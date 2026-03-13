Οι 5 δίαιτες που μπορούν να παρατείνουν τη ζωή έως και πέντε χρόνια, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η δίαιτα- με την έννοια της διατροφής- παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία και στη διατήρηση της καλής υγείας.

Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι οι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού, την πρόληψη ασθενειών και τη συνολική ποιότητα ζωής. Μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά βοηθά τον οργανισμό να λειτουργεί σωστά. Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης και ξηροί καρποί περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα από φθορές και τη γήρανση. Τα αντιοξειδωτικά, για παράδειγμα, συμβάλλουν στη μείωση των ελεύθερων ριζών που συνδέονται με την εμφάνιση πολλών χρόνιων ασθενειών.

Επιπλέον, μια σωστή διατροφή βοηθά στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο διαβήτης και ορισμένες μορφές καρκίνου. Η μείωση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφών, ζάχαρης και κορεσμένων λιπαρών συμβάλλει στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και στη σωστή λειτουργία της καρδιάς και του μεταβολισμού.

Άλλωστε, η υγιεινή διατροφή συνδέεται και με καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγαλύτερη ηλικία. Ένας οργανισμός που λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά έχει περισσότερη ενέργεια, καλύτερη άμυνα απέναντι στις ασθένειες και διατηρεί πιο αποτελεσματικά τις σωματικές και πνευματικές του λειτουργίες.

Μάλιστα, νέα έρευνα έχει βρει τις δίαιτες που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προσθέσουν χρόνια στη ζωή. Αρκετές δίαιτες έχουν αναδειχθεί με την πάροδο των ετών ως μερικές από τις καλύτερες επιλογές για την απώλεια βάρους, τη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, τη μείωση της χοληστερόλης και την παράταση της ζωής.

Οι 5 δίαιτες που μπορούν να παρατείνουν τη ζωή έως και πέντε χρόνια

Τώρα, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances έχει βρει πέντε δίαιτες που παρατείνουν τη ζωή έως και πέντε χρόνια. Πρόκειται για:

τη μεσογειακή διατροφή (βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές, ελαιόλαδο, ψάρια και μέτρια κατανάλωση κρέατος),

τη δίαιτα μείωσης του κινδύνου διαβήτη (δίνει έμφαση σε τρόφιμα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης, με στόχο τη ρύθμιση του σακχάρου και την πρόληψη του διαβήτη),

τη δίαιτα DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension - βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών και περιορισμό του αλατιού για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης),

τη φυτική διατροφή (βασίζεται κυρίως σε φυτικές τροφές όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς, περιορίζοντας ή αποφεύγοντας τα ζωικά προϊόντα) και

τη δίαιτα AHEI (Alternative Healthy Eating Index - προτείνει την κατανάλωση ποιοτικών λιπαρών, λαχανικών, φρούτων και δημητριακών ολικής άλεσης για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων ασθενειών).

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 100.000 συμμετέχοντες στο UK Biobank, ερευνώντας την τακτική διατροφή τους για μια δεκαετία και βασίζοντας τα αποτελέσματα στο πόσο περισσότερο θα μπορούσε να ζήσει ένας 45χρονος.

Διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που ακολούθησαν τη δίαιτα μείωσης του κινδύνου διαβήτη, πλούσια σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και χαμηλή σε ζάχαρη, κέρδισαν 3 χρόνια, ενώ οι γυναίκες κέρδισαν 1,7 χρόνια.

Εν τω μεταξύ, όσοι ακολούθησαν μια μεσογειακή διατροφή πλούσια σε ψάρια και λαχανικά είχαν δύο επιπλέον χρόνια ζωής, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Η μεσογειακή διατροφή φημίζεται για τα σημαντικά οφέλη της για την υγεία.

Οι άνδρες που ακολούθησαν τη δίαιτα AHEI, εκτιμάται ότι κέρδισαν 4,3 χρόνια, ενώ οι γυναίκες πρόσθεσαν 3,2 επιπλέον χρόνια. Το διατροφικό πλάνο AHEI, που αναπτύχθηκε από ερευνητές του Χάρβαρντ, δίνει αξιολογήσεις σε διαφορετικά τρόφιμα και θρεπτικά συστατικά που σχετίζονται με χαμηλό κίνδυνο χρόνιων παθήσεων.

Αυτό το πλάνο γευμάτων προτείνει την ενσωμάτωση φρέσκων λαχανικών και φρούτων, δημητριακών ολικής αλέσεως, ξηρών καρπών, οσπρίων, φυτικών πρωτεϊνών, ψαριών και υγιεινών λιπών στη διατροφή.

Όσοι ακολουθούν μια φυτική διατροφή που δίνει προτεραιότητα σε τροφές που προέρχονται από φυτά, είδαν μια μέση εκτιμώμενη αύξηση δύο ετών. Ομοίως, μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η «πράσινη» μεσογειακή διατροφή, η οποία αποκλείει τις ζωικές πρωτεΐνες, βοηθά στην καύση λίπους τρεις φορές πιο γρήγορα από την τυπική υγιεινή διατροφή.

Με πληροφορίες από New York Post