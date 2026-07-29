Ο Ζούκερμπεργκ κατά της απαγόρευσης των κινεζικών μοντέλων AI: Δεν είναι αποτελεσματική λύση

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν πρέπει να μπλοκάρει τα κινεζικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για να αποκτήσει προβάδισμα στην σχετική κούρσα.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο ιδρυτής της Meta τόνισε ότι η απαγόρευση της κινεζικής Τεχνητής Νοημοσύνης προηγμένης τεχνολογίας στις ΗΠΑ δεν αποτελεί «αποτελεσματική λύση», την ώρα που η Ουάσινγκτον απειλεί με μέτρα κατά ξένων εργαστηρίων με την κατηγορία της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο επικεφαλής της Meta τοποθετήθηκε δημόσια την Τρίτη για τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ουάσινγκτον και ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του κλάδου, σχετικά με το πώς οι ΗΠΑ πρέπει να ρυθμίσουν τη ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία και να απαντήσουν στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Οι συζητήσεις αυτές εντάθηκαν αφότου η κινεζική εταιρεία Moonshot AI, με έδρα το Πεκίνο, κυκλοφόρησε αυτόν τον μήνα το μοντέλο Kimi K3, οι δυνατότητες του οποίου προσεγγίζουν εκείνες των OpenAI και Anthropic.

Ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι διαθέτουν στοιχεία που δείχνουν πως η Moonshot προέβη σε ευρείας κλίμακας μυστική εκπαίδευση του μοντέλου της χρησιμοποιώντας δεδομένα Αμερικανών ανταγωνιστών. Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το ενδεχόμενο κυρώσεων βρίσκεται στο τραπέζι για τα κινεζικά εργαστήρια που «ξεπερνούν τα όρια και προβαίνουν σε κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας».

Ζούκερμπεργκ: Να εντοπίσουμε τα θέματα που μας κρατάνε πίσω

Ο Ζούκερμπεργκ τάχθηκε κατά της απαγόρευσης, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις πρέπει να εντοπίσουν συστηματικά τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις, ώστε να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα το Πεκίνο σε μια κούρσα Τεχνητής Νοημοσύνης που και οι δύο χώρες θεωρούν κρίσιμη για την εθνική τους ασφάλεια και ευημερία.

Ο ισχυρός άνδρας της Meta περιέγραψε το όραμά του για μια «Τεχνητή Νοημοσύνη για όλους» και επανέλαβε την υποστήριξή του στα μοντέλα «ανοιχτού κώδικα». Τα μοντέλα αυτά, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους Κινέζους προγραμματιστές, επιτρέπουν στους χρήστες να τα προσαρμόζουν και να τα εκτελούν στον δικό τους εξοπλισμό.

Ο ίδιος προειδοποίησε για τον κίνδυνο να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη υπό τον «συγκεντρωτικό έλεγχο» ελάχιστων ισχυρών ομίλων. Τα σχόλιά του φάνηκαν να αποτελούν ευθεία βολή κατά των ανταγωνιστριών Anthropic και OpenAI, οι οποίες κυριαρχούν σήμερα στην αγορά των chatbots με κλειστά, ιδιοκτησιακά μοντέλα.

Ο Ζούκερμπεργκ δήλωσε στους FT ότι ο περιορισμός των πιο ισχυρών εργαλείων δεν είναι η κατάλληλη απάντηση στις ανησυχίες για την κυβερνοασφάλεια, καθώς τα ίδια αυτά εργαλεία βοηθούν τις εταιρείες να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα τρωτά τους σημεία.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό της προηγούμενης εβδομάδας, όταν πρόγραμμα της OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και παραβίασε τα συστήματα μιας νεοφυούς εταιρείας: «Είδαμε παραβιάσεις που προκλήθηκαν από μεγάλα μοντέλα,όπου η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση δεν είχε πρόσβαση στα κλειστά μοντέλα αιχμής επειδή υπήρχαν περιορισμοί... έτσι κατέφυγε στα μοντέλα ανοιχτού κώδικα για να διορθώσει τα προβλήματα», εξήγησε.

Με πληροφορίες από Financial Times

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