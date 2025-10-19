Οι 7 καθημερινές συνήθειες που χαρίζουν ευτυχία και μακροζωία στα γηρατειά

Η ευτυχία είναι μια εσωτερική κατάσταση που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα εξωτερικά γεγονότα, αλλά από τον τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε.

Προέρχεται από τη γαλήνη, την αγάπη και την αποδοχή του εαυτού μας. Δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά, αλλά στις μικρές στιγμές: ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, μια όμορφη ανάμνηση.

Η ευτυχία καλλιεργείται μέσα από την ευγνωμοσύνη και την ικανότητα να ζούμε το παρόν. Όταν μαθαίνουμε να εκτιμούμε όσα έχουμε και να βλέπουμε το καλό γύρω μας, τότε γεμίζει η καρδιά μας φως. Η ευτυχία είναι επιλογή, όχι προορισμός.

«Φανταστείτε τον εαυτό σας σε 10 χρόνια από τώρα. Θα είστε πιο ευτυχισμένοι ή λιγότερο ευτυχισμένοι από ό,τι είστε σήμερα; Κάνω στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μου- μέση ηλικία, τέλη της δεκαετίας των 20- αυτή την ερώτηση κάθε χρόνο. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι θα είναι πιο ευτυχισμένοι. Αλλά όταν τους ρωτάω για την πρόβλεψή τους για 50 χρόνια από τώρα, φαίνεται πολύ λιγότερο ρόδινη. Το να είναι στα τέλη της δεκαετίας των 70 δεν ακούγεται και τόσο καλό στους περισσότερους από αυτούς» γράφει ο συγγραφέας Arthur C. Brooks.

Και συνεχίζει: «Σοκάρονται όταν τους δείχνω τα δεδομένα για το τι συμβαίνει στους περισσότερους ανθρώπους: Η ευτυχία τείνει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της νεαρής ενήλικης ζωής και της μέσης ηλικίας, φτάνοντας στο κατώτατο σημείο της περίπου στην ηλικία των 50. Μετά από αυτό, επιστρέφει ξανά στα μέσα της δεκαετίας των 60. Τότε συμβαίνει κάτι παράξενο. Οι ηλικιωμένοι χωρίζονται σε δύο ομάδες καθώς γερνούν: αυτοί που γίνονται πολύ πιο ευτυχισμένοι και αυτοί που γίνονται πολύ πιο δυστυχισμένοι».

Ακριβώς την ίδια περίοδο της ζωής τους, πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν τη σημασία του να έχουν λάβει καλές οικονομικές αποφάσεις στις πρώτες τους δεκαετίες. Όσοι σχεδίαζαν εκ των προτέρων και έκαναν αποταμίευση είναι πιο πιθανό να είναι σε θέση να συντηρήσουν τον εαυτό τους με άνεση. Πολλοί από αυτούς που δεν το έκαναν, δεν μπορούν.

«Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την ευτυχία, όπως λέω στο νέο μου βιβλίο. Ο καθένας μας έχει κάτι σαν ένα συμβόλαιο στο οποίο επενδύει όταν είναι νέος και απολαμβάνει όταν γεράσει. Και συμβαίνει όπως ακριβώς οι οικονομικοί αναλυτές συμβουλεύουν τους πελάτες τους να υιοθετούν συγκεκριμένες συμπεριφορές, όπως το να κάνουν αποταμίευση. Σκεφτείτε το δύο φορές πριν αγοράσετε κάτι. Άλλωστε μπορούμε όλοι να μάθουμε να κάνουμε μερικά πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε οποιαδήποτε ηλικία για να κάνουμε τις τελευταίες μας δεκαετίες πολύ, πολύ πιο ευτυχισμένες» εξηγεί ο Brooks.

Το 1938, ερευνητές στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ σκέφτηκαν μια οραματική ιδέα: Θα ασχολούνταν με μια ομάδα ανδρών που σπούδαζαν τότε στο Χάρβαρντ και θα τους ακολουθούσαν από τα νιάτα τους μέχρι την ενηλικίωση. Κάθε ένα ή δύο χρόνια, οι ερευνητές ρωτούσαν τους συμμετέχοντες για τον τρόπο ζωής τους, τις συνήθειες, τις σχέσεις τους, την εργασία και την ευτυχία τους. Η μελέτη έχει έκτοτε επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και άτομα πέρα ​​από τους άνδρες που σπούδασαν στο Χάρβαρντ, και τα αποτελέσματά της ενημερώνονται τακτικά για περισσότερα από 80 χρόνια.

«Αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν έναν θησαυρό. Και τα έχω αναφέρει αρκετές φορές σε αυτή τη στήλη. Εξετάζεται πώς ζούσαν, αγαπούσαν και εργάζονταν οι άνθρωποι στα 20 και 30 τους και στη συνέχεια μπορείτε να δείτε πώς εξελίχθηκε η ζωή τους τις επόμενες δεκαετίες. Και από αυτή την κρυστάλλινη σφαίρα ευτυχίας, μπορείτε να μάθετε πώς να επενδύετε στη δική σας μελλοντική ευημερία» συμπληρώνει.

Καθώς οι συμμετέχοντες στη μελέτη του Χάρβαρντ για την ανάπτυξη ενηλίκων έχουν γεράσει, οι ερευνητές τους έχουν κατηγοριοποιήσει με βάση την ευτυχία και την υγεία. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον πληθυσμό, αλλά δύο ξεχωριστές ομάδες αναδύονται. Οι καλύτεροι είναι οι «ευτυχισμένοι», οι οποίοι απολαμβάνουν καλή σωματική υγεία καθώς και καλή ψυχική υγεία και υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή. Στο άλλο άκρο του φάσματος βρίσκονται οι «λυπημένοι», οι οποίοι είναι κάτω από το μέσο όρο στη σωματική υγεία, την ψυχική υγεία και την ικανοποίηση από τη ζωή.

Οι 7 συνήθειες που οδηγούν στην ευτυχία στα γηρατειά

Στη συνέχεια, εξηγεί: «Όταν ήταν νέοι, οι ευτυχισμένοι ηλικιωμένοι έτειναν να έχουν συσσωρεύσει ορισμένους πόρους και συνήθειες. Μερικά από αυτά, όπως ο πλούτος των γενεών, η μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, η καταγωγή και η αποφυγή της κλινικής κατάθλιψης, είναι δύσκολο να ελεγχθούν από τον καθένα μας. Αλλά μερικά είναι, σε διαφορετικό βαθμό, υπό τον έλεγχό μας, και αυτά μπορούν να μας διδάξουν πολλά για το πώς να σχεδιάσουμε την ευεξία στα τελευταία χρόνια της ζωής».

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη του Χάρβαρντ, δύο ερευνητές έδειξαν το 2001 ότι μπορούμε να ελέγξουμε επτά μεγάλες επενδυτικές αποφάσεις αρκετά άμεσα: το κάπνισμα, το ποτό, το σωματικό βάρος, την άσκηση, την συναισθηματική ανθεκτικότητα, την εκπαίδευση και τις σχέσεις.

Δηλαδή, δεν κάπνιζαν και δεν έπιναν, φρόντιζαν να ελέγχουν το βάρος τους και να ασκούνται, ήταν σε επαφή με τον εαυτό τους «χτίζοντας» την προσωπικότητά τους μέσω των εμπειριών τους και των σχέσεων που έκαναν και τέλος, δεν παραμελούσαν την εκπαίδευσή τους, όντας πρόθυμοι να μάθουν συνέχεια. «Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για κάθε μία από αυτές σήμερα για να βεβαιωθείτε ότι οι λογαριασμοί σας είναι όσο το δυνατόν πιο γεμάτοι όταν φτάσετε στα τελευταία σας χρόνια. Τα επτά κεφάλαια της ευτυχίας βασίζονται όλα σε δεδομένα του πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει, όπως λένε στις διαφημίσεις, ότι τα αποτελέσματά μπορεί να διαφέρουν».

«Ίσως, για παράδειγμα, απλώς δεν μπορείτε να κόψετε το κάπνισμα. Δεν θα είστε απαραίτητα καταδικασμένοι στη δυστυχία στα 70 σας, αλλά θα είστε σε καλύτερη θέση αν μπορείτε να ενισχύσετε την ευτυχία σας μέσω μιας από τις άλλες ''επενδύσεις''. Αν θέλετε να ανεβείτε σε αυτόν τον ανώτερο κλάδο της ευτυχίας, ακολουθώντας τα επτά βήματα όσο καλύτερα μπορείτε είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να το κάνετε. Κάντε μια απογραφή των συνηθειών και των συμπεριφορών σας σήμερα και δείτε πού πρέπει να επενδύσετε λίγο περισσότερο χρόνο, ενέργεια ή χρήματα για να αρχίσετε να κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι αγαπούν ένα ευτυχισμένο τέλος, ειδικά στην ιστορία της δικής τους ζωής. Ξεκινήστε να γράφετε αυτό το τέλος σήμερα» καταλήγει ο Brooks.

Με πληροφορίες από Τhe Αtlantic