Όχι αλκοόλ στην παραλία: Τι εξηγεί η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Η παθολόγος και καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, εξήγησε τι πρέπει να προσέχουμε στην παραλία κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών, επισημαίνοντας τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, της προστασίας από τον ήλιο και της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων της θερμικής καταπόνησης και της θερμοπληξίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», έδωσε συμβουλές για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες στην παραλία.

Αναφερόμενη στην έκθεση στον ήλιο, τόνισε ότι χρειαζόμαστε προστασία του δέρματος με αντηλιακό. Μαζί με αυτό, όμως, «πρέπει να έχουμε πάντοτε δίπλα μας ένα μπουκάλι νερό, γιατί λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών μπορεί να πάθουμε θερμική εξάντληση, αφυδάτωση ή θερμική καταπόνηση» είπε και πρόσθεσε: «Αυτό αφορά ιδιαίτερα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα παιδιά και τις εγκύους, δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν καλή θερμορρύθμιση ή δεν αντιλαμβάνονται εύκολα πότε πρέπει να πιουν νερό».

Θεοδώρα Ψαλτοπούλου: Τι να τρώμε στην παραλία

Για τη διατροφή στην παραλία, η καθηγήτρια τόνισε: «Προτιμάμε τη σκιά, τρώμε ελαφρά γεύματα, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Δεν καταναλώνουμε αλκοόλ όταν είμαστε στον ήλιο, γιατί μπορεί να επιταχυνθεί η διαδικασία της αφυδάτωσης και σύγχυσης. Επίσης, αποφεύγουμε τα πολύ βαριά γεύματα, τα τηγανητά και γενικά τροφές που μπορεί να προκαλέσουν δυσπεψία».

Θερμοπληξία: Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι η θερμοπληξία αποτελεί μια πολύ πιο σοβαρή κατάσταση και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

«Η θερμοπληξία είναι μια βαρύτερη κατάσταση και το άτομο πρέπει να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο. Όταν δούμε ζάλη, σύγχυση, ταχυκαρδία ή τάση για λιποθυμία σε κάποιον που έχει μείνει, έστω και για λίγο, στον ήλιο, πρέπει να τον μεταφέρουμε αμέσως σε σκιερό περιβάλλον και να του δώσουμε νερό, ηλεκτρολύτες ή λίγο αλάτι».