερινοί τρόμοι, χαρακτηρίζονται από ασυνήθιστα επεισόδια που διαταράσσουν τον κύκλο του ύπνου.

«Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος, αυξάνεται και η ανάγκη να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο», δήλωσε ο γνωστικός νευροεπιστήμονας του FIU και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Matthew Sutherland.

«Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, αποκτούμε μία σαφέστερη εικόνα για το πώς οι διαταραχές ύπνου επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και σε ποιους τομείς πρέπει να επικεντρωθεί η μελλοντική έρευνα», πρόσθεσε.

Διαταραχές ύπνου: Αισθητή μείωση της συγκέντρωσης

Και οι δύο κατηγορίες διαταραχών συνδέθηκαν με μειώσεις στον θάλαμο, περιοχή του εγκεφάλου που φιλτράρει τις εισερχόμενες πληροφορίες, υποστηρίζει τη συγκέντρωση και συμβάλλει στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες.

Οι ερευνητές εντόπισαν ειδικότερα μεταβολές στον pulvinar, τμήμα του θαλάμου που κατευθύνει την προσοχή και συμβάλλει στον γνωστικό έλεγχο.

Οι διαφορές αυτές συνδέθηκαν με ευρύτερα εγκεφαλικά δίκτυα που υποστηρίζουν τη συγκέντρωση και την εκτέλεση εργασιών. Το συγκεκριμένο πρότυπο μπορεί να εξηγεί γιατί η διαταραγμένη ποιότητα ύπνου σχετίζεται με πιο αργούς χρόνους αντίδρασης, μειωμένη ικανότητα λήψης αποφάσεων και αυξημένη πιθανότητα λαθών και ατυχημάτων.

«Οι περισσότερες έρευνες εξετάζουν κάθε διαταραχή ύπνου μεμονωμένα», δήλωσε η Katharine Crooks, πρόσφατη διδάκτωρ γνωστικής νευροεπιστήμης του FIU και πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

«Αναλύοντας τα δεδομένα πολλών μελετών, εντοπίσαμε κοινά πρότυπα στον εγκέφαλο που βοηθούν να εξηγηθεί γιατί τα προβλήματα ύπνου επηρεάζουν τη συγκέντρωση, τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα. Με δεδομένο ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, η κατανόηση όσων συμβαίνουν στον εγκέφαλο είναι καθοριστική για την ανάπτυξη καλύτερων παρεμβάσεων, διαγνωστικών εργαλείων και εξατομικευμένων θεραπειών».

Οι παραϋπνίες επηρεάζουν περιοχές που ρυθμίζουν τα συναισθήματα

Οι παραϋπνίες εμφάνισαν επίσης ένα ξεχωριστό πρότυπο δομικών μεταβολών. Οι ερευνητές εντόπισαν αλλαγές στον οπίσθιο φλοιό του προσαγωγίου (posterior cingulate cortex), περιοχή που συμβάλλει στα κίνητρα, στη λήψη αποφάσεων και στη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Το εύρημα αυτό ενδέχεται να εξηγεί τις μεταβολές στη διάθεση, τη συμπεριφορά και τον συναισθηματικό έλεγχο που παρατηρούνται σε ορισμένα άτομα με αυτές τις διαταραχές.

Αντίθετα, δεν εντοπίστηκαν σταθερές δομικές διαφορές που να αφορούν αποκλειστικά τις δυσυπνίες. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι τα εγκεφαλικά πρότυπα που σχετίζονται με τις διαταραχές ύπνου ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τρόπο που κάθε πάθηση διαταράσσει τον ύπνο.

Διαταραχές ύπνου: Παραμένει ασαφές τι είναι αιτία και τι αποτέλεσμα

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που θα βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, προστατεύοντας παράλληλα τα εγκεφαλικά συστήματα που σχετίζονται με την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τη συναισθηματική ρύθμιση.

Οι επόμενες μελέτες θα επικεντρωθούν σε επιμέρους παραϋπνίες, όπως η υπνοβασία και η διαταραχή συμπεριφοράς κατά τον ύπνο REM (REM sleep behavior disorder). Παράλληλα, οι επιστήμονες θα διερευνήσουν αν οι εγκεφαλικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν αποτελούν αιτία των διαταραχών ύπνου, αν προκαλούνται από αυτές ή αν προκύπτουν από συνδυασμό των δύο.

Αναφορά μελέτης: «Sleep disorders and structural alterations in brain regions linked with motivation: a neuroimaging meta-analysis», Katharine E. Crooks, Chloe L. Hampson, Julio A. Peraza, Patricio M. Viera Perez και Matthew T. Sutherland. Δημοσιεύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 στο Scientific Reports.

Με πληροφορίες από SciTech Daily