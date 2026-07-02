Ο Μπέρνι Σάντερς ζητά οι πολίτες να πάρουν μερίδιο από τα κέρδη της AI

Ο Μπέρνι Σάντερς ζητά δημόσια συμμετοχή στα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης, προτείνοντας ένα μοντέλο που θα δίνει στους πολίτες οικονομικό μερίδιο από την ανάπτυξη των μεγαλύτερων εταιρειών AI.

Η παρέμβασή του έρχεται την ώρα που η OpenAI φέρεται να έχει συζητήσει την παραχώρηση μεριδίου 5% στην αμερικανική κυβέρνηση, ως τρόπο να απαντηθούν οι πιέσεις για το ποιος θα ωφεληθεί από τα τεράστια κέρδη του κλάδου.

Ο Σάντερς, όμως, θεωρεί ότι μια τέτοια πρόταση δεν αρκεί. Ο γερουσιαστής του Βερμόντ έχει παρουσιάσει το American AI Sovereign Wealth Fund Act, ένα σχέδιο για τη δημιουργία δημόσιου ταμείου που θα δίνει στους Αμερικανούς μερίδιο στον πλούτο που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η AI δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια «μιας χούφτας δισεκατομμυριούχων». Υποστηρίζει ότι η τεχνολογία βασίζεται στη γνώση, τη δουλειά και τα δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν αποζημιωθεί για τη συμβολή τους.

Το σχέδιο του Σάντερς προβλέπει δημόσια συμμετοχή στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και επιστροφή μέρους των κερδών στους πολίτες. Ο ίδιος μιλά για ένα μοντέλο δημόσιου πλούτου, αντίστοιχο με κρατικά ή πολιτειακά επενδυτικά ταμεία που αξιοποιούν έσοδα από φυσικούς πόρους.

Για τον Σάντερς, το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και θέμα εξουσίας. Όπως υποστηρίζει, οι εταιρείες AI δεν πρέπει να αποφασίζουν μόνες τους για τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν την εργασία, την εκπαίδευση, την ιδιωτικότητα, την ψυχική υγεία των παιδιών και τη δημοκρατία.

Ο γερουσιαστής ζητά επίσης μορατόριουμ στην κατασκευή νέων data centers μέχρι να θεσπιστούν κανόνες για τις επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες, στην κατανάλωση ενέργειας και στο περιβάλλον. Μαζί με την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ είχε ήδη προτείνει νομοθεσία που θα σταματούσε την ανάπτυξη νέων data centers μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δικλείδες προστασίας.

Στη συνέντευξή του, ο Σάντερς εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους μεγάλους τεχνολογικούς επιχειρηματίες, αναφέροντας ονόματα όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Κατά τον ίδιο, οι άνθρωποι που προωθούν την AI ενδιαφέρονται κυρίως να αυξήσουν τον πλούτο και την ισχύ τους, ενώ το Κογκρέσο δεν έχει δείξει την απαιτούμενη επείγουσα ανταπόκριση.

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Ο ίδιος επισημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει στις ΗΠΑ ένα ουσιαστικό νομοθετικό πλαίσιο για την AI, παρότι πρόκειται, όπως λέει, για μία από τις πιο μετασχηματιστικές τεχνολογίες στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, τους οδηγούς φορτηγών, ταξί και υπηρεσιών μετακίνησης, σημειώνοντας ότι η εξάπλωση αυτόνομων οχημάτων μπορεί να αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς σαφή επαγγελματική διέξοδο.

Ο Σάντερς απορρίπτει επίσης το επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αφήσουν τις εταιρείες AI να κινηθούν ανεξέλεγκτα για να «νικήσουν την Κίνα». Το χαρακτηρίζει πρόσχημα που χρησιμοποιείται συχνά για να επιταχυνθούν τεχνολογικές και στρατηγικές αποφάσεις χωρίς δημόσιο έλεγχο.

Η συζήτηση για τη δημόσια συμμετοχή στα κέρδη της AI αποκτά νέα σημασία μετά τις πληροφορίες ότι η OpenAI έχει προτείνει ένα μοντέλο κρατικής συμμετοχής 5%.

Για τον Σάντερς, όμως, το ερώτημα παραμένει μεγαλύτερο: αν η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήσει τεράστιο πλούτο, αυτός θα καταλήξει σε λίγους επενδυτές ή θα επιστρέψει και στους πολίτες που βοήθησαν, άμεσα ή έμμεσα, να δημιουργηθεί;

με στοιχεία από Wired