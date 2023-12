Ο Σαμ Άλτμαν προωθεί το πρότζεκτ Worldcoin

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν μίλησε για το κρυπτονόμισμα Worldcoin, μετά τις αναφορές ότι η εταιρεία αναζητούσε χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Worldcoin, για το οποίο μίλησε ο Σαμ Άλτμαν, αφορά τον στόχο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ταυτοτήτων και χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγγραφεί προκειμένου να σαρώσουν την ίριδά τους στις συσκευές με τη μορφή σφαίρα της Worldcoin με αντάλλαγμα μια ψηφιακή ταυτότητα και δωρεάν κρυπτονομίσματα.

Σημειώνεται πως για να αγοράσει κάποιος ενδιαφερόμενος tokens του Worldcoin πρέπει να προχωρήσει σε σάρωση της ίριδας ώστε να επαληθεύσει ότι είναι άνθρωπος, και όχι ρομπότ. Ο Άλτμαν εμφανίστηκε σε virtual συνέντευξη που διοργάνωσε την Πέμπτη η επενδυτική τράπεζα FT Partners με επίκεντρο την χρηματοοικονομική τεχνολογία.

Αυτό συνέβη μια εβδομάδα αφότου το ειδησεογραφικό πρακτορείο για θέματα κρυπτογράφησης The Block ανέφερε ότι η Tools For Humanity, η εταιρεία πίσω από το Worldcoin, επιδιώκει να συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Σύμφωνα με το The Block, η εταιρεία συγκεντρώνει κεφάλαια πουλώντας τα κρυπτογραφικά token του έργου σε μειωμένη τιμή.

«Σε έναν κόσμο με πολλή τεχνητή νοημοσύνη, το να γνωρίζουμε ποιος είναι άνθρωπος έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία», δήλωσε την Πέμπτη ο Σαμ Άλτμαν. «Η πεποίθηση ήταν, και είναι, ότι καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όλο και πιο σημαντικό μέρος της ζωής μας, η ικανότητα αναγνώρισης των ανθρώπων θα είναι ακόμα πιο σημαντική». Εκπρόσωπος της Worldcoin δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό του δημοσιεύματος του The Block.

Η εταιρεία συγκέντρωσε προηγουμένως 115 εκατομμύρια δολάρια σε έναν άλλο γύρο χρηματοδότησης υπό την αιγίδα της Blockchain Capital, μαζί με την a16z crypto, και την Bain Capital Crypto.

Διάφορες ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, δήλωσαν ότι εξετάζουν το Worldcoin μετά την έναρξή του τον Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Reuters