Ο «μύθος« των 8 ωρών: Γιατί το σώμα σας μπορεί να θέλει λιγότερο ύπνο

Προτάσσοντας περισσότερο την ποιότητα, και όχι τόσο την ποσότητα του ύπνου, ειδικοί όπως ο δρ. Τόνι Κάνινγκχαμ, κλινικός ψυχολόγος και διευθυντής του Center for Sleep and Cognition στη Βοστώνη, αναφέρουν πως ο πρώτος παράγοντας είναι πιο καθοριστικός συγκριτικά με τον δεύτερο.

Αξίζει να ειπωθεί ότι οι περισσότεροι επιστήμονες εξακολουθούν να προτείνουν 7 έως 9 ώρες ύπνου για τους ενήλικες, ενώ μελέτες δείχνουν ότι -ο λιγότερος από επτά ώρες- συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας, υπέρτασης, καρδιακών νοσημάτων και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρόνια έλλειψη ύπνου.

Ποιότητα ύπνου και δύο μηχανισμοί που καθορίζουν τα πάντα

Όπως λέει ο Κάνινγκχαμ στο CNN, δύο είναι οι βιολογικοί μηχανισμοί, που ρυθμίζουν το πόσο καλά κοιμόμαστε:

η πίεση ύπνου (sleep pressure)

ο κιρκάδιος ρυθμός

Η πίεση ύπνου αυξάνεται όσο μένουμε ξύπνιοι και μειώνεται όταν κοιμόμαστε, κάτι σαν την πείνα: όσο περισσότερο απέχεις από το φαγητό, τόσο περισσότερο πεινάς. Για έναν καλής ποιότητας ύπνο, πρέπει να μπαίνουμε στο κρεβάτι όταν έχει χτιστεί επαρκής πίεση ύπνου, όχι απλώς επειδή «ήρθε η ώρα».

Ο κιρκάδιος ρυθμός, ο εσωτερικός βιολογικός χρονοδιακόπτης του ανθρώπου, με τη σειρά του, εναλλάσσει σήματα εγρήγορσης και υπνηλίας μέσα στη μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που κατά τη διάρκεια ενός «ολόκληρου ξενυχτιού» πολλές φορές νιώθουμε ένα ξαφνικό δεύτερο κύμα ενέργειας: το σώμα μάς δίνει σήμα για να παραμείνουμε ξύπνιοι.

Για να βελτιωθεί η ποιότητα του ύπνου, οι δύο μηχανισμοί πρέπει να λειτουργούν συντονισμένα. Οι απότομες αλλαγές στις ώρες ύπνου ή ένα χαοτικό πρόγραμμα τους αποσυντονίζουν.

Ο Κάνινγκχαμ προτείνει κάτι απλό: σταθερή ώρα αφύπνισης. Ακόμη πιο σημαντική από τη σταθερή ώρα κατάκλισης, καθώς δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε στο κρεβάτι αν δεν νυστάζουμε.

Δεν είναι όλοι «του οκταώρου»

Αν και η σύσταση 7 έως 9 ωρών είναι χρήσιμη ως γενικός οδηγός, δεν ισχύει για όλους: «Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά λειτουργούν άψογα με 5 και 6 ώρες ύπνου» εξηγεί ο Κάνινγκχαμ, για να προσθέσει: «Και άλλοι που χρειάζονται 9, 10 ή και 11 ώρες».

Παρουσιάζοντας το σκεπτικό του, υπογραμμίζει πως είναι ένα καθαρά βιολογικό και υποκειμενικό θέμα, και όχι τεμπελιά ή κακή συνήθεια. Μάλιστα, ο ειδικός προτείνει μια μέθοδο δύο βημάτων για πιο εύκολο και ποιοτικό ύπνο:

Σταθερή ώρα, τέτοια ώστε να μπορεί να αποκοιμηθεί κάποιος μέσα σε 20 με 30 λεπτά και

Σε περίπτωση αϋπνίας, δηλαδή εάν κάποιος δεν έχει «μαζέψει» αρκετή πίεση ύπνου, προτάσσει το εξής: σηκωθείτε, χαμηλώστε φώτα, κάντε κάτι χαλαρωτικό και επιστρέψτε μόνο όταν νυστάξετε πραγματικά.

Με πληροφορίες από CNN