Ο κωδικός σας διέρρευσε; Η νέα AI της Apple θα τον αλλάζει μόνη της

Η Apple παρουσίασε μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορεί να αλλάζει αυτόματα κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι θεωρούνται αδύναμοι ή έχουν εκτεθεί σε παραβιάσεις δεδομένων.

Η λειτουργία ενσωματώνεται στο Apple Intelligence και βασίζεται στα υπάρχοντα εργαλεία ασφαλείας της εταιρείας, τα οποία εντοπίζουν κωδικούς που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει ή να μην παρέχουν επαρκή προστασία.

Σύμφωνα με την Apple, όταν το σύστημα εντοπίσει έναν προβληματικό κωδικό, θα μπορεί να μεταβαίνει αυτόματα στον αντίστοιχο ιστότοπο, να συνδέεται στον λογαριασμό του χρήστη και να ολοκληρώνει τη διαδικασία αλλαγής του κωδικού χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τον χρήστη.

Ο νέος κωδικός θα αποθηκεύεται στη συνέχεια στην εφαρμογή Passwords της Apple, ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να τον απομνημονεύσει ή να τον καταχωρίσει ο ίδιος.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα αυτού που οι εταιρείες τεχνολογίας αποκαλούν «agentic AI», δηλαδή συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζονται στην παροχή πληροφοριών ή προτάσεων, αλλά μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη.

Μέχρι σήμερα, ακόμη και όταν μια υπηρεσία ειδοποιούσε ότι ένας κωδικός είχε παραβιαστεί ή θεωρούνταν αδύναμος, ο χρήστης έπρεπε να επισκεφθεί τον σχετικό λογαριασμό και να ολοκληρώσει μόνος του τη διαδικασία αλλαγής του κωδικού.

Η Apple υποστηρίζει ότι η νέα λειτουργία μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά αυτή τη διαδικασία, ιδιαίτερα για λογαριασμούς που προστατεύονται με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων.

Η αυτοματοποίηση της αλλαγής κωδικών αποτελεί ένα ασυνήθιστο βήμα για τα σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Αν και μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια των λογαριασμών, συνεπάγεται ότι το λογισμικό αποκτά τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά απευθείας με ιδιαίτερα ευαίσθητα στοιχεία, όπως οι κωδικοί πρόσβασης.

Για τον λόγο αυτό, η Apple τονίζει ότι η λειτουργία αξιοποιεί τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας του οικοσυστήματός της και λειτουργεί μέσα από τις υπηρεσίες διαχείρισης κωδικών που ήδη προσφέρει στους χρήστες των συσκευών της.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δώσει αναλυτικές πληροφορίες για το πόσοι ιστότοποι θα υποστηρίζουν τη νέα δυνατότητα κατά την κυκλοφορία της ούτε για το πότε ακριβώς θα γίνει διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Ωστόσο, η λειτουργία αποτελεί μία από τις πιο πρακτικές προσθήκες που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Apple Intelligence 2, της νέας γενιάς εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Η Apple εκτιμά ότι η αυτοματοποίηση εργασιών όπως η διαχείριση κωδικών πρόσβασης μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψηφιακής ασφάλειας των χρηστών, περιορίζοντας την εξάρτηση από αδύναμους ή επαναχρησιμοποιούμενους κωδικούς, οι οποίοι παραμένουν μία από τις συχνότερες αιτίες παραβίασης λογαριασμών στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από Gizmodo