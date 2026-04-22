Ο Μπραντ Πιτ δεν πλακώθηκε με τον Τομ Κρουζ: Το YouTube ανοίγει μέτωπο με τα deepfakes

Στο Χόλιγουντ, το πρόσωπο δεν είναι απλώς εικόνα. Είναι περιουσία. Και τώρα το YouTube λέει ότι θέλει να το προστατεύσει.

Η πλατφόρμα δίνει τώρα την δυνατότητα σε ηθοποιούς, μουσικούς, αθλητές, δημιουργούς και άλλες δημόσιες φιγούρες να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό εργαλείο “likeness detection”, το οποίο εντοπίζει βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν το πρόσωπό τους και τα επισημαίνει για πιθανή αφαίρεση. Το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο όσους έχουν κανάλι στο YouTube: μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο θεωρεί ότι κινδυνεύει να δει την εικόνα του να αντιγράφεται ή να παραποιείται μέσα στην πλατφόρμα.

Η κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που τα deepfakes δεν μοιάζουν πια με μια απειλή ή με τεχνολογική φάρσα. Στους τελευταίους μήνες, το Χόλιγουντ είδε όλο και πιο πειστικά ai βίντεο να κυκλοφορούν με γνωστά πρόσωπα, από ψεύτικες σκηνές με διάσημους ηθοποιούς μέχρι fan-made υλικό που θολώνει όλο και περισσότερο τα όρια ανάμεσα στο αστείο, την οικειοποίηση και την παραπλάνηση. Οταν ένα ψεύτικο βίντεο με τον Μπραντ Πιτ και τον Τομ Κρουζ να παλεύουν στην κορυφή ουρανοξύστη κάνει τον γύρο του ίντερνετ, το πρόβλημα παύει να είναι θεωρητικό.

Το νέο εργαλείο λειτουργεί περίπου όπως ένα σύστημα εντοπισμού ταυτότητας: ο ενδιαφερόμενος, ή πιο συχνά η ομάδα του, δίνει στο YouTube τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του προσώπου του και στη συνέχεια η πλατφόρμα σαρώνει τα βίντεο για πιθανές ai απομιμήσεις. Αν βρεθεί ύποπτο υλικό, ο χρήστης μπορεί να το εξετάσει και να ζητήσει την αφαίρεσή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αίτημα θα γίνεται αυτομάτως δεκτό. Το YouTube ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει περιεχόμενο όπως η παρωδία ή η σάτιρα, ενώ θα εξετάζει ξεχωριστά τις περιπτώσεις όπου ένα deepfake μοιάζει να υποκαθιστά ευθέως το έργο, την εικόνα ή τη δημόσια παρουσία κάποιου.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ουσία της υπόθεσης. Για έναν σταρ, έναν ηθοποιό ή έναν creator, η εικόνα του δεν είναι απλώς μια εικόνα. Είναι το ίδιο το επαγγελματικό του κεφάλαιο. Είναι ο τρόπος που εμφανίζεται, μιλά, πουλά, πείθει και κυκλοφορεί στον κόσμο. Γι’ αυτό και στο Χόλιγουντ όλο και περισσότεροι μάνατζερ, δικηγόροι και ατζέντηδες βλέπουν τα deepfakes όχι απλώς ως νέο τεχνολογικό trend, αλλά ως πρόβλημα προστασίας περιουσιακού στοιχείου.

Την ίδια στιγμή, η σχέση της βιομηχανίας με την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει αμφίθυμη. Δεν βλέπουν όλοι τα deepfakes ως εχθρό. Κάποιοι τα θεωρούν νέο πεδίο επαφής με το κοινό, ειδικά όταν πρόκειται για harmless fan content ή για βίντεο που λειτουργούν περισσότερο ως φόρος τιμής παρά ως παραπλάνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλοί από όσους συμμετείχαν στην πιλοτική φάση του εργαλείου ζήτησαν τελικά να κατέβει μόνο ένα μικρό ποσοστό του υλικού που εντοπίστηκε.

Ο κωμικός Μάιλς Φίσερ που υποδύθηκε τον Τομ Κρουζ με τη χρήση τεχνολογίας deepfake.

Αυτό ανοίγει ήδη την επόμενη μεγάλη συζήτηση: αν η εικόνα ενός προσώπου γίνει πλήρως διαχειρίσιμο ψηφιακό δικαίωμα, τότε το επόμενο βήμα δεν θα είναι μόνο η αφαίρεση, αλλά και η εκμετάλλευση. Οπως σήμερα οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να κερδίζουν χρήματα από το υλικό τους, έτσι αύριο και η ίδια η φυσιογνωμία ενός σταρ μπορεί να μετατραπεί σε διαπραγματεύσιμο asset μέσα στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης. Προς το παρόν, το YouTube λέει ότι ξεκινά από το βασικό: έλεγχο, ορατότητα και δυνατότητα αντίδρασης.

Αλλά το μήνυμα είναι ήδη σαφές. Στην εποχή των deepfakes, οι διάσημοι δεν χρειάζονται μόνο μάνατζερ, δικηγόρους και σωματοφύλακες. Χρειάζονται και μηχανισμούς προστασίας της εικόνας τους στο διαδίκτυο.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, The Verge