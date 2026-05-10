Ο λόγος που οι ετικέτες τροφίμων έχουν επιπτώσεις στην υγεία μας

Ο τρόπος με τον οποίο τρεφόμαστε, δεν καθορίζεται μόνο από τις προσωπικές μας επιλογές, αλλά σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η βελτίωση της ενημέρωσης και της σήμανσης των τροφίμων, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των καταναλωτών, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη λήψη πιο υγιεινών αποφάσεων.

Σε ένα τυπικό σούπερ μάρκετ, οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με πληθώρα επεξεργασμένων και συχνά ανθυγιεινών επιλογών, οι οποίες είναι σχεδιασμένες να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ζούμε σε ένα «περιβάλλον παχυσαρκίας», όπου η παραγωγή, η διαφήμιση και η διάθεση τροφίμων ωθούν συστηματικά προς πιο επιβαρυντικές διατροφικές επιλογές, ενισχύοντας τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας παγκοσμίως.

Πώς το περιβάλλον και η σήμανση τροφίμων καθορίζουν τις επιλογές μας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, τα οποία έχουν συνδεθεί με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην επισήμανση, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Χιλή, όπου η υποχρεωτική σήμανση τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, αλάτι ή θερμίδες οδήγησε σε αισθητή μείωση των αγορών τους.

Παράλληλα, συστήματα όπως το Nutri-Score στην Ευρώπη επιχειρούν να διευκολύνουν τις πιο ενημερωμένες επιλογές, ενώ μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν θετικά τόσο τη συμπεριφορά των καταναλωτών όσο και τη στρατηγική των ίδιων των εταιρειών τροφίμων.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι καμία μεμονωμένη παρέμβαση δεν αρκεί από μόνη της και ότι απαιτείται συνδυασμός πολιτικών αλλαγών, εκπαίδευσης και υποστήριξης των πολιτών για ουσιαστική βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από BBC