Ο οίκος Christie’s δημοπρατεί μετεωρίτες σπάνιας ομορφιάς

Δεν βρίσκονται όλοι οι θησαυροί του κόσμου στη Γη. Μικροί βράχοι, οι οποίοι ταξιδεύουν δισεκατομμύρια μίλια μακριά, από τη ζώνη των αστεροειδών, τη Σελήνη ή τον Άρη, καταλήγουν στον πλανήτη μας ως μετεωρίτες – εξαιρετικά σπάνιοι και συχνά εκπληκτικά όμορφοι. Αυτές οι εξωγήινες πέτρες δεν είναι μόνο αντικείμενο επιστημονικής μελέτης· είναι και θησαυροί για συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.

Ο δρ. Άλαν Ρούμπιν, αναπληρωτής καθηγητής και επιμελητής της Συλλογής Μετεωριτών του UCLA, εξηγεί ότι οι μετεωρίτες μπορεί να είναι εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια παλαιότεροι από τα αρχαιότερα πετρώματα της Γης, ενώ ορισμένοι είναι ακόμα και κατά 60 εκατομμύρια χρόνια παλαιότεροι από τη Σελήνη.

Οι μετεωρίτες είναι θραύσματα από αστεροειδείς, από τη Σελήνη ή τον Άρη, που εκτοξεύθηκαν στο διάστημα έπειτα από ισχυρές συγκρούσεις. Διασχίζουν το διάστημα πριν προσκρούσουν στη Γη και αποτελούν τα αρχαιότερα γνωστά πετρώματα του ηλιακού μας συστήματος. Παρά το μικρό τους μέγεθος, η αξία τους μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και αυτή του χρυσού.

Η δημοπρασία μετεωριτών έχει γίνει πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος για συλλέκτες και επιστήμονες. Ο οίκος Christie’s έχει αναδείξει τη σπανιότητά τους μέσα από σημαντικές δημοπρασίες.

Σύμφωνα με τον δρ. Rubin, οι μετεωρίτες αποτελούν ένα «ζωντανό αρχείο» της προέλευσης του ηλιακού συστήματος.

Η συντριπτική πλειονότητα των μετεωριτών προέρχεται από τη ζώνη των αστεροειδών, από 100 έως 150 διαφορετικά ουράνια σώματα, ενώ μερικές εκατοντάδες δείγματα προέρχονται από τη Σελήνη ή τον Άρη.

Οι σεληνιακοί μετεωρίτες, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά σπάνιοι – μόλις το 0,6% των γνωστών μετεωριτών είναι σεληνιακής προέλευσης, ενώ τα δείγματα από τον Άρη ανιχνεύονται κυρίως μέσω της σύστασης αερίων που ταιριάζουν με την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Saint-Pierre-Le-Viger

Μετεωρίτης Saint-Pierre-Le-Viger: χονδρίτης L5-6 από τον αστεροειδή 2023 CX1. Εντοπίστηκε μόλις επτά ώρες πριν προσκρούσει στη Γη, στη Νορμανδία της Γαλλίας, και πωλήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στο Christie’s Online για 38.100 δολάρια. Από τους εννέα αστεροειδείς που έχουν παρατηρηθεί πριν από την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα, μόνο τέσσερις οδήγησαν στην ανάκτηση μετεωριτών, καθιστώντας αυτό το δείγμα μοναδικό.

Willamette

Ο διάσημος Willamette: σιδερένιος και αταξινόμητος, ανακαλύφθηκε στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Ζυγίζει 1,26 κιλά και αποτελεί τον μεγαλύτερο μετεωρίτη που έχει βρεθεί στη Βόρεια Αμερική. Πιστεύεται ότι έπεσε αρχικά στον Καναδά και μεταφέρθηκε στο Όρεγκον από παγετώνες ή πλημμύρες κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων.

Gibeon

Μετεωρίτης Gibeon: φυσικό αφηρημένο γλυπτό από το διάστημα. Αποτελείται από σίδηρο και λεπτό οκταεδρίτη – βρέθηκε στη Ναμίμπια. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά σπάνιο μετεωρίτη. Όπως η συντριπτική πλειονότητα των σιδηρούχων μετεωριτών, οι μετεωρίτες Gibeon προέρχονται από τον λιωμένο πυρήνα ενός αστεροειδή που βρισκόταν ανάμεσα στον Δία και τον Άρη πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Seymchan

Σφαίρα Seymchan: εξωγήινη κρυστάλλινη σφαίρα από εξωγήινο ολιβίνη και περιδοτίτη που βρέθηκε στη Σιβηρία της Ρωσίας. Πωλήθηκε έναντι 33.020 δολαρίων στις 12 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του Christie’s Online.

NWA 11057

NWA 11057: μεγάλο κομμάτι από τον πλανήτη Άρη με παγιδευμένη αρειανή ατμόσφαιρα. Βρέθηκε στην έρημο Σαχάρα. Όπως και με τη Σελήνη, τα δείγματα από τον πλανήτη Άρη ανήκουν στις πιο σπάνιες ουσίες που έχουν βρεθεί ποτέ στη Γη. Μεταφέρθηκε στη Γη μετά την πρόσκρουση ενός αστεροειδή στον Άρη, η οποία εκτόξευσε υλικό από την επιφάνεια του πλανήτη σε τροχιά που διασταυρώνεται με τη Γη. Πωλήθηκε έναντι 38.100 δολαρίων στις 12 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του Christie’s Online.

Tisserlitine 001

Tisserlitine 001: ο δεύτερος μεγαλύτερος σεληνιακός μετεωρίτης που βρέθηκε στην έρημο Σαχάρα πωλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2024 στο Christie’s Shanghai έναντι 1.764.000 γουάν.

Οι μετεωρίτες ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

• Λιθώδεις (95% των πτώσεων): Πυριτικά πετρώματα από λιωμένους και μη λιωμένους αστεροειδείς, τη Σελήνη και τον Άρη. Ορισμένα ίσως μετέφεραν νερό και οργανικές ενώσεις στη Γη.

• Σιδερένιοι (4% των πτώσεων): Μάζες σιδήρου-νικελίου, κυρίως από πυρήνες λιωμένων αστεροειδών.

• Λιθοσιδηρούχοι (1% των πτώσεων): Μισοί πέτρα, μισοί μέταλλο. Οι παλλασίτες θεωρούνται από πολλούς το πιο όμορφο εξωγήινο υλικό που υπάρχει.

Σήμερα υπάρχουν πάνω από 60.000 μετεωρίτες σε συλλογές παγκοσμίως. Κάθε χρόνο εντοπίζονται μόλις 8 έως 10 «φρέσκες πτώσεις» και μερικές εκατοντάδες παλαιότερα, αλλοιωμένα ευρήματα, με τα περισσότερα να έχουν βάρος κάτω από 200 γραμμάρια. Η συλλογή και δημοπράτηση μετεωριτών απαιτεί συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, «κυνηγών» μετεωριτών και εμπόρων. Για να ταξινομηθεί σωστά ένας μετεωρίτης, το δείγμα πρέπει να κοπεί ή να σπάσει – μόνο τότε μπορεί να προσφερθεί προς πώληση ως τεκμηριωμένο κομμάτι.