Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα για να απομακρύνει την Anthropic

Ο Λευκός Οίκος ετοιμάζει εκτελεστικό διάταγμα που θα δίνει επίσημη εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να απομακρύνει την τεχνητή νοημοσύνη της Anthropic από τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Axios.

Η κίνηση αυτή θα εντείνει τη διαμάχη της κυβέρνησης με την Anthropic, η οποία έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Πενταγώνου για τον χαρακτηρισμό της εφοδιαστικής της αλυσίδας ως επικίνδυνης.

Παράλληλα, το διάταγμα θα επισημοποιήσει μια ευρύτερη προσπάθεια σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες να απομακρύνουν το σύστημα Claude της εταιρείας, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα χρησιμοποιεί «woke» τεχνητή νοημοσύνη.

Στην πράξη, ορισμένες υπηρεσίες της κυβέρνησης, όπως το υπουργείο Οικονομικών, έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν την τεχνολογία της Anthropic από τα συστήματά τους.

Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Η Anthropic υποστήριξε σε αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα ότι το Κογκρέσο, μέσω των νόμων που ρυθμίζουν τις κρατικές προμήθειες, δεν έχει δώσει στην κυβέρνηση την εξουσία να βάζει σε «μαύρη λίστα» μια αμερικανική εταιρεία εξαιτίας απόψεων ή δηλώσεων που προστατεύονται από την ελευθερία του λόγου

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι «δικλίδες ασφαλείας» της Anthropic συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παρέμβασης της βιομηχανίας κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Για λόγους σύγκρισης, κατά την πρώτη του θητεία ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει εκτελεστικά διατάγματα για να στοχοποιήσει ξένες τεχνολογικές εταιρείες για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σε περιπτώσεις που αφορούσαν κινεζικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και την εφαρμογή TikTok.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα προηγούμενα για εκτελεστικό διάταγμα που διακόπτει συνεργασία με συγκεκριμένη αμερικανική εταιρεία εκτός των τυπικών διαδικασιών δημόσιων προμηθειών.

Σύμφωνα με μία πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, το διάταγμα θα μπορούσε να εκδοθεί ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «οποιαδήποτε ανακοίνωση πολιτικής θα γίνει απευθείας από τον πρόεδρο» και ότι «οι συζητήσεις σχετικά με πιθανά εκτελεστικά διατάγματα αποτελούν εικασίες».

Με πληροφορίες από Axios