Ο οίκος Christie’s δημοπρατεί μετεωρίτες σπάνιας ομορφιάς

Δεν βρίσκονται όλοι οι θησαυροί του κόσμου στη Γη. Μικροί βράχοι, οι οποίοι ταξιδεύουν δισεκατομμύρια μίλια μακριά, από τη ζώνη των αστεροειδών, τη Σελήνη ή τον Άρη, καταλήγουν στον πλανήτη μας ως μετεωρίτες – εξαιρετικά σπάνιοι και συχνά εκπληκτικά όμορφοι. Αυτές οι εξωγήινες πέτρες δεν είναι μόνο αντικείμενο επιστημονικής μελέτης· είναι και θησαυροί για συλλέκτες σε όλο τον κόσμο.
Ο δρ. Άλαν Ρούμπιν, αναπληρωτής καθηγητής και επιμελητής της Συλλογής Μετεωριτών του UCLA, εξηγεί ότι οι μετεωρίτες μπορεί να είναι εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια παλαιότεροι από τα αρχαιότερα πετρώματα της Γης, ενώ ορισμένοι είναι ακόμα και κατά 60 εκατομμύρια χρόνια παλαιότεροι από τη Σελήνη.
Οι μετεωρίτες είναι θραύσματα από αστεροειδείς, από τη Σελήνη ή τον Άρη, που εκτοξεύθηκαν στο διάστημα έπειτα από ισχυρές συγκρούσεις. Διασχίζουν το διάστημα πριν προσκρούσουν στη Γη και αποτελούν τα αρχαιότερα γνωστά πετρώματα του ηλιακού μας συστήματος. Παρά το μικρό τους μέγεθος, η αξία τους μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και αυτή του χρυσού.
Η δημοπρασία μετεωριτών έχει γίνει πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος για συλλέκτες και επιστήμονες. Ο οίκος Christie’s έχει αναδείξει τη σπανιότητά τους μέσα από σημαντικές δημοπρασίες.
Σύμφωνα με τον δρ. Rubin, οι μετεωρίτες αποτελούν ένα «ζωντανό αρχείο» της προέλευσης του ηλιακού συστήματος.
Η συντριπτική πλειονότητα των μετεωριτών προέρχεται από τη ζώνη των αστεροειδών, από 100 έως 150 διαφορετικά ουράνια σώματα, ενώ μερικές εκατοντάδες δείγματα προέρχονται από τη Σελήνη ή τον Άρη.
Οι σεληνιακοί μετεωρίτες, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά σπάνιοι – μόλις το 0,6% των γνωστών μετεωριτών είναι σεληνιακής προέλευσης, ενώ τα δείγματα από τον Άρη ανιχνεύονται κυρίως μέσω της σύστασης αερίων που ταιριάζουν με την ατμόσφαιρα του πλανήτη.
Η δημοπρασία μετεωριτών έχει γίνει πεδίο υψηλού ενδιαφέροντος για συλλέκτες και επιστήμονες. Ο οίκος Christie’s έχει αναδείξει τη σπανιότητά τους μέσα από σημαντικές δημοπρασίες. Μερικά εντυπωσιακά παραδείγματα:
Saint-Pierre-Le-Viger
Willamette
Gibeon
Seymchan
NWA 11057
Tisserlitine 001
Tisserlitine 001: ο δεύτερος μεγαλύτερος σεληνιακός μετεωρίτης που βρέθηκε στην έρημο Σαχάρα πωλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2024 στο Christie’s Shanghai έναντι 1.764.000 γουάν.
Οι μετεωρίτες ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
• Λιθώδεις (95% των πτώσεων): Πυριτικά πετρώματα από λιωμένους και μη λιωμένους αστεροειδείς, τη Σελήνη και τον Άρη. Ορισμένα ίσως μετέφεραν νερό και οργανικές ενώσεις στη Γη.
• Σιδερένιοι (4% των πτώσεων): Μάζες σιδήρου-νικελίου, κυρίως από πυρήνες λιωμένων αστεροειδών.
• Λιθοσιδηρούχοι (1% των πτώσεων): Μισοί πέτρα, μισοί μέταλλο. Οι παλλασίτες θεωρούνται από πολλούς το πιο όμορφο εξωγήινο υλικό που υπάρχει.
Σήμερα υπάρχουν πάνω από 60.000 μετεωρίτες σε συλλογές παγκοσμίως. Κάθε χρόνο εντοπίζονται μόλις 8 έως 10 «φρέσκες πτώσεις» και μερικές εκατοντάδες παλαιότερα, αλλοιωμένα ευρήματα, με τα περισσότερα να έχουν βάρος κάτω από 200 γραμμάρια. Η συλλογή και δημοπράτηση μετεωριτών απαιτεί συνεργασία μεταξύ επιστημόνων, «κυνηγών» μετεωριτών και εμπόρων. Για να ταξινομηθεί σωστά ένας μετεωρίτης, το δείγμα πρέπει να κοπεί ή να σπάσει – μόνο τότε μπορεί να προσφερθεί προς πώληση ως τεκμηριωμένο κομμάτι.