Οι 11 αντιφλεγμονώδεις τροφές που προτείνει γιατρός του Harvard: Εντάσσει και το ελληνικό γιαούρτι

Η γιατρός και συνεργάτιδα με την Ιατρική Σχολή του Harvard, Trisha Pasricha, επέστρεψε στα social media, με νέα δημοσίευση, αυτή τη φορά, αναφορικά με τις 11 αντιφλεγμονώδεις τροφές, που προτείνει στους ασθενείς της, ως γαστρεντερολόγος.

«Είμαι γιατρός ειδικός στην υγεία του εντέρου. Ορίστε 11 τροφές που προτείνω για την καταπολέμηση της φλεγμονής», γράφει στην ανάρτησή της η Trisha Pasricha.

«Αν και θα ήθελα να πω ότι ένα φλιτζάνι μύρτιλα θα σταματήσει τη φλεγμονή, τα στοιχεία δεν το αποδεικνύουν», συνεχίζει και προσθέτει: «Όταν οι ερευνητές παρακολουθούν άτομα για χρόνια ή σε κλινικές δοκιμές, αυτό που έχει σημασία είναι το διατροφικό πρότυπο και όχι το αν πίνετε τσάι τζίντζερ πού και πού. Η αντιφλεγμονώδης διατροφή που, σύμφωνα με πολλές μελέτες, έχει τα καλύτερα αποτελέσματα είναι στην πραγματικότητα αρκετά απλή: λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, ελαιόλαδο, ξηροί καρποί και ψάρι».

«Αν και δεν υπάρχει μια μοναδική μαγική λύση, θα μοιραστώ μαζί σας τα τρόφιμα που οι επιστήμονες έχουν συνδέσει με τη μείωση των δεικτών φλεγμονής στο αίμα. Σκεφτείτε αυτά τα τρόφιμα ως τη βάση για την ανάπτυξη πιο υγιεινών συνηθειών και ΜΟΙΡΑΣΤΕ αυτή τη λίστα με κάποιον που χρειάζεται να τα προσθέσει στο διατροφικό του πρότυπο», τονίζει και στη συνέχεια, παρουσιάζει τη λίστα με τις 11 τροφές που προτείνει.

Οι 11 αντιφλεγμονώδεις τροφές σύμφωνα με ειδικό του Harvard