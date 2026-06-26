Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ίσως ταξιδέψει στο Διάστημα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια

Σύσκεψη σχετικά με την πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, μπήκε ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος από τον Αδριανό Γολέμη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ως προς την εκπαίδευσή του, ο Έλληνας αστροναύτης θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια. Ελληνικές εταιρείες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος, θα συλλεγούν πολύτιμα δεδομένα που θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές και περαιτέρω έρευνα, ενώ παράλληλα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης πολύτιμων συνεργασιών με διεθνείς εταίρους.

Πιθανώς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί στο Διάστημα ο Έλληνας αστροναύτης

Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες, αποτελώντας μέρος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, που έχει ως ορίζοντα το 2035.

Πέραν της ενίσχυσης της ελληνικής έρευνας και της προβολής ελληνικών τεχνολογιών, θα υλοποιηθούν προγράμματα που θα ενθαρρύνουν νέα παιδιά να ασχοληθούν με τις επιστήμες και την πρακτική εφαρμογή τους. Μεταξύ άλλων, εξετάστηκαν η διοργάνωση μαθητικού διαγωνισμού για την κατασκευή δορυφόρου, η διοργάνωση διαγωνισμών STEM και η αποστολή ερωτήσεων από μαθητές προς τους αστροναύτες που υπηρετούν στον ΔΔΣ.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης.

Αδριανός Γολέμης: Ποιος είναι ο Έλληνας αστροναύτης

Ο δρ. Αδριανός Γολέμης έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας, αφού ξεχώρισε μέσα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής στον ευρωπαϊκό αεροδιαστημικό τομέα. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22.000 υποψηφίους.

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα και η επιλογή του Γολέμη σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πορείας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την εξέλιξη πηγή έμπνευσης για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους νέους επιστήμονες.

«Πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο διάστημα έμοιαζε με ένα μακρινό σενάριο», δήλωσε στο Euronews Next, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες επενδύσεις σε μικροδορυφόρους και νανοδορυφόρους αποδεικνύουν τη φιλοδοξία της χώρας στον τομέα. Όπως ανέφερε, ο μικρός ελληνικός δορυφορικός στόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό τους επόμενους μήνες.

Τα τελευταία χρόνια, η ESA καταβάλλει προσπάθειες να διευρύνει το σώμα των αστροναυτών της πέρα από τα παραδοσιακά κυρίαρχα κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι επενδύσεις αυτές δεν αφορούν μόνο την επιστημονική πρόοδο, αλλά και πρακτικές εφαρμογές που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τα δορυφορικά δεδομένα χρησιμοποιούνται ήδη για πιο ακριβείς προβλέψεις καιρού, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών, καθώς -και- για ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Παράλληλα, οι διαστημικές εφαρμογές συμβάλλουν στην υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής, στον έλεγχο των αγροτικών επιδοτήσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων. Επιπλέον, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η κυβερνοασφάλεια και η άμυνα, όπου η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και νέων τεχνολογιών θεωρείται πλέον απαραίτητη για τη λειτουργία των σύγχρονων κρατών.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εθνική στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διαστημικών εφαρμογών, το οποίο θα ενισχύσει την οικονομία και την καινοτομία, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμα εργαλεία για τη λήψη δημόσιων αποφάσεων.