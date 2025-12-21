Ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου ίσως δεν κρύβει «υπόγειο» ωκεανό, σύμφωνα με έρευνα

Ο Τιτάνας, ο μεγαλύτερος δορυφόρος του Κρόνου, ενδέχεται τελικά να μην διαθέτει τον τεράστιο υπόγειο ωκεανό που οι επιστήμονες θεωρούσαν εδώ και χρόνια σχεδόν δεδομένο.

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, υποστηρίζει ότι το εσωτερικό του Τιτάνα μοιάζει περισσότερο με ένα βαθύ στρώμα πάγου και «λάσπης» πάγου, με θύλακες λιωμένου νερού, παρά με έναν ενιαίο παγκόσμιο ωκεανό.

Η μελέτη βασίζεται σε νέα ανάλυση δεδομένων που είχε συλλέξει πριν από χρόνια το διαστημόπλοιο Cassini της NASA, το οποίο εξερευνούσε τον Κρόνο και τους δορυφόρους του από το 2004 έως το 2017. Οι ερευνητές, με επικεφαλής επιστήμονες του Jet Propulsion Laboratory της NASA, επανεξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο ο Τιτάνας παραμορφώνεται από τη βαρυτική έλξη του Κρόνου.

Κρόνος: Τι εντόπισαν επιστήμονες

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, αν κάτω από την επιφάνεια υπήρχε ένας υγρός ωκεανός, η απόκριση της επιφάνειας στη βαρυτική έλξη θα ήταν άμεση. Αντίθετα, εντοπίστηκε καθυστέρηση περίπου 15 ωρών, στοιχείο που δείχνει ένα εσωτερικό αποτελούμενο από παχύ πάγο και ημίρρευστες στρώσεις, με διάσπαρτες «λίμνες» υγρού νερού.

Τα μοντέλα υποδεικνύουν ότι αυτά τα στρώματα πάγου, λάσπης και νερού μπορεί να εκτείνονται σε βάθος άνω των 550 χιλιομέτρων, με την εξωτερική παγωμένη κρούστα να φτάνει περίπου τα 170 χιλιόμετρα. Σε ορισμένα σημεία, το νερό ενδέχεται να είναι σχετικά θερμό, ακόμη και γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας -θεωρητικά- περιβάλλοντα όπου μικροβιακή ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει.

Οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί καμία ένδειξη ζωής στον Τιτάνα. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, ένα «ημι-λιωμένο» εσωτερικό εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βιολογικής δραστηριότητας σε μικροσκοπικό επίπεδο. Άλλοι ειδικοί, πάντως, παραμένουν επιφυλακτικοί και θεωρούν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αρκούν ακόμη για να αποκλειστεί οριστικά η ύπαρξη υπόγειου ωκεανού.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσει η αποστολή Dragonfly της NASA, ένα ιπτάμενο όχημα τύπου drone που προγραμματίζεται να εκτοξευθεί προς τον Τιτάνα αργότερα μέσα στη δεκαετία. Η αποστολή φιλοδοξεί να ρίξει φως στη γεωλογία, τη χημεία και -ίσως- στη βιολογική δυναμική ενός από τα πιο μυστηριώδη σώματα του Ηλιακού Συστήματος.